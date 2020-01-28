Лекарства нет: грядет пик распространения коронавируса

Пик вспышки коронавируса в Китае еще впереди – он наступит примерно через 7-10 дней, заявил глава специальной экспертной комиссии госкомитета по вопросам здравоохранения КНР Чжун Наньшань. При этом, считает эксперт, не стоит опасаться масштабного роста числа зараженных.

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«Что касается того, когда наступит пик эпидемии, очень сложно однозначно предсказать. Хотя, я думаю, что пик наступит где-то в течение одной недели – 10 дней, но не будет масштабного роста», – приводит слова главы комиссии агентство «Синьхуа».

Тем временем Россия сокращает связи с китайской стороной, чтобы не допустить распространения нового типа коронавируса. Так, 28 января российские туроператоры временно прекратили прием туристических групп из КНР, сообщил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин.

Пока точно неизвестно, на какой период действует запрет. По его словам, он может сохраниться до конца февраля, пока ситуация не нормализуется.

«Власти КНР отдали регионам указание о запрете поездок еще с понедельника (27 января), но процесс немного затянулся в отдельных провинциях», – пояснил Барзыкин агентству городских новостей «Москва».

По данным Ростуризма, в Китае на данный момент находится 5,6 тыс. организованных туристов из России. При этом все они должны вернуться на родину до 4 февраля этого года.

Россиянам, которые постоянно проживают в провинции Хубэй, где началась вспышка заболевания, повезло меньше – их пока не могут эвакуировать. Посольство РФ в Пекине договаривается с властями КНР, однако решение пока не принято.

Что касается китайских туристов, которые уже въехали в Россию, то они будут обслуживаться в соответствии с заявленными программами, перемещаться по стране и не обязаны покидать ее раньше положенного срока.

«То есть аннулируются ранее заверенные безвизовые списки туристов из Китая. В России остаются на маршрутах те группы китайских гостей, которые уже заехали несколько дней назад. Они будут положенное время перемещаться из Москвы в Санкт-Петербург и наоборот по программе», – пояснил исполнительный директор туристической ассоциации «Мир без границ» Александр Агамов в беседе с РИА «Новости».

28 января также стало известно, что три российских пункта на границе с Китаем в Хабаровском крае и Еврейской автономной области полностью закрыты до 7 февраля. Об этом сообщается в документе Хабаровского филиала Росгранстроя, опубликованном губернатором Хабаровского края Сергеем Фургалом на своей странице в соцсетях.

«Смешанные пункты пропуска «Лобэй» (сопредельный — «Амурзет»), «Тунцзян» (сопредельный — «Нижнеленинское») и «Жаохэ» (сопредельный — «Покровка») готовы возобновить работу с 7 февраля», – отмечается в документе.

По последним данным китайских властей, число умерших от коронавируса пациентов достигло 106 человек, количество заболевших превысило 4,5 тыс. человек. Еще 27 января сообщалось о 2835 заболевших и 81 погибшем. Власти КНР ввели запрет на продажу и перевозку диких животных, поскольку именно они могли быть первоисточником нового заболевания, многомиллионные города закрыли на карантин.

Вирус распространился и за пределы КНР, случаи заражения зафиксированы в Южной Корее, Японии, США, Таиланде, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии, Малайзии, Камбодже.

Последней страной, где был зафиксирован случай заболевания коронавирусом стала Германия. 28 января об этом сообщило министерство здравоохранения федеральной земли Бавария.

Вирус был выявлен у мужчины из района Штарнберг. Сейчас он изолирован и находится под наблюдением врачей.

При этом уже днем 28 января стало известно, что в Турции с подозрением на коронавирус были госпитализированы 10 китайских туристов и двое местных жителей. Губернатор турецкой провинции Кападокия Аксарай Али Манты заявил, что симптомы пневмонии были замечены у одного из туристов, однако в качестве предосторожности были изолированы еще девять человек, которые контактировали с ним.

Кроме того, власти Таиланда заявили о 14 зараженных пациентах. Как сообщили в минздраве страны, пятеро из шести зараженных – приезжие из провинции Хубэй, шестой человек – из Шэньчжэня.

По состоянию на вторник, 28 января, в России не выявлено ни одного случая заболевания коронавирусной инфекцией. Однако почти каждый день СМИ сообщают о пациентах, которых доставляют в больницы с подозрением на коронавирус.

Так, 28 января «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник передает, что в одну из воронежских больниц доставили двух человек с подозрением на коронавирус. Пациентами стали женщина 55 лет и мужчина 35 лет. Оба они недавно прилетели из Китая, а затем обратились в больницу с признаками гриппа.

27 января премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил организовать оперативный штаб, чьей задачей станет контроль распространения коронавируса. В группу вошли замы Мишустина, главы Минтранса, Минздрава, Роспотребнадзора, МЧС, МВД и Минпромторга, сообщается на сайте кабмина.

Премьер поручил Роспотребнадзору в течение двух дней подготовить план по профилактике и контролю за распространением коронавирусной инфекции. Рабочая группа обязана информировать премьера о результатах мониторинга, тот, в свою очередь, будет на регулярной основе докладывать о ситуации президенту РФ. «Газета.Ru» направила запросы в ведомства, входящие в оперативный штаб.