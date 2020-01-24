«В любви со всем живым»: умерла старейший хирург РФ

Старейший практикующий хирург-проктолог Алла Левушкина умерла в Рязани на 93-м году жизни. Об этом сообщается на сайте минздрава Рязанской области.

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«23 января 2020 года ушла из жизни одна из основательниц колопроктологической службы Рязанской области, проработавшая 67 лет в практическом здравоохранении, Алла Ильинична Левушкина», — указано в сообщении. За это время она провела более 10 тыс. операций.

В пресс-службе уточнили, что свою последнюю операцию Левушкина провела в 2018 году в рязанской клинической больнице №11 — именно там 25 января состоится прощание с хирургом. «Последние годы она уже не оперировала — возраст почтенный, она консультировала и проводила амбулаторный прием», — пояснила представитель минздрава РИА «Новости».

Ведомство выразило глубокие соболезнования родным и близким Левушкиной: «Мы искренне скорбим вместе с Вами и разделяем горечь тяжелой утраты».

Алла Левушкина родилась в Рязани 1927 году. Впоследствии она переехала в Москву для изучения медицины и в 24 года, обучаясь на третьем курсе мединститута, уже провела свою первую операцию.

«Я фантазеркой всю жизнь была. Когда шла в мединститут, хотела работать с прокаженными. Тогда в Подмосковье был лепрозорий. Я книжки о них читала. Но как только попробовала хирургию, как говорится, нюхнула крови, — уже от нее не отходила», — рассказывала Левушкина ТАСС.

Главным учителем хирург всегда считала Бориса Петровского, впоследствии занявшего пост министра здравоохранения СССР. По словам Левушкиной, он выбрал ее к себе в ассистентки, так как она была одета аккуратнее всех:

«Он так нашу компанию посмотрел и говорит: «Вы будете мне ассистировать». Во время операции кровь мне брызнула прямо в лицо. Он говорит: «Считайте, я окрестил вас в хирурги».

После вуза ей предлагали остаться в Москве, чтобы продолжить заниматься наукой, однако Левушкина по общему распределению поехала в Туву. В 1954 году приняла решение вернуться на родину и поступила в ординатуру Рязанской клинической больницы им. Семашко. Там же по окончании ординатуры устроилась в областную больницу.

Общую хирургию Левушкина умудрялась совмещать с санавиацией – изначально это была просто подработка в безденежные послевоенные годы, однако расстаться с этим делом хирург не могла до 66 лет. Даже летчики шутили, что она налетала часов больше, чем они. При этом напугать медика было сложно даже самыми тяжелыми условиями работы.

«Как-то пилот долго кружил, никак не садился. Говорит: «Там волки». А я: «Ну и что?» Волки, по-моему, очень приятные животные. Мне их всегда жалко — их убивают ни за что», — вспоминала Левушкина в интервью с ТАСС.

В 2014 году врача удостоили врачебной премии «Призвание» в номинации «За верность профессии».

Тем не менее, по ее словам, медицина успела сильно измениться за долгие годы ее работы. «Медицина вообще очень изменилась после того, как пациент стал клиентом. Но для меня больные клиентами никогда не были и не будут», — рассказывала старейший практикующий хирург «Российской газете».

Главным секретом долголетия Левушкина всегда считала животных, которые ее окружали. Дома у нее жили 12 кошек, которые помогали ей расслабиться после трудового дня. Также хирург отмечала, что всегда считала важным помогать не только людям, но и бездомным животным. «Живу в любви со всем живым», – говорила Левушкина РИА «Новостям».

Старейший хирург России никогда не вела подсчета проведенным операциям и главным источником сил считала доверие пациентов – несмотря на почтенный возраст врача , на запись к ней всегда выстраивались очереди из пациентов.

«Это такое сочетание хрупкости, женственности, в то же время мужественности. Ну и, конечно, безграничная любовь к людям. Больным людям и к людям вообще», — рассказывал о ней заведующий отделением хирургии Городской клинической больницы №11 Рязани Александр Мотин РЕН ТВ.