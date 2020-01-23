Удар по кошельку: как подорожают сигареты в России

В 2020 году табачные изделия и электронные сигареты могут подорожать на 20-25%. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на исследование Аналитического центра при правительстве РФ.

По данным экспертов, одной из главных причин резкого скачка цен является массовая маркировка табачной продукции, которая с 1 марта 2019 года стала обязательной.

Теперь на каждой пачке можно найти цифровой код Data Matrix, для нанесения которого заводам потребовалось установить новое оборудование. Существенные затраты на него по итогам 2019 года должны сказаться и на конечной цене товара.

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Кроме того, с 1 апреля 2020 года Минпромторг перестанет выдавать специальные марки тем производителям, которые так и не подключились к процессу маркировки изделий.

«Эта мера призвана снизить долю контрафактного товара на рынке, однако пока удельный вес нелегальных табачных изделий растет. По данным аналитического агентства Nielsen по итогам января – сентября 2019-го, доля контрафакта и контрабанды достигла 15,6%», — сообщили в Аналитическом центре.

Тем не менее в пресс-службе Минпромторга влияние маркировки на стоимость табачной продукции опровергли. Как уточнили в ведомстве, около 54 тыс. участников оборота табачной продукции доказывают отсутствие взаимосвязи между появлением кодов и ростом цен.

«На текущий момент в государственной информационной системе маркировки зарегистрировано около 54 тыс. участников оборота табачной продукции, промаркировано более 7 млрд пачек. Введение маркировки не повлияло на стоимость табачной продукции, что неоднократно отмечалось крупнейшими производителями», – сообщил RNS замминистра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов.

Согласился с мнением Минпромторга и директор по работе с органами госвласти «JTI Россия» Василий Груздев. По словам эксперта, стоимость цифрового кода для пачки сигарет составляет всего 50 копеек. В связи с этим производитель вряд ли будет компенсировать свои расходы за счет повышения цен для потребителей.

Тем не менее задуматься о вреде сигарет не только для здоровья, но для кошелька все же стоит, уверен Груздев.

Так, среди главных причин подорожания табачной продукции он выделил традиционное увеличение акцизов – с 1 января нынешнего года для сигарет и нагревательного табака они выросли на 4%, для электронных систем доставки никотина — на 4,2%.

Если ранее акциз на сигареты составлял не менее 2560 рублей за 1000 сигарет, то уже с начала года он повысился до 2670 рублей. При этом если в прошлом году он взимался только с одноразовых электронных систем, то теперь платить должны производители всех устройств. На жидкости для них также предусмотрен дополнительный сбор — 13 рублей за 1 мл.

По расчетам JTI, средняя цена легальной пачки сигарет в России составляет 115 рублей. Из них налоги (акциз и НДС) составляют как минимум 64 рубля. При этом не стоит забывать также производственные, логистические и прочие затраты производителей и ритейлеров. В результате найти сигареты, которые обойдутся вам менее чем в 90 рублей сейчас практически невозможно – их на рынке менее 3%.

Директор по правовым вопросам и внешнекорпоративным связям «БАТ Россия» Яна Гуськова также подчеркнула влияние повышения акциза на рост цен. Она сообщила «Известиям», что специалисты уже обсуждают определенные риски перехода курящих россиян на дешевый нелегальный продукт в попытке сэкономить.

Продажи сигарет и папирос на душу населения в России ежегодно составляют порядка 1,6 тыс. штук на человека, свидетельствуют данные Федеральной службы госстатистики. При этом расходы россиян на табак за последние пять лет выросли почти вдвое – это связано со значительным ростом акцизов. В список субъектов с наиболее низким уровнем расходов на табак на одного жителя входят Ингушетия, Чечня и Татарстан. Наиболее активные курильщики оказались в Бурятии, Рязанской и Смоленской областях, а также на Чукотке.

22 ноября 2019 года правительство утвердило антитабачную концепцию Минздрава РФ до 2035 года – она распространяется не только на сигареты, но и на вейпы и системы нагревания табака. Согласно плану экспертов, число курильщиков среди взрослого населения должно снизиться до 21% к 2035 году.

Повышение стоимости табачных изделий соответствует политике, проводимой правительством. В стратегии по формированию здорового образа жизни (ЗОЖ) от Минздрава говорится о том, что проблемы со здоровьем у россиян связаны в основном с вредными привычками, такими как курение и употребление алкоголя.

При этом именно из-за курения здоровье 20% россиян подвержено риску, отмечает ведомство. Ежегодно в мире от употребления табака умирают 5,4 млн человек, напоминают в Минздраве.