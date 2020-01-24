Не дождалась помощи: как семилетняя сибирячка умерла в больнице

Новосибирские следователи запустили проверку по факту смерти семилетней девочки в городской клинической больнице скорой медицинской помощи. Отмечается, что юная сибирячка скончалась в ожидании реанимобиля.

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По словам матери ребенка, все началось после Нового года. Тогда состояние девочки, с раннего возраста страдающей от поражения центральной нервной системы, эпилепсии, а также синдрома Ди Джорджи (редкое врожденное генетическое заболевание – «Газета.Ru»), резко ухудшилась, передает сайт kp.ru

Ребенок стал вялым и не мог стоять на ногах – в итоге мать вызвала скорую помощь, после чего девочку госпитализировали в неврологический стационар новосибирской детской больницы. Чтобы установить причины ухудшения самочувствия, врачи брали у пациентки всевозможные анализы, а также делали МРТ и ЭКГ. В итоге медики решили, что подобным образом у нее проявляется эпилепсия.

В период с 13 по 17 января юной сибирячке становилось все хуже — в конце концов у нее начались сильные приступы эпилепсии.

«За сутки их было около семи. Я не знала, как помочь ребенку. Это было еще накануне выходных. В больнице были только дежурные врачи, которые ничего не хотели назначать. Говорили, что нужно ждать понедельника»,

— рассказала мать погибшей.

В итоге она самостоятельно нашла телефон и позвонила врачу-эпилептологу, которая занималась лечением девочки в данном учреждении – медик назначила другой препарат, но и он не помог. Семилетняя сибирячка ничего не ела и спала целыми днями. 20 января ей сделали кардиограмму, которая выявила угрозу возникновения осложнений на сердце.

«Я стала бить тревогу, чтобы врачи начали что-то делать. Меня кормили «завтраками», говорили, что завтра приедет кардиолог, эндокринолог и посмотрит. Все будет завтра. Только до «завтра» она не дожила», — отметила женщина.

На следующий день у маленькой пациентки начался очередной приступ эпилепсии – соседка по палате побежала за врачом, пока мама держала голову ребенка. Как рассказала женщина, приступ у ее дочери начался в 4.20 – только в 4.24 пришла медсестра – в 4.28 она ушла за врачом. Не дождавшись никого из них, в 4.38 девочка умерла.

«Когда врач пришла, она послушала ребенка и сказала, что сердце не бьется. Я закричала: «Сделайте что-нибудь, вы же врач!», — вспоминала те ужасные минуты мать покойной.

Выяснилось, что в больнице не было никакого реанимационного оборудования, поэтому медики были вынуждены вызвать скорую помощь, а, точнее, реанимобиль – он подъехал к учреждению только в 05.08. «В больнице нет адреналина, нет дефибриллятора. Дочери ставили уколы гормонов, но это не помогло. Врач сделала массаж сердца, но это тоже не помогло. Была бы реанимация, ребенка смогли бы спасти. Я не знаю, себя сейчас винить, врачей, или это судьба такая», — поделилась мать девочки c сайтом kp.ru.

После трагедии она сидела вместе с супругом в коридоре больницы и плакала – ни один врач в этот момент к родителям покойной не подошел. Им до сих пор никто не выдал ни больничный лист ребенка, ни выписку. «В суд мы не пойдем. Я отказалась от вскрытия, чтобы больше не мучить ее», — пояснила женщина.

22 января Минздрав опубликовал официальный комментарий относительно трагедии. По данным ведомства, в ходе госпитализации девочка получала всю необходимую помощь: она наблюдалась генетиком, неврологом, эндокринологом и кардиологом.

Непосредственно в день смерти пациентки, когда медсестра прибежала в палату, у нее уже отсутствовали сердцебиение и дыхание, отметили в министерстве. Несмотря на это врачи провели все возможные реанимационные мероприятия: дотацию кислорода, непрямой массаж сердца и введение медикаментозных препаратов.

Когда через 14 минут приехал реанимобиль, ребенку провели искусственную вентиляцию легких, однако безуспешно.

В Минздраве подчеркнули, что начнут проверку по данному случаю только при условии, что родители покойной обратятся в ведомство – пока же этого не произошло.

При этом главврач больницы, в которой лежала девочка, Ростислав Заблоцкий уверил будущих пациентов, что больше таких случаев в учреждении не произойдет.

«Месяц назад губернатор посещал это учреждение, и было принято решение о создании отделения реанимации. Проект уже разработан, финансирование выделено. Все будет сделано в ближайшее время. Этот филиал у нас относительно недавно, теперь пытаемся сделать из него полнопрофильное отделение», — заявил руководитель медучреждения сайту kp.ru.