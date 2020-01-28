Более 100 смертей: как убивает коронавирус

Вспышка коронавируса 2019-nCoV, произошедшая в китайском городе Ухань, унесла жизни более 100 человек. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на официальные данные китайских властей.

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По последней информации, число жителей Китая, зараженных инфекцией, составляет сейчас 4515 человек, 106 заболевших скончались — об этом говорится в заявлении Государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР. Это означает, что за последние сутки в стране выявили 1771 новый случай заболевания, и еще 26 пациентов не смогли победить болезнь. Отмечается, что 24 человека недавно скончались в провинции Хубэй с административным центром в городе Ухань, один — в Пекине, и один — в провинции Хайнань. Новые случаи заболевания выявлены не только в материковом Китае — у восьмерых жителей Гонконга, семерых в Макао и пятерых на Тайване также обнаружен коронавирус 2019-nCoV.

Число жертв в ближайшие дни может вырасти — по сообщению китайских властей, 976 пациентов находятся в тяжелом состоянии. При этом 60 человек перенесли болезнь и уже выписаны.

С подозрением на коронавирус сейчас госпитализированы еще 6973 жителей КНР, они находятся под наблюдением врачей, поскольку вступали в тесный контакт с теми, кто уже заболел.

Эпидемиологи установили, что явилось источником коронавируса. Кроме мяса привычных европейцу домашних животных — коров, свиней и птицы — на уханьском рынке можно было купить мясо гигантской саламандры, цапли и других экзотических диких животных.

По мнению китайских ученых, наиболее вероятные носители нового типа коронавируса — змеи. Их мясо продавалось на теперь уже закрытом уханьском оптовом рынке морепродуктов «Хуанань».

Биологи и врачи из университетов КНР изучили ДНК разных животных и выяснили, что змеи — наиболее вероятные переносчики болезни.

В Ухане проживает почти 12 млн человек. После вспышки вируса власти остановили там движение городского транспорта, метро и автобусов. Также закрыты аэропорт и железнодорожный вокзал. Покинуть город невозможно — он взят в кольцо блокпостов военными.

Первый уровень мер реагирования из-за быстрого распространения коронавируса введен в Пекине. Министерство финансов Китая потратит $144 млн на борьбу с новым типом болезни. «В четверг минфин Китая выделил провинции Хубэй 1 млрд юаней ($144 млн), чтобы помочь ей бороться с распространением нового коронавируса», — говорится в заявлении ведомства.

Случаи заражения были также зафиксированы в Таиланде, Гонконге, по одному — в Сингапуре, Макао, Южной Корее, Японии, США и на Тайване. При этом жители Гонконга протестуют против предложения властей использовать незаселенные жилые комплексы в качестве зоны карантина. Демонстранты заблокировали дороги и подожгли нижние этажи нескольких зданий. Полиция принимает меры для разгона протестующих.

Мировая реакция на вспышку коронавируса весьма заметна. Правительства европейских стран готовятся вывозить своих граждан из Китая, США предлагают КНР помощь в борьбе с заболеванием, а Папа Римский Франциск заявил, что будет молиться за тех, кто заразился новым типом коронавируса, и за успешную борьбу с вирусом.

В России пока что не были выявлены случаи заражения, однако управление Роспотребнадзора уже усилило санитарно-карантинный контроль в пунктах пропуска через государственную границу страны и приняло дополнительные меры по выявлению больных с признаками коронавирусной инфекции.

Минздрав пока не видит в сложившейся ситуации опасности для жителей России. По словам главного внештатного эпидемиолога Николая Брико, ведомство не намерено объявлять экстренную ситуацию в стране в связи со вспышкой коронавируса в Китае.

«Никакой угрозы для россиян нет. Экстренную ситуацию не объявляет ни ВОЗ, ни Минздрав. В Китае даже непонятно, отчего умирают все эти люди — среди них есть личности с хроническими заболеваниями, например. Нужно сначала разобраться с причинами этих смертей, а потом уже рассуждать об основаниях для введения угрозы распространения этого вируса», — говорил эксперт в разговоре с «Газетой.Ru».