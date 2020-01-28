Нашли среди могил: кто расправился с девушкой из Подмосковья

На деревенском кладбище в Подмосковье нашли тело пропавшей пять дней назад 29-летней матери двоих детей Оксаны Моргуновой. Об этом сообщили в областном управлении Следственного комитета.

Реклама

По данным «МК», девушка вышла вечером 20 января с работы на ткацкой фабрике и должна была забрать ребенка из детского сада, но там она так и не появилась. Воспитательница сообщила о пропаже женщины ее родственникам. Они немедленно обратились в правоохранительные органы с заявлением, поскольку она никогда не задерживалась после работы — пропавшая одна воспитывает двух сыновей 5 и 8 лет.

После этого полицейские приехали на предприятие и просмотрели записи с уличных камер видеонаблюдения. На кадрах видно, как Моргунова шла по улице, ее окликнула женщина с длинными темными волосами, и она ушла с ней. По данным РЕН ТВ, она села в такси и водитель отвез ее на кладбище.

Женщину на протяжении пяти дней искали — в итоге ее тело с открытой черепно-мозговой травмой обнаружили днем 26 января 2020 года на Горбуновском кладбище — в 500 метрах от деревни Новоселки. Следователи изъяли одежду потерпевшей с места происшествия.

По предварительной версии, девушка погибла во время драки от удара битой, который ей нанесли сзади по голове. Точная причина смерти Моргуновой станет известна после судмедэкспертизы, передает телеканал РЕН ТВ.

«Предварительно эксперты полагают, что Моргунову убили в другом месте, а сюда привезли уже мертвой Однако за эти пять суток погода несколько раз менялась, шел снег. Пока не удается отыскать следы, которые могли бы стать важными уликами», — сообщал источник сайта kp.ru в правоохранительных органах.

По данным РЕН ТВ, правоохранители проверяют на причастность к убийству ее бывшего супруга. Родственники считают, что именно он мог расправиться с погибшей.

Как пишет сайт kp.ru, Моргунова недавно рассталась с мужем. Фамилию в паспорте поменять не успела, однако в соцсетях заменила на девичью и стала Селиверстовой.

«Он периодически выпивал, не работал, потом начал руку поднимать. Оксана забрала двух дочек и ушла от него. Работала одна, старалась обеспечить детей. У Оксаны в последнее время появился ухажер, она мечтала создать новую семью с нормальным человеком. При этом бывший муж не раз устраивал по этому поводу сцены ревности, угрожал», — рассказывал источник газеты «КП».

Следственным комитетом по Московской области было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство». Предполагаемый злоумышленник объявлен в розыск. Расследование продолжается.

Ранее в Красноярске нашли тело 29-летней Галины Миниенко. По данным СК, девушка пропала 15 ноября. В этот день она на личном автомобиле уехала в село Арейское под Красноярском, после чего перестала выходить на связь. Поисками Миниенко занялись волонтеры и правоохранители.

По данным ведомства, женщина приехала в поселок, чтобы выяснить отношения со своим знакомым. После этого они вместе поехали в краевой центр. По пути между молодыми людьми снова произошла ссора.

«В районе одной из заброшенных воинских частей мужчина нанес девушке несколько смертельных ударов куском арматуры, после засыпал тело мусором. На автомобиле потерпевшей он доехал до Красноярска и бросил его на одной из улиц в Октябрьском районе краевого центра», — уточнили в региональном Следкоме.

Уже 18 ноября 2019 года правоохранители задержали подозреваемого в убийстве — им оказался 31-летний житель краевого центра. Он рассказал об обстоятельствах преступления, а также указал, где находится тело девушки. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Расследование продолжается.

19 октября нашли тело 40-летней хабаровчанки, матери двоих детей, пропавшей 17 октября. По данным СК, мать двух маленьких девочек вышла из дома за посылкой и не вернулась. После безуспешных самостоятельных поисков и заявления в полицию родственники хабаровчанки обратились за помощью и к волонтерам.

На поиски утром в пятницу вышли сотрудники полиции, а позже к ним присоединились добровольцы: спасатели «Лига-Спас», родные пропавшей, друзья и коллеги по работе. Они прочесывали большой квадрат рядом с территорией рынка.

Как сообщили в «Лига-Спас» порталу AmurMedia, волонтеры и обнаружили тело женщины в зарослях высокой травы у грунтовой дороги, идущей от рынка через пустыри и гаражи к жилым домам. Женщина погибла от ножевых ранений.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Поиски подозреваемого продолжаются.