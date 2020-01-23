Давление скачет: погода в столице в последнюю неделю января

Предстоящая неделя не принесет жителям Москвы и области погодных сюрпризов. Правда, и не порадует — следующие семь дней все так же будут не по сезону теплыми, почти каждый день будут идти осадки в виде снега и дождя. Об этом «Газете.Ru» сообщили в центре погоды «Фобос».

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В пятницу, 24 января, с приближением с запада теплого фронта очередного атлантического циклона погода испортится, ближе к вечеру в столичный регион вернется оттепель и уже ничто не будет напоминать о первой в этом году метели, которая продлилась в городе до вечера 23 января.

В ночь на пятницу будет облачно, небольшие осадки. Минимальная температура в столице составит 0…+2°С. Днем также облачно, временами мокрый снег, температура останется такой же. Ветер юго-западный 4-9 м/с.

В этот день будьте осторожны — потепление приведет к небольшой гололедице на дорогах. К тому же атмосферное давление будет падать и составит 737 мм рт. ст.

В субботний выходной в Москву и область придет волна тепла, и температура приблизится к рекордно высоким значениям. Погода обещает быть сырой и ветреной, так что этой зимой не стоит далеко убирать зонтики.

Ночью будет облачно с прояснениями, без осадков. Температура -2…0°, а вот днем в городе пройдут осадки, температура поднимется до 0…+2°С. Скорость западного ветра составит 2-7 м/с. Атмосферное давление продолжит падать до 733 мм рт. ст., это существенно ниже нормы.

Такой теплой погодой москвичей уже не удивишь – с начала 2020 года в столице было установлено уже три температурных рекорда. Последний — 21 января, когда воздух прогрелся до +4,1°С. Для сравнения: предыдущий рекорд в этот день был установлен в 1999 году, тогда столбики термометров показывали +3,8°С.

В воскресенье атмосферное давление, наконец, начнет расти, и погода на этом фоне улучшится. При этом температурный режим изменится незначительно и останется почти на 10 градусов выше нормы. Ночью местами выпадет небольшой снег, температура в городе составит -3…-1°С. Днем ожидается переменная облачность и без осадков. Температура -1…-3°С. Ветер северо-западный 3-8 м/с. Атмосферное давление составит 744 мм рт. ст.

В начале следующей недели в городе сохранится нетипичная для нашей зимы теплая погода. Ночью временами пройдут небольшие осадки. Температура -2…0°С. Днем погода будет облачной с неустойчивыми прояснениями, временами также осадки. Температура -1…+1°С. Ветер юго-западный 3-8 м/с. Атмосферное давление будет выше нормы – 750 мм рт. ст.

Во вторник, 28 января, характер погоды в столичном регионе будет определять теплый сектор циклона, температура превысит климатическую норму более, чем на 10°С. Ночью столбики термометров покажут -2…0°С. Днем временами пройдет мокрый снег вперемежку с дождем. Воздух прогреется до 0…+2°С. Атмосферное давление понизится до 745 мм рт. ст.

В среду жители столицы, наконец, смогут передохнуть от осадков, погода будет облачной с прояснениями. Температура днем и ночью 0…+3°С. Ветер юго-западный 5-10 м/с. Атмосферное давление также не изменится.

К четвергу, 30 января, воздушные массы над городом прогреются настолько, что по своим параметрам погода будет соответствовать климатическим показателям начала марта. Температура днем и ночью составит -1…+3°С. Ветер юго-западный 3-8 м/с. Атмосферное давление будет близко к нормальным значениям — 748 мм рт. ст.

В пятницу станет окончательно ясно, что этот январь стал самым теплым месяцем середины зимы за всю историю метеонаблюдений в столице, отмечают в центре «Фобос». Температура воздуха днём и ночью 0…+3°С. Погода будет облачной, временами пройдут небольшие осадки. Атмосферное давление понизится до 743 мм рт. ст.

22 января СМИ сообщили, что и февраль в европейской части России будет теплее обычного — температура воздуха во вторую неделю месяца будет выше нормы на 4 градуса, а в конце месяца аномалия сократится до 0,5–1 градуса. Об этом говорится в долгосрочном прогнозе температуры и осадков Copernicus Climate Change Service (C3S) под эгидой Евросоюза.