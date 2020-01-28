«Лежали в крови»: тела депутата и его жены нашли в особняке

В Ростовской области найден мертвым 64-летний депутат местного законодательного собрания Андрей Алабушев и его супруга. Об этом сообщается на сайте органа.

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«Трагически погибли Андрей Васильевич Алабушев, депутат законодательного собрания шестого созыва, член фракции «Единая Россия», директор Федерального государственного бюджетного учреждения «Аграрный научный центр «Донской» и его супруга Ольга Ивановна Алабушева», — указано в сообщении.

Депутаты законодательного собрания Ростовской области также выразили глубокие соболезнования родным и близким покойных.

«Мы подтверждаем информацию, что произошло убийство. Он депутат заксобрания, видный ученый, научный работник, автор многих публикаций. Занимался исследованием вопросов, связанных с сельским хозяйством. Жил и работал в Зеленоградском районе. Умный, интеллигентный, активный человек. Сами потрясены такой новостью», — заявили в заксобрании радиостанции «Говорит Москва».

К соболезнованиям присоединились и в региональном отделении партии «Единая Россия» — соответствующее сообщение было опубликовано на их сайте.

В Следственном комитете Ростовской области уточнили, что на телах убитых были обнаружены рубленые раны. По факту преступления ведомство возбудило уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство».

«В настоящее время на месте происшествия работают следователи и криминалисты следственного управления, устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — указано в сообщении СК.

Тела с признаками насильственной смерти были обнаружены водителем депутата в квартире супругов в городе Зернограде – он приехал забрать Алабушева, однако на стук ему не открыли.

«В 3 часа он должен был проводить совещание в Аграрном центре «Донской», но не пришел. Когда не смогли дозвониться, нас отправили домой. Посмотреть. Ворота были закрыты, мы перелезли через забор. Входную дверь пришлось вскрывать — все было закрыто. И внутри мы уже увидели их лежащими в крови», — цитирует слова водителя Telegram-канал Mash.

Мужчина также отметил, что никаких угроз депутату ранее не поступало.

По данным портала «Регион online», смерть Алабушевых наступила от тяжелых открытых черепно-мозговых травм. Основой версией произошедшего следователи считают ограбление, сообщает издание.

Согласно информации из открытых источников, Андрей Алабушев родился 10 мая 1955 года в городе Калач Воронежской области. Впоследствии он переехал в Ростов-на-Дону, где окончил Донской сельскохозяйственный институт. Являлся доктором сельскохозяйственных наук, профессором, а также академиком Российской академии наук.

«Андрей Васильевич принимал активное участие в работе парламентских комитетов по аграрной политике, природопользованию, земельным отношениям и делам казачества и по образованию, науке, культуре и информационной политике», — сообщается на сайте регионального Заксобрания.

Алабушев был автором 228 научных трудов, в том числе семи монографий, 20 книг, 22 методических рекомендаций. За годы своей трудовой деятельности его наградили Серебряной и Золотой медалью Министерства сельского хозяйства РФ «За вклад в развитие в АПК России» и медалью «Ветеран труда».

В коллекции грамот и дипломов депутата значились почетная грамота законодательного собрания Ростовской области и аналогичная награда Россельхозакадемии, благодарность главы администрации (губернатора) Ростовской области, диплом «Лучший управленец Дона».

В начале января 2020 года в Москве также задержали подозреваемых в покушении на 36-летнюю Светлану Хананашвили — супругу муниципального депутата и главного бухгалтера крупной компании. Об этом сообщали в управлении столичного Следственного комитета.

По данным ведомства, в конце 2019 года подозреваемая Василиса Маслова, которая являлась любовницей депутата, решила расправиться с супругой мужчины. Она работала директором одной из частных школ на юге столицы и в качестве сообщников привлекла двух бывших учеников учебного заведения.

Нападение произошло 9 января 2020 года возле дома на улице Шверника. Согласно фабуле следствия, 20-летняя девушка сообщала 21-летнему сообщнику о передвижениях Хананашвили. После того, как жертва подошла к дому, подозреваемый ударил ее не менее шести раз ножом в область шеи и туловища. Сама Маслова находилась неподалеку в машине — она увезла студентов с места преступления, пишет газета «МК».

От полученных травм женщина потеряла сознание – медики зафиксировали у нее ранения в печень и легкое, а также потерю критического количества крови. Тем не менее, ее состояние удалось стабилизировать.

Следственный комитет по Москве возбудил в отношении трех подозреваемых уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ «Покушение на убийство». Расследование продолжается.