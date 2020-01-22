«Закрыли палату на ключ»: как оренбурженка погибла в клинике

В Оренбургской области расследуют уголовное дело, возбужденное по факту смерти 27-летней жительницы Сакмарского района. Об этом сообщается на сайте следственного управления СКР по региону.

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Мать погибшей Оксана рассказала «Газете.Ru», что 1 января ее дочь Наталья вызвала скорую помощь из-за сильных болей в груди и высокой температуры. После осмотра врачи сказали, что легкие чисты, а затем сделали жаропонижающий укол. Ситуация повторилась следующей ночью и 4 января, однако в третий раз муж Натальи настоял на том, чтобы супругу отвезли на рентген. Врачи согласились написать в документах, что у пациентки «подозрение на воспаление». После рентгена стало ясно, что у Натальи двухсторонняя пневмония.

Причем, по словам Оксаны, дочь позвонила ей и сказала, что пневмония дала осложнения на сердце – об этом ей сообщили сами врачи. Следующие два дня девушка провела в Сакмарской больнице под капельницами. 6 января ее перевели в реанимацию.

Оксана обратила внимание на непоследовательное лечение дочери в районной больнице. По ее словам, сначала Наталье отказались делать ингаляции, пояснив, что они противопоказаны при высокой температуре, однако в реанимации девушке поставили ингалятор, после чего она стала жаловаться на сердце. Тогда же ей поставили трубку в нос, чтобы через нее в организм поступал кислород.

«Наталья сказала врачам, что ей все труднее дышать, на что ей ответили: «Не может быть такого, не выдумывайте, – сказала Оксана «Газете.Ru». Потом врачи заметили, что кислород из баллона действительно не поступал.

«Они 15 минут меняли баллон с кислородом, хотя дочь уже лежала без сознания, ей все это время не хватало воздуха. Мой зять, который знает, как менять такое оборудование, просился помочь, но они просто закрыли палату на ключ и никого не впустили», – добавила собеседница. Девушку было решено доставить в больницу в Оренбурге.

«Из Сакмары ее забирали уже синюю. В областной больнице нам сказали, что у нее поврежден мозг, а через некоторое время, что она умерла», – сказала Оксана.

Женщина подчеркивает – она не говорила о том, что врачи отказались госпитализировать ее дочь. Раннее подобная информация появилась в соцсетях и некоторых СМИ. Проблема была в том, что Наталье даже не объяснили о необходимости поехать в больницу и сделать рентген.

«Они проверяли и говорили: «Легкие чистые, все нормально, это простуда». Я спросила потом у врачей, почему они не услышали хрипы у человека с двухсторонней пневмонией, мне ответили, что эта инфекция иногда не прослушивается.

Тогда почему ей не предложили сделать рентген? Если бы ей рассказали о такой инфекции, неужели бы она не поехала в больницу ради своего здоровья?!» – рассказала мать погибшей. Оксана добавила, что вскрытие официально установило – причиной смерти Натальи стала двухсторонняя пневмония.

Главный врач Сакмарской районной больницы Марат Мамбетов, комментируя ситуацию, отметил, что погибшая пациентка не была привита от гриппа.

«По наблюдениям нашей больницы, пациенты, привитые вовремя, или не заболевают, или болезнь протекает с минимальными осложнениями или без них. В моей практике в районе это первый случай с летальным исходом от вирусной инфекции», – приводит его слова газета «Оренбуржье».

В минздраве Оренбургской области ранее обещали провести полное служебное расследование после получения результатов патологоанатомической экспертизы. Кроме того, там заявили, что погибшая сама отказалась от госпитализации во время второго вызова скорой помощи.

«Информация, распространяемая в социальных сетях и СМИ об отказе бригадой скорой помощи в госпитализации пациентки на втором вызове, является недостоверной, так как в карте вызова имеется письменно оформленный отказ пациентки от госпитализации», – сообщается на сайте ведомства.

Как рассказала Оксана, семья намерена провести независимую экспертизу справки, чтобы проверить подлинность подписи Натальи на документе об отказе от госпитализации.

«Но даже если она подписала, врачи говорили ей, что опасности нет. Ее и в третий раз госпитализировали только, потому что муж настоял на проведении рентгенографии», – сказала собеседница.

Дело о причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей (ч. 2 ст. 109 УК РФ) было возбуждено после того, как в СКР обратили внимание на публикации в СМИ о том, что больную якобы отказывались госпитализировать.

Пока следствие выяснило, что девушку доставили в больницу Оренбурга «в связи с недостаточно эффективным лечением в ГБУЗ «Сакмарская РБ» и ухудшением состояния ее здоровья».

Следователи намерены выяснить, какая помощь и в какие сроки была оказана в районной больнице, отказывалась ли девушка от госпитализации или нет, почему состояние пациентки так резко ухудшилось буквально за несколько часов. Для этого будет тщательно изучена документация, проверена правильность и своевременность поставленного диагноза.