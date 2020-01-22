Сжег сожительницу в огороде: жуткое убийство в Дагестане

В дагестанском селе Кафыркумух 30-летний мужчина задержан по подозрению в убийстве 48-летней сожительницы. Об этом сообщили в управлении регионального Следственного комитета.

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По данным ведомства, трагедия произошла в начале декабря 2019 года. Тогда подозреваемый, находясь у себя дома, поссорился с приятельницей, после чего сильно избил ее — от полученных травм жертва скончалась на месте происшествия. Как сообщает РИА «Дербент», он приходился погибшей гражданским супругом.

Чтобы скрыть следы преступления, мужчина вынес тело жертвы в огород, облил бензином и сжег. Родственникам убитой он сказал, что та уехала на заработки в Краснодарский край. Спустя месяц мать сельчанки, обеспокоенная тем, что дочь не выходит на связь, обратилась в правоохранительные органы.

Следственным комитетом по Республике Дагестан было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство». Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование дела продолжается.

Ранее в Саратове стало известно об еще одном жестоком убийстве. По данным СК, трагедия произошла 8 января 2020 года в квартире дома на улице Некрасова. В тот день между 42-летним саратовцем и его 40-летней возлюбленной вспыхнула ссора.

Разозлившись, мужчина избил сожительницу ручной дрелью, вилкой, сковородой, канцелярским ножом, табуретками, чайником и топором, сообщало агентство «Регион 64».

Крики жертвы услышала соседка, которая позвала на помощь родственников женщины, живущих в том же подъезде. Подозреваемый отказался кого-либо пускать — в результате дверь в помещение вскрыли сотрудники экстренных служб. Полицейские задержали злоумышленника, однако от полученных травм его жертва скончалась на месте — на ее теле зафиксировали раны головы, пальцев рук, груди, спины, промежности, а также многочисленные кровоподтеки и ссадины.

В результате региональный СК возбудил уголовное дело по статье «Убийство». Подозреваемый задержан. На данный момент проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование продолжается.

Между тем еще одна трагедия произошла 4 января 2020 года в бурятском селе Итанца. По версии следствия, 4 января 2020 года между 28-летним хозяином дома и его 37-летней сожительницей произошла ссора, в ходе которой мужчина зарезал возлюбленную и ее восьмилетнюю дочь. После этого он заперся в доме и покончил с собой.

Спустя несколько дней односельчанин обратил внимание, что в жилище у соседа несколько дней не топится печь. Обеспокоившись этим, он проверил дом, однако двери были заперты изнутри. Вернувшись позже, мужчина потянул дверь, вырвал засов и зашел в помещение, где обнаружил тела хозяина дома, его сожительницы и ее малолетней дочери.

Бурятским Следкомом было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ «Убийство двух лиц, в том числе, малолетнего». «В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление полной картины происшествия. Назначены необходимые судебно-медицинские, молекулярные и криминалистические экспертизы. Ведутся допросы односельчан и родственников покойных», — сообщали в ведомстве.

По данным регионального портала «Байкал Daily», сельчане стали проживать вместе с начала декабря — с ними находились двое несовершеннолетних детей погибшей. Однако незадолго до происшествия старший сын женщины на праздники уехал к отцу.

Трагедия 7 декабря 2019 года случилась и в Челябинске. Там 38-летний мужчина зарезал 44-летнюю многодетную экс-супругу. Тело жертвы спустя время обнаружила соседка.

По факту трагедии Следственный комитет по Челябинской области возбудил уголовное дело по статье «Убийство». Челябинец арестован — ему предъявлены обвинения. «Вину мужчина признал. Свой поступок объяснил состоянием опьянения и накопленным чувством обиды, злости после разрыва отношений», — рассказали в СК.

Известно, что в момент убийства двое из троих детей женщины были дома. Младшей дочери в тот день исполнилось 17 лет. Ее вместе с 18-летним братом забрали ближайшие родственники погибшей. Старшая дочь проживает в другом городе, передает 74.ru.

Как удалось выяснить порталу, раньше мужчина был судим за кражу. По документам он состоит в браке. При этом, как сообщают соседи, убитая женщина прекратила с ним общение полтора года назад, когда тот угрожал ножом несовершеннолетним детям.