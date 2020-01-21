Убиты фашистами: под Псковом нашли могилу с детьми

Массовое захоронение детей, уничтоженных фашистами в годы Великой Отечественной войны (ВОВ), обнаружили в Пыталовском районе Псковской области. Об этом сообщается на сайте областной администрации.

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На страшную находку в январе наткнулся поисковый отряд «Поиск-97» — его бойцы пытались найти захоронения двух военнослужащих Красной Армии. Местный лесник указал им на возможное место погребения одного из них — у заброшенной деревни Каменка.

В итоге поисковики действительно обнаружили в том месте останки советского бойца — об этом свидетельствовали найденные в земле армейские сапоги, ремень с пряжкой и часть обмундирования. Эксперты предполагают, что останки принадлежат погибшему в 1944 году молодому связисту.

Когда поисковики стали извлекать останки, земля в раскопанной яме начала осыпаться, и на поверхности оказались 10 других тел. Выяснилось, что это массовое захоронение мирных граждан - по костям и найденным рядом с ними предметам специалистам удалось установить, что в этом месте были погребены мать с младенцем и несколько подростков.

«Найденные фрагменты останков были хаотично расположены в могиле и имели значительные повреждения, что исключает мысль о том, что поисковики наткнулись на участок деревенского кладбища.

Кроме того, на месте захоронения найдено большое количество шрапнели (разрывной артиллерийский снаряд, начиненный круглыми пулями — прим. «Газеты.Ru»), что только подтверждает версию насильственной смерти людей», — сообщил командир отряда «Поиск-97» Дмитрий Ершов, слова которого приводит пресс-служба администрации.

Все найденные останки извлекли и отдали на временное хранение в храм Святых Мучеников Бориса и Глеба в деревне Вышгородок Пыталовского района. После того, как состоится расследование гибели советских граждан, а также пройдут все экспертизы, их перезахоронят.

Раскопки в Псковской области продолжаются — теперь активисты ходят в районе заброшенной деревни Каменки с целью поиска других массовых захоронений, второго военнослужащего времен ВОВ, а также медальона уже найденного армейца.

В областной администрации отметили, что в годы войны в 10-15 км от Каменки шли ожесточенные бои. Там проходила железная дорога немцев — по ней фашисты перевозили для своих батальонов боеприпасы и продовольствие. При этом дорогу построили пленные из концлагеря, который был расположен неподалеку от найденных мест погребения в деревне Гавры.

Оборону данного участка Псковской области вели советские 281-й минометный полк и 245-я стрелковая дивизия. Позже, после Псково-Островской операции, которая шла с 11 по 31 июля 1944 года, советская армия гнала по этой местности немцев вглубь Прибалтики. Это доказывают обнаруженные специалистами следы оборонительных позиций противника, а также найденные точки установок артиллерийского орудия и минометных гнезд советских военнослужащих.

Похожая находка была обнаружена поисковым отрядом Новгородской области в конце октября 2019 года. Тогда его участники наткнулись на заполненную водой из болота и грязью яму, расположенную неподалеку от деревни Новая Кересть – специалистам показалось, что она похожа на воронку от разорвавшегося снаряда.

Обследование глубинным поисковым щупом (инструмент для проведения археологических изысканий – прим. «Газеты.Ru») показало, что на дне лежат незахороненные останки людей времен ВОВ.

В итоге поисковики извлекли из ямы останки двоих советских солдат, женщины и двоих детей, сообщалось на сайте областной администрации. «Больше 75 лет назад их уложили в воронку — двоих солдат в разорванных сталью шинелях и женщину с двумя маленькими детьми», – отметила командир поискового отряда «Савояр» Наталья Швецова.

На уровне груди у мирной жительницы сохранилась небольшая иконка, а на животе лежали кости младенца. Рядом находился еще один ребенок — пяти-шести лет — около него поисковики увидели детскую руку, которая крепко сжимала куклу.

Один из бойцов отряда Анастасия Коровина в ходе поиска информации о данной игрушке выяснила, что она была сделана на Охтинском химическом комбинате в городе Ленинграде — об этом сказано в штампе на спине куклы.

«Теперь этот маленький голый пупс, потрепанный войной, стал экспонатом музея тюменского Областного поискового центра. Именных вещей, которые помогли бы установить личности убитых, к сожалению, найдено не было. Мы вряд ли когда-нибудь узнаем, кем была эта женщина с детьми и кем они могли бы стать», — рассказала поисковик.