На пару с подругой: почему депутат решила убить супруга

В Самаре 44-летняя депутат думы городского округа Чапаевск и ее 40-летняя знакомая подозреваются в организации убийства супруга чиновницы. Об этом сообщает управление регионального Следственного комитета.

По данным ведомства, подозреваемая решила организовать убийство супруга, чтобы завладеть совместно нажитым имуществом, а также деньгами ее мужа.

Так, 20 января 2020 года женщины пришли в местное кафе, где встретились с мужчиной по имени Дмитрий — они предложили ему совершить убийство за денежное вознаграждение в размере 400 тыс. рублей, на что он согласился. После этого заказчицы передали ему необходимую информацию о месте проживания потерпевшего, месте работы и используемом им автотранспорте.

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Уже 27 января 2020 года подозреваемые встретились с предполагаемым исполнителем убийства, который оказался сотрудником правоохранительных органов под прикрытием, внесли оплату в размере 200 тыс. рублей в качестве аванса.

Сразу после передачи денежных средств подозреваемые были задержаны сотрудниками Управления ФСБ России по Самарской области. В итоге Следственным комитетом по Самарской области было возбуждено уголовное дело по части 2 статье 105 УК РФ «Организация приготовления к убийству, по найму, группой лиц по предварительному сговору». В ходе допроса подозреваемые отказались от дачи показаний, в ближайшее время в отношении них будет избрана мера пресечения.

Расследование уголовного дела продолжается, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками УФСБ России по Самарской области.

Ранее в Москве были арестованы директор одной из престижных школ Василиса Маслова и двое ее бывших учеников. По данным ведомства, в конце 2019 года 36-летняя Маслова решила расправиться с супругой своего любовника — депутата муниципального собрания Академического района Москвы Михаила Хананашвили. Известно, что женщина работала директором одной из частных школ на юге столицы — она привлекла в качестве сообщников двух бывших учеников учебного заведения.

9 января 2020 года возле дома на улице Шверника, где проживала жертва, на нее напали — она возвращалась после сеанса у психолога.

Подозреваемый не менее шести раз ударил женщину ножом в область шеи и туловища. Сама Маслова находилась неподалеку в машине и наблюдала за происходящим, после чего увезла студентов с места преступления, передавала газета «Московский комсомолец».

«В 21.08 она позвонила мне и сказала, что произошло нападение. Я спросил где она… и прибежал сразу на место. Там уже стояли два свидетеля, которые вызвали «скорую». Спасибо им большое. А я уже вызвал полицию и пытался помочь», — рассказал Хананашвили в разговоре с порталом «Губерния Daily».

От полученных травм женщина потеряла сознание, однако медикам удалось спасти ее, несмотря на ранения в печень и легкое, а также потерю критического количества крови — у нее зафиксировали 17 ножевых ранений. Медики оценивают ее состояние как тяжелое, она до сих пор находится в реанимации НИИ Склифосовского.

Между тем, как пишут СМИ, одна из версий преступления — ревность. Якобы у Масловой был роман с Хананашвили и она хотела устранить соперницу. Сам депутат отметил, что они дружили семьями, отправляли детей на совместный отдых, однако в какой-то момент женщина начала оказывать ему знаки внимания, дарить подарки.

«Я стал переводить наши отношения на чисто деловые. Потому что когда мужчине оказывают какие-то знаки внимания. Наверное, стоит подумать, что им заинтересованы. В этом случае было несколько подарков сомнительных, которые я воспринял как попытку перейти на что-то большее, чем дружба», — пояснил мужчина.

Интересно, что на суде по избранию меры пресечения у Масловой был синяк под глазом, также ее адвокат заявил, что ее подзащитная беременна. Однако Хананашвили заявил, что ничего не знает об этом и отцом ребенка точно не является.