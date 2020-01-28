Провинция на карантине: как вывезти россиян из Китая

Российское посольство в Пекине обсуждает с китайскими властями организацию выезда россиян из провинции Хубэй. Об этом сообщает РИА «Новости».

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Сейчас в провинции остаются 140 россиян. Столицей Хубэя является город Ухань, где и была зафиксирована вспышка нового коронавируса 2019-nCoV в конце прошлого года. Ухань и несколько других городов сейчас находятся на карантине — транспортное сообщение с ними прервано, жители не могут свободно перемещаться между населенными пунктами.

В ближайшие дни россияне вряд ли смогут покинуть провинцию, однако в российском посольстве призвали соотечественников сохранять спокойствие, предоставить в консульство свои контактные данные.

Дипломаты пообещали оповещать граждан РФ при появлении новой значимой информации.

Кроме того, китайская сторона готова оказать иностранцам «максимальную адресную поддержку». При этом власти КНР также рекомендуют иностранным гражданам пока оставаться в провинции, соблюдая основные меры по профилактике заболевания.

Власти провинции Хубэй заявили, что гарантируют стабильное снабжение жителей продуктами питания, предметами первой необходимости и другими бытовыми товарами.

По последним данным, общее число заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса в Китае, достигло 4515 человек, из них 106 скончались. Еще 27 января сообщалось о 2835 заболевших 81 погибшем.

За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии, Камбодже и Малайзии.

28 января стало известно, что первый случай заражения коронавирусом был зафиксирован в Германии. Об этом сообщило министерство здравоохранения федеральной земли Бавария. Заболевание было выявлено у мужчины из района Штарнберг. Он был изолирован и теперь находится под наблюдением врачей.

Немецкое правительство ранее заявило, что намерено провести эвакуацию своих граждан, которые находятся в Ухане. По данным издания Spiegel, всего планируется вывезти около 90 человек, причем в эвакуации могут принять участие немецкие военные.

28 января глава минздрава Чехии Адам Войтех заявил, что в стране были госпитализированы четыре человека с подозрением на коронавирус. Известно, что двое госпитализированных мужчин вернулись недавно из туристических поездок в КНР, другая женщина приехала в Чехию из Китая в гости к своей бабушке, еще один мужчина — турист из КНР. На данный момент у всех четырех человек были взяты анализы, тесты направлены в пражскую лабораторию, пока ни один случай заражения коронавирусом в стране не подтвержден.

В связи с распространением заболевания специалисты Всемирной организации здравоохранения объявили о том, что исправят с «умеренного» на «повышенный» оценку риска распространения нового коронавируса на международном уровне.

Ранее в организации заверяли, что риск заражения оценивается как повышенный в Китае и на региональном уровне, но умеренный — на международном. «Речь идет об ошибке в формулировке, и мы ее исправили», – передают слова представителя ВОЗ французские СМИ.

Китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения 31 декабря 2019 года. Вскоре специалисты выяснили, что возбудителем заболевания является новый тип коронавируса – 2019-nCoV, который передается от человека к человеку. У зараженных проявляются такие симптомы, как жар, кашель, одышка, при этом первые признаки болезни — тошнота, диарея и головные боли.

Пока официально не известно, что именно является источником вируса. Кроме того, специалисты до сих пор не определили все пути передачи вируса. 26 января глава Государственного комитета по делам здравоохранения Китая Ма Сяовэй заявил, что коронавирус может передаваться в том числе во время инкубационного периода, когда симптомы у заболевших еще не проявляются.

«Исходя из наблюдений за распространением заболевания, можно отметить, что в основном оно распространяется воздушно-капельным путем, но наши знания о новом типе коронавируса все еще очень ограничены, источник инфекции еще не найден, механизмы распространения патогена и мутации вируса все еще неясны», — сказал он.

Ма Сяовэй добавил, что «перемещающиеся источники инфекции» значительно усложняют работу по профилактике и контролю распространения заболевания.

Тем не менее китайские ученые предполагают, что вероятный источник 2019-nCoV — оптовый рынок «Хуанань» в Ухане. К такому выводу пока пришли эксперты Национального центра по профилактике и контролю заболеваний КНР.