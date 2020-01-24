Грелись у костра: в Забайкалье случайно нашли многодетную бездомную семью

В Забайкалье правоохранительные органы проверяют информацию о том, что в Чите в заброшенном доме живет бездомная семья – отец с четырьмя детьми. Ранее общественник Евгений Федоров на своей странице в Instagram сообщил, что в семье живут три мальчика 11, 10 и 6 лет и девочка 3 лет.

Реклама

«Жили, грубо говоря, в разрушенном доме без окон, без дверей. Костерчик посередине горит. Обращались к людям, помощи никакой не нашли», – написал он. По словам Федорова, семью обнаружили совершенно случайно – его друг искал в этом районе собаку.

«Зашел на территорию этого здания, поднялся на этаж и увидел эту семью. Они приехали из Александровского Завода. Судя по словам отца, они купили дом за средства материнского капитала. Но дом начал разрушаться. Была угроза, что детей заберут из семьи социальные службы. Они переехали в Читу. Но здесь столкнулись с массой сложностей, поэтому оказались в таких условиях», – рассказал он местному информагентству «Чита.Ру».

По его информации, семья проживает в заброшенном здании с лета, при этом до ноября старшие дети ходили в школу. Федоров добавил, что дети хорошо относятся к отцу.

«Тянутся к нему. Поэтому наша задача не допустить их разлуку», – считает он.

Сам отец семейства также рассказал о том, как вместе с детьми оказался на улице. Его интервью было опубликовано на ютуб-канале проекта «Одни из нас».

«Мы купили дом в Александровозаводском районе. Он оказался гнилой. Работы в деревне не было. Органы опеки поставили условие: вы или уезжаете из Александровского Завода, или у вас заберем детей. Уехали в Читу. Остановились у сестры. Я устроился на работу на кирпичный завод. Меня подставляют, увольняют. Семью оформляю в «Берегиню» (центр социальной помощи). Устраиваюсь грузчиком. Снимаю дом, забираю детей», – сказал мужчина и добавил, что потом его сильно избил родственник, а семью «выкинули из дома».

Органы опеки оказывали помощь, но потребовали, чтобы мужчина официально трудоустроился. В противном случае детей могли забрать. Мужчина рассказал, что мать детей ушла в запой и бросила семью.

«Мы оказались в этом помещении. Старшие в школу ходили. Отличники. Грамоты у них есть», – добавил он.

Информацию о бездомной семье подтвердили в региональном следственном управлении и прокуратуре Забайкалья.

«Помещение, в котором обнаружены дети, находится в аварийном состоянии, не имеет отопления и элементарных бытовых условий. Дети обогреваются открытым огнем, не ухожены. В помещении отсутствуют средства гигиены и продукты питания… По данному факту назначена доследственная проверка, которая поручена отделу по расследованию особо важных дел регионального следственного управления», – сообщается на сайте СУ СКР.

Правоохранители оценят действия или бездействие органов опеки и профилактики. Кроме того, следователи намерены инициировать психологическую, медицинскую и материальную помощь семье.

При этом уполномоченный по правам ребенка в Забайкалье Иван Катанаев сообщил, что всего в семье шесть детей. Самая младшая дочь находится в Доме малютки, а старший брат – под опекой бабушки. При этом в документах детей в графе «отец» стоит прочерк.

«Оказывается, их шесть ребятишек. Маленькая – в Доме малютки. А старший сын Алексей – ему 13 лет – под опекой бабушки в Читинском районе. То есть у мамы шесть детей.

Отец не оформлен. Говорит, что биологический отец, но в свидетельствах о рождениях стоят прочерки», – сообщил омбудсмен.

Отей семейства имеет судимости по нескольким статьям, включая кражи, нанесение телесных повреждений и распространение наркотиков.

«Два месяца семья была вне поля зрения всех социальных органов. Где-то скитались, в шалашах, таких вот домах. По словам детей, мама ушла куда-то в воскресенье и до сих пор ее нет», – отметил Катанаев.

Полиция уже задержала отца. Поводом стала неявка мужчины в суд, из-за этого он находился в розыске. Детей отправили в социальный приют. Мужчина спокойно отнесся к своему задержанию.

«Он был к этому готов. Вещи собрал. С детьми попрощался. Он согласен, что надо свои проблемы решать, а дети должны быть в безопасном месте», – добавил уполномоченный по правам ребенка.