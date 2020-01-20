Новая чума из Китая: как распространяется коронавирус

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) назначила экстренное заседание, посвященное вспышке коронавируса нового типа в Китае. Оно пройдет 22 января, сообщается в Twitter организации.

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Число жертв нового типа коронавируса уже достигло трех человек. Все они — жители города Ухань, самого густонаселенного в центральной части страны, где и началась вспышка пневмонии, вызванная коронавирусом. Об этом сообщили в городском комитете по вопросам здравоохранения.

По состоянию на 20 января количество заболевших в городе составляет 198 человек, причем больше половины из них были зарегистрированы 18 января (59 новых случаев заражения) и 19 января (77). Среди новых выявленных пациентов 66 мужчин и 70 женщин в возрасте от 25 до 89 лет. Для сравнения 15 января городские власти сообщали лишь о 41 пациенте с подтвержденным диагнозом.

Из 198 заболевших 25 человек выписаны из больницы, 35 пациентов остаются в тяжелом состоянии, девять — в крайне тяжелом. Состояние остальных врачи оценивают как стабильное. Еще 90 человек остаются на карантине, симптомов заболевания у них пока не выявлено, сообщило агентство «Синьхуа» со ссылкой на власти страны.

Болезнь добралась до столицы страны Пекина, где в больницы поступили пять пациентов, зараженных коронавирусом. 44 человека находятся под наблюдением медиков. Еще 14 человек заболели в провинции Гуандун на юге страны.

В этом регионе врачи сделали важное открытие — новый тип коронавируса передается от человека к человеку.

Ранее специалисты отмечали, что большинство коронавирусов циркулируют между животными или передаются от животного к человеку. Это же предположение было сделано и относительно нового типа коронавируса. Однако два жителя провинции Гуандун заразились от своих родственников.

«В провинции Гуандун было зарегистрировано два случая, они не ездили в Ухань, но члены их семьи ездили, где заразились новым типом коронавируса. Поэтому сейчас определенно точно можно сказать, что вирус передается от человека к человеку», — заявил в эфире Центрального телевидения глава экспертной комиссии Госкомитета по вопросам здравоохранения Чжун Наньшань. Специалист добавил, что известны также 14 случаев заражения медицинского персонала, который контактировал с пациентами.

20 января власти Китая сообщили о первом случае заражения в самом густонаселенном городе мира — Шанхае. В местную больницу обратилась 58-летняя женщина с высокой температурой, которая приехала в город из Уханя 12 января. Как сообщили в Госкомитета по вопросам здравоохранения, сейчас жизни пациентки ничего не угрожает. Врачи пристально наблюдают за состоянием еще двух человек, контактировавших с заболевшей в Шанхае.

Если учитывать и этот случай заражения, то общее количество заболевших в Китае составляет 218 человек.

Случаи заболевания коронавирусом зафиксированы и в других странах, пока только среди граждан КНР, которые до этого посещали Ухань. 20 января Корейский центр по контролю и профилактике заболеваний сообщил, что коронавирус был выявлен у гражданки Китая, которая прибыла в Сеул с заметными признаками лихорадки. Пациентку госпитализировали в местную больницу.

О первом случае заражения в Японии стало известно 16 января. Агентство Reuters со ссылкой на Министерство здравоохранения Японии передавало, что пациентом стал 30-летний китаец из префектуры Канагава, недалеко от Токио. Пациент выздоровел через пять дней после госпитализации и был отпущен домой, однако после этого правительство Японии создало отдел по сбору информации при кризисном штабе в канцелярии премьер-министра.

13 января коронавирус был обнаружен у китайской туристки в Таиланде, которая также прибыла сюда из Уханя. По данным агентства Nikkei Asian Review, 74-летнюю женщину доставили в больницу с высокой температурой и нарушениями дыхания. Спустя неделю ее состояние оценивалось как нормальное. Специалисты проверили также 20 членов из ее тургруппы, однако признаков заболевания не выявили.

В аэропортах Таиланда была усилена проверка пассажиров из Уханя. За шесть дней с момента выявления первого случая заболевания Минздрав страны проверил более 13 тыс. пассажиров, прилетевших 86 рейсами.

Каждый день в королевство прибывают около 1,4 тыс. человек из города Ухань. Как и другие страны, Таиланд ожидает, что этот показатель увеличится как минимум вдвое во время каникул в честь китайского Нового года с 24 по 30 января.

«Сейчас мы находимся в полной боевой готовности, чтобы предотвратить вспышку заболевания, особенно во время наступающего китайского Нового года», — заверил глава департамента контроля за заболеваниями Суванначай Ваттанаяингчароенчай.

20 января повышенные меры контроля на всех пунктах въезда в страну ввели власти Малайзии. В римском международном аэропорту Фьюмичино также готовятся к возможному появлению больных коронавирусом.

В США начали разработку вакцины против пневмонии нового типа, сообщает CNN. Издание отмечает, что работа может занять несколько месяцев.

Меры безопасности принимают и российские власти. В аэропортах прибывших из Китая туристов проверяют с помощью тепловизоров, чтобы выявить людей с повышенной температурой. Однако это не позволяет обнаружить тех, у кого болезнь находится в инкубационном периоде. В связи с этим эксперты Центра стратегического планирования Минздрава разрабатывают экспресс-тест, который сможет диагностировать наличие вируса всего за 15–20 минут. Тест может быть готов к 20-м числам февраля, сообщили в Минздраве.