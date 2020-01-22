Число жертв растет: коронавирус добрался до США

Жертвами нового типа коронавируса 2019-nCoV, выявленного в Китае, стали уже девять человек, заявил 22 января замглавы госкомитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР Ли Бинь.

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Количество людей, зараженных вирусом, возросло до 440 человек. По его словам, этот показатель растет из-за мутации коронавируса. «Существует риск прогрессирующего распространения эпидемии из-за возможных мутаций вируса пневмонии», – сказал Ли Бинь.

Чиновник добавил, что сдерживать распространение вируса станет сложнее, поскольку в период каникул в честь Нового года по лунному календарю (24-30 января) традиционно возрастает пассажиропоток внутри Китая и за его пределы.

21 января стало известно, что коронавирус проник на территорию США. Первый случай заболевания зафиксирован у мужчины, прилетевшего в Штаты из города Ухань, где и началась вспышка вируса. Об этом сообщили представители Центра по контролю и профилактике заболеваний США.

По данным издания The Washington Post, случай выявлен в штате Вашингтон у мужчины около 30 лет. Его состояние сейчас оценивается как стабильное. Представители здравоохранения отмечают, что риск распространения вируса в стране до сих пор небольшой, поэтому не стоит паниковать.

За пределами Китая случаи заболевания были также зафиксированы в Австралии, Таиланде, Японии и Южной Корее. Как отметил Ли Бинь, главная задача властей — профилактика и контроль за распространением заболевания.

«Мы усилили контакты с Таиландом, Южной Кореей, Японией, США, с их компетентными ведомствами и дипломатическими представительствами в Китае и на регулярной основе обмениваемся с ними информацией, в том числе о всех подтвержденных случаях, случаях подозрения на заражение», – сказал он, добавив, что основной путь распространения коронавируса – воздушно-капельный.

Еще неделю назад специалисты не имели подтверждений того, что вирус передается от человека к человеку, однако сейчас уже появилась информация о нескольких случаях заболевания. Так, двое жителей провинции Гуандун заразились от своих родственников. Кроме того, известны как минимум 14 случаев заражения медицинского персонала, который контактировал с пациентами.

Ранее сообщалось, что в КНР больные коронавирусом фиксируются в 14 регионах страны. В том числе зараженные есть в Ухане, столице Пекине, Шанхае – самом густонаселенном в мире городе, Шэньчжэне и других городах страны.

У зараженных коронавирусом появляются такие симптомы, как насморк, кашель, боль в горле и чувство стеснения в груди. Возможно также появление головных болей и лихорадки, которая может длиться несколько дней.

Медики предупреждают, что в группе риска находятся лица с ослабленной иммунной системой, дети и пожилые. У них наблюдаются симптомы, схожие с пневмонией и бронхитом.

Вирусолог из Школы общественного здравоохранения Университета Гонконга Лео Пун ранее рассказал телеканалу CNN, что новый тип коронавируса вызывает атипичную пневмонию и плохо реагирует на лечение антибиотиками.

В связи с распространением болезни Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) запланировала экстренное совещание комитета по чрезвычайным ситуациям.

Россия еще несколько недель назад усилила контроль на границах и в аэропортах. Минздрав уже приступил к разработке вакцины против нового типа коронавируса, на это уйдет не менее трех месяцев. При этом полный цикл, включающий все необходимые исследования, займет не менее полугода, сообщили в Центре стратегического планирования ведомства.

Также в Минздраве отметили, что на разработку вакцины необходимо выделение значительных средств. Кроме того, российские специалисты разрабатывают экспресс-тест для на выявления нового коронавируса. Работу закончат в феврале.

21 января замминистра здравоохранения России Сергей Краевой заявил, что распространяющийся в Китае вирус опасен для российского населения. Седьмая статья законопроекта о биологической безопасности РФ посвящена основным биологическим угрозам, и наиболее ярким примером из этого перечня является инфекция, вызванная именно коронавирусом, пояснил чиновник.