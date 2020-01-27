130 эпизодов: как астраханец 14 лет насиловал дочь

В Астрахани 40-летнего мужчину задержали по подозрению в насилии над дочерью, продолжавшееся в течение 14 лет — ему вменяют 130 эпизодов. Об этом сообщили в управлении регионального Следственного комитета.

По версии следствия, в период с 2005 по 2019 годы он насиловал дочь — на момент первого инцидента девочке было всего пять лет. Только в 2019 году, когда девушка уехала от семьи, она обратилась в полицию, пишет газета «Комсомольская правда».

«Возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, подозреваемого в совершении 130 эпизодов преступлений, <..> (изнасилование потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста, насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста)», — уточнили в ведомстве.

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В настоящее время устанавливаются обстоятельства происходившего. Ход расследования находится на особом контроле руководителя следственного управления СК России по Астраханской области Ибрагима Могушкова.

Ранее, 8 января 2020 года, стало известно об еще одном случае сексуального насилия мужчины над собственной дочерью. В Якутии в Нюрбинском районе 35-летний житель 1 января 2020 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в своем доме совершил насильственные действия сексуального характера в отношении 10-летней дочери. Спустя некоторое время девочка обо всем рассказала матери, которая и обратилась в правоохранительные органы.

Однако в ходе следствия было установлено, что мужчина насиловал младшую дочь — девяти лет — на протяжении трех месяцев в 2019 году При этом он угрожал физической расправой обеим девочкам, если они кому-либо расскажут об этом.



Следственный комитет по Якутии возбудил уголовное дело по подозрению в совершении двух эпизодов сексуального насилия в отношении несовершеннолетних детей. Отец девочек арестован, однако свою вину он не признал. Расследование продолжается.

В городе Вольске Саратовской области 20 ноября суд вынес обвинительный приговор 33-летнему местному жителю, который обвинялся в сексуальных преступлениях в отношении несовершеннолетней.

По версии следствия, мужчина в период с 2013 по 2014 год несколько раз изнасиловал племянницу своей супруги. Девочке на момент первого преступления было 13 лет. По данным регионального портала «Вольск.ру», один эпизод произошел по месту жительства насильника, второй — в лесу, куда педофил завез девочку, предложив покататься на мопеде, а третий в Саратове, где малолетняя жертва проживала с 2014 года. Известно, что у мужчины есть семья, в которой воспитываются двое несовершеннолетних детей.

О преступлениях жителя Вольска в 2018 году девушка рассказала своему молодому человеку.

Юноша решил отомстить обидчику возлюбленной и и вступил с ним в переписку. Чтобы отвести от себя подозрения,тот написал заявление в полицию о привлечении юноши к ответственности за клевету. Однако проверка подтвердила правдивость слов молодого человека.

В итоге правоохранители возбудили уголовные дела по статьям «Иные действия сексуального характера», «Изнасилование, с использованием беспомощного состояния потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста» и «Изнасилование, с использованием беспомощного состояния потерпевшей, несовершеннолетней».

Во время следствия обвиняемый вины не признал. В итоге суд приговорил его к 17 годам лишения свободы колонии строгого режима.

В сентябре 2019 года в Красноярском крае произошла похожая история. По данным следствия, инцидент произошел в августе 2018 года в одном из поселков Туруханского района.

В тот день к фельдшеру привели малолетнюю девочку, у которой нашли повреждения внутренних органов — травмы угрожали жизни ребенка, ее госпитализировали. Правоохранители, опросив ребенка, выяснили, что ее изнасиловал родной отец. В отношении мужчины возбудили уголовное дело, однако он успел скрыться.

Через несколько дней подозреваемого задержали. На допросе он заявил, что был пьян и не помнит, что произошло. При этом мать ребенка знала о случившемся, однако не обратилась в полицию.

В результате СК возбудил два уголовных дела — по статье 131 УК РФ «Изнасилование малолетней» в отношении жителя Красноярского края и по статье 125 УК РФ «Оставление в опасности» в отношении матери жертвы.

Суд приговорил 34-летнего мужчину к 13 годам лишения свободы в колонии строгого режима и ограничению свободы на год. Дело в отношении матери до сих пор рассматривается в суде.