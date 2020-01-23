Карантин в Китае: из-за коронавируса изолируют города

В Китае изолируют город Хуанган из-за распространения нового типа коронавируса 2019-nCoV. Об этом сообщили в местной муниципальной администрации порталу BNO News.

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С 24 января в этом городе приостанавливают работу общественного транспорта и железнодорожное сообщение на выезд из населенного пункта. Также с этого дня будут находиться под запретом все массово-развлекательные мероприятия – временному закрытию подлежит и центральный рынок.

Власти рекомендуют населению не покидать город на автомобилях — в противном случае все выезжающие из Хуангана будут проходить эпидемиологическую проверку, а граждан с повышенной температурой немедленно госпитализируют.

То же самое касается и тех, кто захочет посетить город в период изоляции.

Неподалеку от Хуангана с населением около 7,5 млн человек изолирован также небольшой город Чиби с 500 тыс. гражданами. Там 24 января временно прекратит работу общественный транспорт — и, в целом, запретят любые пассажирские перевозки на выезд из населенного пункта, сообщается на сайте администрации. Кроме того, власти приступили к закрытию библиотек, музеев и кафе Чиби, а также попросили жителей не организовывать собрания численностью более 50 человек.

Все эти города расположены в провинции Хубэй, где также находится 11-милионный Ухань – там и была зафиксирована первая вспышка коронавируса. Город изолировали еще 21 января. Его также нельзя покинуть с помощью общественного транспорта. Въезд туда ограничен, сообщало издание South China Morning Post.

Временно приостановлено и авиасообщение с Уханем. «Не посещайте Ухань. Те, кто сейчас в Ухане, пожалуйста, не покидайте город», — заявила глава Госкомитета по делам здравоохранения КНР Ли Бинь на публичном брифинге, передавал телеканал «Би-би-си».

Между тем россияне, проживающие в Ухане, рассказывают о том, что улицы города довольно пустынны, потому что люди бояться покидать дома из-за риска заражения. «Людей обычно здесь больше. Из-за того, что общественный транспорт не ходит, люди берут велики и едут, куда им нужно <…> Парки, центры развлечений закрыли. Соответственно, я не работаю, сказали сидеть дома, если выходить на улицу, то только в масках и ненадолго», — рассказала россиянка Валерия Telegram-каналу Life-Shot.

Отметим, что в Китае от короновируса погибли уже 17 человек – всего подхватили эту болезнь свыше 613 граждан КНР. Тем временем четыре случая заражения были зафиксированы в Таиланде, два — в Гонконге, по одному — в Сингапуре, Макао, Южной Корее, Японии, США и на Тайване.

В России 22 января были госпитализированы с подозрением на заболевание двое мужчин – граждане Китая и России. Они прилетели в петербургский аэропорт «Пулково» из Шанхая. Однако в итоге коронавирус у них не подтвердился. По данным Роспотребнадзора, мужчины заболели ОРВИ.

Несмотря на то что в России так и не были выявлены случаи заражения, управление Роспотребнадзора усилило санитарно-карантинный контроль в пунктах пропуска через государственную границу страны и приняло дополнительные меры по выявлению больных с признаками коронавирусной инфекции.

Однако Минздрав не разделяет обеспокоенность новым заболеванием – по словам главного внештатного эпидемиолога Николая Брико, ведомство не намерено объявлять экстренную ситуацию в России.

«Никакой угрозы для россиян нет. Экстренную ситуацию не объявляет ни ВОЗ, ни Минздрав. В Китае даже непонятно, от чего умирают все эти люди — среди них есть личности с хроническими заболеваниями, например. Нужно сначала разобраться с причинами этих смертей, а потом уже рассуждать об основаниях для введения угрозы распространения этого вируса», — заявил специалист «Газете.Ru».

Между тем первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, а также бывший главный санитарный врач страны Геннадий Онищенко уверен, что, если коронавирус будет распространяться так же стремительно, то российским властям придется закрыть -авиа и -ЖД сообщение с Китаем.

«Об ограничении въезда в Россию китайских туристов думать надо. Скорее всего, это и случится, если так будут развиваться события. На данный момент я бы рекомендовал россиянам не выезжать в Китай — и по туристическим, и по деловым целям. Тем более сейчас жители КНР уходят на праздники, так что ехать туда не нужно!», — пояснил парламентарий «Газете.Ru».