Смертельная опасность: россиянам угрожает вирус из Китая

Коронавирус, ранее зафиксированный в Китае, несет биологическую угрозу всему населению России. Об этом сообщил замглавы Министерства здравоохранения Сергей Краевой.

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По его словам, основные биологические угрозы прописаны в седьмой статье Федерального закона и сейчас могут быть продемонстрированы примерами из повседневной жизни.

«Это изменение свойств и форм патогенных биологических агентов, а также свойств и мест обитания их переносчиков. И наиболее яркий пример <...> — как раз та инфекция, которая сейчас развивается в Китайской Народной Республике, вызванная коронавирусом», — подчеркнул Краевой.

В связи с новой опасностью Роспотребнадзор уже разработал диагностическую тест-систему, которая позволит быстро выявлять новый коронавирус. Как сообщили в пресс-службе ведомства РИА «Новости», она начнет поступать в лаборатории страны уже в конце недели.



Сейчас на всех пунктах пропуска через границу Китая и РФ усилены меры санитарно-карантинного контроля. «Научно-исследовательскими организациями Роспотребнадзора организован и проводится системный мониторинг ситуации, установлено взаимодействие с коллегами из КНР и посольством России в Китае», — сообщили в Роспотребнадзоре.

В ведомстве также отметили, что полностью исключить риск завоза коронавируса в Россию невозможно, так как ежегодно более полутора миллионов граждан Китайской Народной Республики приезжают в РФ. Примерно столько же наших сограждан посещают Китай.

«В целях недопущения распространения случаев заболеваний, вызванных новым коронавирусом в Российской Федерации, российским туристам, выезжающим в КНР, необходимо соблюдать меры предосторожности», — указано в сообщении Роспотребнадзора, на которое ссылаются РИА «Новости».

В частности россиянам порекомендовали носить маски для защиты органов дыхания, мыть руки после посещения мест массового скопления людей и перед едой, а также не появляться на рынках, где продаются продукты животного происхождения, и отказаться от походов в зоопарки.

Кроме того, путешественникам следует употреблять только термически обработанную пищу и бутилированную воду, подчеркнули в ведомстве. При первых признаках заболевания необходимо обращаться за медпомощью в лечебные организации и не допускать самолечения.

Как пояснил Telegram-каналу «Беспощадный пиарщик» кандидат медицинских наук Андрей Васильков, название семейства вирусов было придумано в связи с тем, что их оболочка похожа на корону.

«Они известны с середины шестидесятых и похожи на грипп. Также вызывают насморк, а затем иногда появляется трахеит и бронхит. Реже коронавирусы поражают желудочно-кишечный тракт (ЖКТ) и вызывают рвоту», — рассказал специалист.

По его словам, ранее симптомы коронавирусов проходили бесследно как ОРВИ, однако в декабре 2019 года возник новый штамм под названием 2019-nCoV, который представляет смертельную опасность.

Васильков также отметил, что, по предварительным сведениям, преимущественная форма распространения вируса — респираторная, он передается воздушно-капельным путем. При этом распространяется коронавирус очень быстро, в то время как на разработку вакцины ВОЗ потребуется не менее полугода.

«В случае угрозы пандемии после обнаружения нового штамма Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) требуется около полугода для получения первых партий вакцины. При плановой разработке процесс занимает около 10 лет и более. Все зависит от степени угрозы и количества задействованных специалистов», — сообщил специалист.

В связи с нарастающей опасностью Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) назначила экстренное заседание, посвященное вспышке коронавируса нового типа, которое пройдет 22 января. Об этом сообщается в Twitter организации.

Сейчас вирус уже распространился за пределы Китая: случаи заражения зафиксированы в Южной Корее, Японии и Таиланде. По данным, которые приводит Reuters, по состоянию на 20 января зарегистрирован 291 случай заражения коронавирусом. Шестеро человек умерли.

В столице Китая Пекине в больницы поступили пять пациентов, зараженных коронавирусом. 44 человека находятся под наблюдением медиков. Как сообщает РИА «Новости», горожане стали активно скупать одноразовые защитные маски после подтвердившейся информации о пяти новых случаях заражения новым типом коронавируса.

Еще 14 человек заболели в провинции Гуандун на юге страны. В этом регионе врачам также удалось сделать важное открытие — новый тип коронавируса передается от человека к человеку.

Ранее специалисты были убеждены, что большинство коронавирусов циркулируют между животными или передаются от животного к человеку. Тем не менее два жителя провинции Гуандун заразились от своих родственников.

«В провинции Гуандун было зарегистрировано два случая, они не ездили в Ухань, но члены их семьи ездили, где заразились новым типом коронавируса. Поэтому сейчас определенно точно можно сказать, что вирус передается от человека к человеку», — сообщил в эфире Центрального телевидения глава экспертной комиссии Госкомитета по вопросам здравоохранения Чжун Наньшань.

По словам специалиста, известны также 14 случаев заражения медицинского персонала, который контактировал с пациентами.

О первом случае заражения в Японии стало известно 16 января. Агентство Reuters со ссылкой на Министерство здравоохранения Японии передавало, что пациентом стал 30-летний китаец из префектуры Канагава, что расположена недалеко от Токио. Он выздоровел через пять дней после госпитализации и был отпущен домой, однако после этого правительство Японии создало отдел по сбору информации при кризисном штабе в канцелярии премьер-министра.