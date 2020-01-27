Чрезвычайная ситуация: Новосибирск утонул в сугробах

Режим ЧС на муниципальном уровне введен в Новосибирске — таким образом власти пытаются бороться с чрезмерно обильными снегопадами. Об этом мэр города Анатолий Локоть сообщил на оперативном совещании правительства области.

По данным регионального управления гидрометцентра (УГМС), только за прошедшую неделю в регионе выпала половина месячной нормы осадков — 10,3 мм. В общей сложности за последние дни властям пришлось вывезти 116 тыс. кубометров снега.

«В связи с обильными снегопадами в течение прошедшей недели основной упор был на уборку и вывоз снега из города Новосибирска. Для того, чтобы усилить эту работу, был вынужден в пятницу подписать документ — решение о ЧС, что позволило на 30% увеличить количество техники для уборки и вывоза снега. В выходные уровень вывоза снега достиг 20 тыс. кубометров в сутки», — заявил Локоть.

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По его словам, основные риски связаны со сходом снега с крыш домов — на территории города уже было зафиксировано несколько подобных случаев. Кроме того, из-за снегопадов возникли перебои в работе оперативных служб, автомобили скорой помощи постоянно буксуют в снегу, увеличилось количество ДТП.

«Для обеспечения бесперебойной круглосуточной эксплуатации техники предприятий дорожно-эксплуатационного комплекса будет организовано привлечение дополнительной техники для вывоза и утилизации снега с дорог и придомовых территорий. Также дополнительная техника будет организована для уборки и вывоза снега с мест, невозможных для дальнейшего складирования и уплотнения», — цитирует сообщение горадминистрации РИА «Новости».

По данным регионального управления МЧС, в ближайшие сутки в Новосибирске ожидается мокрый снег, метели и гололедица. Скорость ветра составит 15-20 м/с.

Неблагоприятные метеоусловия уже сказались на расписании рейсов междугородних автобусов в ряде регионов Западной Сибири. В частности, перевозки отменили автовокзалы Новосибирска, Кемерова, Томска и Барнаула.

Ранее региональное управление МЧС и департамент по чрезвычайным ситуациям и мобилизационной работе мэрии Новосибирска посоветовали местным жителям воздержаться от зимней рыбалки и поездок за город на личном транспорте из-за плохой погоды.

С 23 января из-за метелей и плохой видимости в ряде регионов Сибири ограничено движение на трассах. В Омской области для всех видов транспорта закрыта дорога на Республику Казахстан «Ленинский — Иртышск — Русская Поляна» от поселка Ленинский до границы России. В Алтайском крае ограничения действуют на восьми участках дорог.

При этом сами новосибирцы борются с непогодой разными способами. Так, 21 января стало известно об автоинспекторе, которого уволили за то, что он залил в служебный автомобиль виски вместо «незамерзайки». Об этом сообщает сайт kp.ru.

Ранее в сети был размещен ролик, в котором сотрудник ДПС заливает виски в машину со словами, что «может себе это позволить». В это время он находился на службе.

По результатам проверки отметили, что мужчина совершил поступок, порочащий честь сотрудника органов внутренних дел. По данным kp.ru, формально его уволили за использование нецензурной лексики на службе.

Расслабляться не стоит и москвичам, отвыкшим от снега этой зимой — согласно прогнозу синоптиков, уже во вторник, 28 января, высота снежного покрова в столице увеличится до 10 сантиметров.

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на центр погоды «Фобос».

В целом в начале новой рабочей недели в столичном регионе резко похолодает: температура опустится ниже нулевого значения, в связи с чем на дорогах образуется гололедица. По словам синоптиков, осадки вновь вернутся в твердую фазу.

«Ветер ослабеет, а снег с перерывами будет продолжаться до утренних часов вторника. За этот период в Москве выпадет еще 5–7 миллиметров небесной влаги, что в условиях слабых морозцев, а к утру вторника в столице похолодает до 2–4 градусов мороза, вызовет увеличение снежного покрова до 6–10 сантиметров», – указано в сообщении.

Как отмечают метеорологи, Москва окажется на пути теплого атмосферного фронта. Снег ожидается по всей территории столицы и области. Это вызовет ухудшение видимости на дорогах, в связи с чем автомобилистов призвали к осторожности.