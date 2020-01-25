Симптомы коронавируса: в Москве госпитализированы китайцы

Семь граждан Китая госпитализированы с высокой температурой из отеля в Войковском районе Москвы, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в медицинских кругах.

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«У них диагностирована высокая температура», — рассказал собеседник агентства, добавив, что предварительно им поставлен диагноз ОРВИ.

Как пишет ТАСС, 20 иностранцев в составе группы приехали в Москву несколько дней назад. В настоящее время их обследуют медики

Распространение нового коронавируса ускоряется, подтвердил председатель КНР Си Цзиньпин, передает Reuters. Китайский лидер провел экстренное совещание Постоянного комитета Политбюро ЦК КПК по вопросам профилактики и борьбы с эпидемией пневмонии нового типа. Он призвал органы властей на всех уровнях усилить контроль над распространением заболевания.

«Жизнь имеет первостепенное значение. Когда вспыхивает эпидемия, раздается команда. Предотвращать и контролировать заболевание — это наша обязанность», - приводит агентство «Синьхуа» слова Си Цзиньпина.

Он отметил, что профилактика и контроль над распространением вируса должны стать приоритетными направлениями работы чиновников на всех уровнях. «Представители власти должны всегда стоять на передовой, чтобы гарантировать социальную стабильность и обеспечить гражданам счастливый и веселый китайский Новый год [наступил в ночь на 25 января]», — добавил председатель КНР.

Одним из итогов совещания стало решение о создании руководящей группы ЦК КПК, которая займется координацией этой работы. Кроме того, специальные руководящие группы для работы на местах будут направлены в провинцию Хубэй (там впервые был обнаружен случай заражения), а также в другие китайские провинции.

Вместе с тем участники совещания отметили важность срочных мер, которые необходимо принять для борьбы с распространением вируса. В частности, планируется увеличить количество медработников, задействованных в борьбе с пневмонией нового типа. Отмечается, что к этой работе будут привлечены военные врачи.

Кроме того, китайские власти отметили, что новая информация о заболевании должна распространяться своевременно и прозрачно, чтобы эффективно решать эту проблему как внутри страны, так и за рубежом.

Вместе с тем в Китае был введен наивысший уровень ЧС в 25 регионах, в том числе, в Пекине, Шанхае, а также в городе Ухань, откуда началось распространение инфекции в декабре прошлого года. На территории этих провинций проживают более 1,2 миллиарда человек.

С тех пор, как сообщает РИА «Новости», количество заразившихся новым типом коронавируса по всему Китаю увеличилось до 1372 человек. К сегодняшнему дню от заболевания умер 41 человек. При этом есть и те, кто поборол вирус — из больниц выписаны 39 человек.

В связи со вспышкой вируса местные власти отменяют по всей стране новогодние мероприятия. Кроме того, населению Китая советуют избегать массового скопления людей, использовать маски в общественном транспорте, а также прикрывать рот при кашле и чаще мыть руки с мылом.

В аэропортах, на вокзалах и железнодорожных станциях оперативно устанавливают специальные пункты для проверки температуры и других симптомов заболевания, которые сложно отличить от пневмонии. У заразившихся появляется кашель, температура, одышка, боль в грудной клетке.

О первых симптомах заболевания ранее рассказал завкафедрой инфекционных болезней Медуниверситета имени Пирогова Владимир Никифоров. По его словам, диагностировать наличие вируса в организме человека можно только при лабораторном исследовании.

Тем временем в Китае ввели особые меры карантина более чем в 15 городах провинции, откуда началось распространение вируса нового типа. Там временно не ходит транспорт, вокзалы и аэропорты не работают. В Пекине подтвердили свыше 30 случаев заражения. Там закрылись многие музеи и достопримечательности и другие общественные места.

Китайские туроператоры прекратили проводить групповые туры. Кроме того, они приостановили продажу туров «авиабилет плюс гостиницы». Уже отправившиеся в путешествие туристы могут прекратить свой отдых в соответствии с договором.

Вирус не остается в пределах территории Китая. Он распространяется и по другим странам. Так, а Австралии врачи Мельбурна подтвердили, что приехавший из китайского Уханя 50-летний мужчина инфицирован, передает RT. Также, по данным издания, случаи заражения были выявлены в Малайзии у трех граждан Китая.

Что касается России, то власти предпринимают меры для того, чтобы предотвратить распространение вируса по стране. В частности, проверяются все граждане, которые жалуются на симптомы заболевания. Особое внимание уделяется пассажирам авиарейсов, прибывших из Китая. Ранее врачи проверили состояние здоровья 13-летнего школьника, который прилетел в Москву из Китая вместе с родителями. Медики не выявили у него инфекцию, передает РИА «Новости».