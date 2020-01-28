Подкараулил: бывший муж поджег кассиршу на рабочем месте

В Пермском крае задержали мужчину, подозреваемого в поджоге продавщицы в местном магазине. Как сообщается на сайте следственного управления СКР по региону, дело возбуждено о покушении на убийство, совершенном с особой жестокостью (части 3 статьи 30, п. «д» части 2 статьи 105 УК РФ).

Реклама

По данным следствия, вечером 27 января в городе Соликамске подозреваемый пришел в магазин, где работала его знакомая. Во время разговора с ней мужчина облил жертву бензином и поджег, после чего сразу же ушел. На помощь женщине пришла ее коллега – она потушила пламя огнетушителем и вызвала скорую помощь. Потерпевшую госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии с термическими ожогами.

Подозреваемый в поджоге – 41-летний местный житель, который ранее уже был судим. В ближайшее время ему предъявят обвинение. Кроме того, решается вопрос о заключении его под стражу в качестве меры пресечения.

Местные СМИ сообщают, что жертвой подозреваемого стала его бывшая супруга. При этом в СКР не подтвердили и не опровергли информацию о том, что мужчина и женщина состояли в браке.

В соцсетях также появилось видео с камер наблюдения в магазине, которые зафиксировали страшный инцидент. На записи видно, как мужчина в черной шапке спокойно заходит в магазин, в руках у него какая-то емкость.

Продавщица, увидев посетителя, съеживается и забегает в подсобку. Сначала оттуда выходит охранница, а затем видно зарево пожара. Мужчина быстро покидает место преступления, после чего оттуда выходит и сама пострадавшая, объятая пламенем.

«Соликамский беспредел, муж подкараулил бывшую жену на рабочем месте и поджег ее», – с такой надписью было опубликовано видео на странице телеканала «Свое ТВ». По данным журналистов, трагедия произошла около 22.00 по местному времени (00.00 мск). В больницу пострадавшую доставили в 22.50. В медучреждении сообщили, что сейчас она находится в реанимации.

«Состояние женщины тяжелое, сейчас она находится в реанимации краевой больницы имени Вагнера в городе Березники. Женщина получила ожоги 35% тела», – сообщили РИА «Новости» в больнице имени Вагнера. Там добавили, что лицо пострадавшей обожжено не так сильно, оно получило всего 3% ожогов поверхности. При этом есть вероятность того, что с такими серьезными травмами женщину переведут на лечение в Пермь.

Ранее СМИ сообщили, что в республике Марий Эл перед судом предстанет 66-летний житель города Звенигово, подозреваемый в жестоком убийстве своей жены. По данным прокуратура Звениговского района, преступление было совершено в новогоднюю ночь, однако общественности стало известно о нем только 27 января.

Издание «Волжская правда» со ссылкой на правоохранителей передает, что нетрезвый мужчина вылил на свою жену, сидевшую в кресле, легковоспламеняющуюся жидкость, а потом поджег ее. Из-за полученных ожогов потерпевшая скончалась в отделении реанимации.

Обстоятельства произошедшего выясняются. Мужчина находится под надзором прокуратуры. В его отношении возбуждено уголовное дело по признакам умышленного причинения тяжкого вреда здоровью человека, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего. По данной статье ему грозит до 15 лет лишения свободы.

В Белгородской области полиция продолжает расследование сразу двух уголовных дел в отношении 40-летнего жителя города Старый Оскол.

В пресс-службе УМВД РФ по региону рассказали, что 11 октября прошлого года подозреваемый поджег собственную жену и угрожал убийством работникам скорой медицинской помощи.

По версии следствия, в тот день мужчина и его бывшая жена сильно поссорились. Несмотря на развод, они продолжали жить под одной крышей. В ходе ссоры мужчина вывел жертву на улицу, облил бензином и поджег. Когда в квартиру зашли сотрудники скорой помощи, пострадавшая лежала на кровати под одеялом. Медработники попросили раскрыть ее для осмотра, но 40-летний мужчина не только отказал, но и начал угрожать врачам расправой, размахивая топором.

Женщину в итоге удалось госпитализировать, она получила ожоги примерно 50% кожного покрова. Позднее с помощью вертолета санавиации она была доставлена в Белгород для дальнейшего лечения.

Сейчас ее бывший муж арестован, ему грозит до 10 лет заключения по статье об «Умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, совершенном с особой жестокостью». Кроме того, ему предстоит ответить еще и за угрозы врачам скорой помощи. Второе дело возбуждено по части 1 статьи 119 УК РФ «Угроза убийством».