«Готова забрать»: нашлась мать оставленных в аэропорту детей

Мать двух мальчиков, которых накануне оставил отец в московском аэропорту «Шереметьево», заявила, что готова забрать детей, передает РИА «Новости» со ссылкой на уполномоченного по правам ребенка в Хабаровском крае Викторию Трегубенко.

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«Мы поговорили с матерью мальчиков. У нее сейчас новая семья, она ждет ребенка, но они с мужем готовы забрать детей», — отметила собеседница агентства.

Трегубенко обратила внимание, что поддерживает связь с уполномоченным по правам ребенка в РФ Анной Кузнецовой, согласовывая и обсуждая все вопросы. Вместе с тем власти решают вопрос с перевозкой мальчиков в Хабаровск, откуда они приехали с отцом. В комментарии ТАСС она отметила, что ожидаются документы для того, чтобы можно было купить билеты на детей.

Ранее о матери мальчиков 2011 и 2014 годов рождения сведений не было. По словам министра социальной защиты населения Хабаровского края Светланы Петуховой, «о матери детей ничего не известно с апреля прошлого года, она пропала, тогда же был инцидент, когда этих мальчиков оставили в детском саду и не забрали». Чиновница отметила в комментарии ТАСС, что дети живут в Комсомольске-на-Амуре. Они были желанными, но родители жили не дружно.

Отец ими занимался, был требовательным в воспитании мальчиков. Петухова рассказала также, что он работал вахтовым методом, и семья не считалась малоимущей.

В администрации Комсомольска-на-Амуре агентству рассказали, что из-за того, что родитель уезжал на вахту, бывало так, что он на время работы оставлял детей в Центре социальной помощи семье и детям, а по возвращении их забирал. Свое решение он пояснял тем, что не мог оставить сыновей на мать.

Возможно, у него были на это веские причины. В городской администрации ТАСС также рассказали, как в 2017 году в отношении матери детей комиссия рассматривала протокол о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей. «Дети опрокинули на себя горячий чайник, получили термические ожоги, когда мать выходила за хлебом в магазин. По решению комиссии мать предупредили», — отметил собеседник агентства. Он уточнил, что мальчики не стояли на учете в комиссии по делам несовершеннолетних как находящиеся в социально опасном положении.

До того, как объявилась мать оставленных детей, хабаровские чиновники собирались отправить детей в детдом или приемную семью.

«По возвращении дети будут определены в учреждение здравоохранения для обследования состояния их здоровья. Затем, вероятнее всего, их определят в государственное учреждение, детский дом или в приемную семью, если таковая сразу найдется, поскольку родственники не откликаются», — рассказывала ранее в комментарии ТАСС уполномоченный по правам ребенка в Хабаровском крае Виктория Трегубенко.

В воскресенье вечером, прибыв из Хабаровска вместе с детьми, мужчина оставил мальчиков в аэропорту Шереметьево. Детей нашли служащие воздушной гавани в терминале D. Взрослых рядом с ними не было, однако при них обнаружили рюкзаки, в которых были документы (в том числе свидетельство о рождении и копия паспорта отца) и записка. В ней родитель сообщил, что оставляет детей, так как у него нет денег на их содержание.

«Прошу помочь моим детям. Определите их, пожалуйста, во временный дом приюта, так как в данный момент у меня очень тяжелая финансовая обстановка. Я их позже заберу. Прошу детей не разлучать. Документы на детей в рюкзаке. Простите, но в данный момент у меня другого выхода нет», — приводит текст записки Telegram-канал Baza.

Видимо, мужчина заранее все распланировал. Как сообщили в администрации Комсомольска-на-Амуре, незадолго до поездки он забрал документы из школы, в которой учился его старший сын. «24 января мужчина забрал документы из школы на старшего ребенка, пояснил, что уезжает в Москву, якобы там есть жилье, а работу найти не проблема», — отметил собеседник ТАСС.

Так или иначе, оставленных детей сотрудники аэропорта накормили и передали их в руки правоохранителей, которые, в свою очередь, возбудили уголовное дело из-за того, что малолетние были подвержены опасности, оставшись одни в аэропорту, и начали поиски отца мальчиков.