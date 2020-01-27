Упал к боевикам: самолет разбился в Афганистане

Пассажирский самолет, потерпевший крушение в уезде Дих-Як афганской провинции Газни принадлежит иностранной авиакомпании, сообщил телеканалу 1TV губернатор области Вахидулла Калимзай. Он уточнил, что лайнер не числится у какого-либо отечественного перевозчика.

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«Самолет полностью сгорел», — добавил чиновник.

Ранее представитель губернатора провинции Ариф Нури и вице-президент Афганистана Сарвар Даниш заявляли, что упавшим судном владеет местная авиакомпания Ariana Afghan Airlines, однако исполняющий обязанности директора компании Мирваз Мирзаквал опроверг эту информацию. «Земляки, опубликованная в ряде СМИ новость о крушении афганского самолета не соответствует действительности, все рейсы были завершены успешно», — заявил глава компании-перевозчика на странице в соцсети Facebook.

Согласно неподтвержденным сведениям, речь шла о рейсе AFG315, который выполнял Boeing 737. По предварительным данным, судно вылетело из города Герат в столицу страны Кабул, пишет издание TOLOnews. Оно также сообщало, что на борту судна могли находиться до 83 человек.

При этом афганское агентство Ariana News со ссылкой на диспетчеров аэропорта Герата утверждает, что самолет направлялся в индийский Нью-Дели, а на борту в этот момент были 110 пассажиров и членов экипажа.

«Мы пока не располагаем информацией, были ли россияне на борту этого самолета, выясняем ситуацию», — сообщили в посольстве РФ в Афганистане РИА «Новости».

Между тем некоторые СМИ утверждают, что на борту лайнера и вовсе не было гражданских пассажиров — по их сведениям, потерпевший крушение самолет принадлежал афганской армии, пишет РИА «Новости» со ссылкой на неназванный источник.

Официальные версии причины катастрофы на данный момент неизвестны, однако, согласно предварительным данным, лайнер загорелся из-за технических неполадок, в результате чего разбился. Между тем издание Afghanistan Times уточняет, что уезд Дих-Як, где потерпел крушение самолет, находится под контролем боевиков исламистского движения «Талибан» (организация запрещена в России) — террористической организацией, запрещенной на территории РФ. К месту катастрофы уже направлен афганский спецназ.

Ранее, 8 января, пассажирский самолет потерпел крушение в Иране — как позже выяснилось, пассажирский Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины» в небе над Тегераном сбили иранские ПВО.

В день трагедии лайнер следовал по маршруту Тегеран — Киев. На борту в этот момент находились 176 человек: среди 167 пассажиров были граждане Ирана, Канады, Украины, Германии, Афганистана, Швеции и Великобритании. Кроме того, судно обслуживал украинский экипаж, состоящий из девяти человек. Все они погибли.

Согласно предварительному отчету Ирана о расследовании авиакатастрофы, система ПВО определила самолет как вражескую крылатую ракету – это произошло в связи с тем, что за несколько часов до вылета лайнера Тегеран нанес ракетный удар по военным базам США в Ираке в качестве ответа на убийство командующего спецподразделением «Аль-Кудс» в составе Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани американскими военными.

После трагедии командующий воздушными войсками КСИР Амир-Али Хаджизаде принес извинения за своих военнослужащих и объяснил, что ведомство просило закрыть воздушное пространство страны на время ракетных ударов по американским базам в соседнем Ираке, но гражданские самолеты по неизвестным причинам работали в штатном режиме.

Глава МИД Ирана Мухаммед Джавад Зариф заявил 25 января, что военнослужащий, запустивший ракеты в пассажирское судно, был помещен в тюрьму, передавало информационное агентство INSA.

Он также добавил, что расследование катастрофы продолжается — в нем, по словам министра, участвуют украинцы и представители ряда других государств.

20 января президент Украины Владимир Зеленский встретился в Киеве со спецпредставителем президента Ирана Мохаммадом Эслами — они обсудили вопрос передачи Украине бортовых самописцев Boeing 737, сообщалось на сайте офиса украинского лидера. Однако уже 26 января член парламентского комитета Ирана по развитию Фараджулла Раджаби заявил, что самописцы останутся в Иране.