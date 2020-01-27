Пять смертей: как в селе под Омском пили спирт

37-летнего жителя Омской области подозревают в продаже технического спирта под видом алкоголя — в результате его употребления погибли пять односельчан предполагаемого злоумышленника. Об этом сообщает региональный Следственный комитет.

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По версии ведомства, все произошло в селе Покровка Называевского района — там местные жители приобрели у 37-летнего знакомого спиртное стоимостью 100 рублей за поллитра. Позже выяснилось, что под видом алкоголя мужчина продавал метиловый спирт, чаще всего используемый в промышленности как растворитель лаков и красок. Как пояснили в УМВД по области, напиток подозреваемый изготовил в своем доме самостоятельно, передает издание «СуперОмск».

Суррогат, который продавал злоумышленник, пили во многих домах Покровки – уже к 25 января в токсикологический центр БСМП №1 с отравлением поступили 10 человек, сообщает портал Ngs55.ru со ссылкой на региональный минздрав.

25 и 26 января скончались первые пострадавшие: 51-летний мужчина, его 28-летний племянник, другой 62-летний сельчанин и 73-летняя женщина, уточнили в Следкоме.

Остальные пятеро — 64-летняя супруга уже скончавшегося пенсионера, 27-летняя и 38-летняя женщины, а также двое молодых людей — лежат в медучреждении с острым отравлением.

Подозреваемого в продаже суррогата задержали. Силовики изъяли у него остальные емкости со спиртосодержащей жидкостью — назначены судебно-химические и судебно-медицинские экспертизы. 27 января следствие обратилось в суд с ходатайством об аресте мужчины по ч. 3 ст. 238 УК РФ «Хранение и сбыт суррогатной алкогольной продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекший по неосторожности смерть дух и более лиц».

Кроме того, полицейские и сотрудники районной администрации совершают обходы всех жилых домов, чтобы предупредить употребление распространившегося по населенному пункту технического спирта другими сельчанами.

По предварительным данным, отравившего односельчан мужчину зовут Павел Бражников — он уже был ранее судим за кражи, пишет «СуперОмск» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В ноябре 2019 года в поселке Дубки Ярославской области пять человек скончались в результате отравления неустановленным веществом, сообщал региональный СК. По версии ведомства, в день трагедии пятеро жителей села — трое мужчин и две их знакомые устроили застолье. Компания пила жидкость, предназначенную для удаления грязи со стекол автомобиля.

В результате все мужчины скончались в квартире, а их приятельницы — в больнице. Их тела были направлены на судебно-медицинскую экспертизу.

Только в июне 2019 года Роспотребнадзор опубликовал доклад «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в РФ в 2018 году», согласно которому в 2018 году число острых отравлений спиртосодержащей продукцией в стране выросло до 35,5 случая на каждые 100 тыс. населения.

Как пояснили в ведомстве, этот показатель стал самым высоким за последние пять лет: в 2017 году было выявлено 32 случая на 100 тыс. населения, в 2016 году — около 33, в 2015 — 34,6, а в 2014 — 33,6.

Число смертей в результате отравлений при этом сократилось до 0,078 случая на 1 тыс. населения. Уточняется, что наибольшее число острых отравлений спиртосодержащими жидкостями в 2018 году было зафиксировано в Тверской, Новгородской, Ленинградской, Магаданской, Курганской, Архангельской, Тульской, Ульяновской, Томской и Кировской областях. Наименьшее число пострадавших выявили в Ингушетии, Дагестане, Чечне, Севастополе, Сахалинской области, Крыму, Краснодарском крае, Северной Осетии, Смоленской области и Адыгее.

Всего за период с 2013 по 2018 год с острым отравлением в результате употребления спиртосодержащей жидкости были госпитализированы около 297,5 тыс. человек, из которых каждый четвертый — 78,3 тыс. — умер.

По данным Роспотребнадзора, чаще всего расстройство было связано с распитием обыкновенного этилового спирта, одна нередко россияне принимали внутрь не предназначенные для этого жидкости: денатурат, одеколон, стеклоочиститель, тормозную жидкость, а также метиловый спирт.