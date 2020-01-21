«Педагогическая тайна»: о чем запретят говорить учителям

Введение «педагогической тайны», запрещающей специалистам в сфере образования разглашать информацию о диагнозе или особенностях развития ребенка без согласия родителей, научит учителей и воспитателей соблюдать моральные обязательства. Об этом «Газете.Ru» заявил зампред комитета Совфеда по науке, образованию и культуре Игорь Морозов.

Реклама

«Безусловно, эта норма нужна — из-за разглашения информации об особенностях ребенка возникают конфликты между детьми, когда они становятся старшеклассниками, или недопонимания с их родителями. Мы видим, что нередко это заканчивается потасовками, что подрывает сам статус учителя», — отметил сенатор.

В качестве наказания за разглашение педагогической тайны правильным будет привлекать педагогов не к уголовной, а к административной ответственности, добавил Морозов. При этом он считает, что

нововведение не должно ограничиваться запретом на обсуждение особенностей развития ребенка: необходимо наказывать педагогов за передачу третьим лицам другой частной информации, — например, о том, что ребенок усыновлен.

«Я могу добавить это, обсудив с председателем комитета Лилией Гумеровой, которая входит в координационный совет по проведению Десятилетия детства», — сообщил политик.

Ввести понятие «педагогической тайны» предложила рабочая группа «Здоровый ребенок» правительственного координационного совета по проведению Десятилетия детства в России (период с 2018 по 2027 год, объявленный указом президента). Данная идея была указана в материалах к одному из совещаний организации, передает издание «Известия».

Педагогическая тайна — это аналог врачебной тайны, которая также запрещает медикам сообщать третьим лицам данные о состоянии здоровья пациента, диагнозе, результатах обследования, а также другие факты, выявленные в ходе общения с больным, сообщила руководитель группы «Здоровый ребенок», главный внештатный детский специалист по медреабилитации Минздрава РФ Татьяна Батышева.

Она добавила, что данное нововведение необходимо в связи с развитием в стране инклюзивного образования, подразумевающего, что каждый ребенок, независимо от физических, интеллектуальных и других особенностей, может учиться в общеобразовательном учреждении.

При этом педагог должен обязательно знать об отклонении воспитанника, чтобы наладить общение с ним, а также вызвать врача в случае необходимости, подчеркнула инициатор нововведения. Однако в нынешних реалиях родители часто не сообщают педагогу подобную информацию, боясь, что он некорректно ее использует.

Глава группы «Здоровый ребенок» привела в пример случаи, когда диагноз ребенка становился именем нарицательным среди учителей, что провоцировало у несовершеннолетнего психологические проблемы. «Учитель не имеет права говорить о диагнозах! Повысится тревожность ребенка, чувство несостоятельности, он поймет, что к нему стало другое отношение.

Например, если педагог рассказала о диагнозе одноклассникам ребенка, то может начаться травля, что повлечет негативные последствия, например, склонности к суициду»,

— заявил «Газете.Ru» детский суицидолог и психотерапевт Геннадий Банников.

При этом, по словам Батышевой, предложение еще не сформировалось в окончательные поправки к законодательству — это лишь идеи рабочей группы при правительстве. Также остается открытым вопрос о наказании за разглашение педагогической тайны. «Это все-таки сначала стоит обсудить в профессиональном сообществе, организовать дискуссию, выслушать все предложения коллег», — рассказала руководитель группы «Здоровый ребенок».

«Это сложный дискуссионный вопрос, его необходимо обсудить на различных площадках и с разными группами населения», — сообщили в самом координационном совете при правительстве по проведению Десятилетия детства.

Между тем еще на этапах обсуждения идеи многие общественные организации ее поддержали. «В целом такой регламент необходим. С точки зрения этики очевидно, что не надо разглашать информацию, которая может навредить ребенку, но, если официально обозначить — это только благо», — пояснила председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец «Известиям».

Запрет на разглашение личной информации воспитанников уже закреплен в кодексах этики педагогов во многих странах ЕС, сообщил президент Всероссийского фонда образования Сергей Комков. «За нарушение, как правило, увольняют и лишают возможности дальше вести педагогическую работу. Если проступок сочтут незначительным, лишение может быть временным — на год-два», — напомнил он.

Отметим, что привлечь к ответственности педагога, распространившего подобную информацию, можно уже сейчас по статье 137 УК РФ «Нарушение неприкосновенности частной жизни» — она подразумевает наказание в виде лишения свободы до пяти лет. Возможно также административное преследование по статье 13.14 КоАП «Разглашение информации с ограниченным доступом», по которой нарушителю грозит штраф до 5 тыс. рублей.