Паспорт без очереди: в России заработали криптобиокабины

Россияне получили первые загранпаспорта, выданные с помощью криптобиокабин (КБК). Об этом рассказали в пресс-службе единого поставщика КБК — компании «Ростелеком».

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«В ходе опытной эксплуатации подтверждена корректная работа комплексов: пользователи успешно сдали биометрические данные и получили первые заграничные паспорта нового поколения», — говорится в сообщении компании.

Криптобиокабина представляет собой отечественный программно-технический комплекс.

Внутри это устройство оснащено всеми приборами для сбора биометрических данных человека, который планирует получить загранпаспорт нового поколения.

В КБК есть системы цифровых фотокамер, бестеневое освещение, позволяющее сделать снимок, сканеры отпечатков пальцев и документов, считыватель штрихкода, устройство, сочетающее сканер машиночитаемой зоны паспорта (MRZ-строки) и считыватель микросхем паспортов нового поколения. Такие автоматические комплексы установлены в МФЦ «Мои документы» с конца 2019 года.

Исполнительный директор госкорпорации Олег Евтушенко отметил, что сбор биометрических данных оставался единственным неавтоматизированным процессом в процедуре заказа и изготовления загранпаспорта. Теперь же люди смогут самостоятельно их сдать. Для этого нужно подать заявление на портале госуслуг или в МФЦ, после чего получить индивидуальный штрихкод, который необходимо отсканировать на входе в КБК. Затем заявитель сможет войти в кабину и самостоятельно отсканировать отпечатки пальцев, разворот с фото российского паспорта и сделать цифровое фото.

«Полученные данные в зашифрованном виде передаются в государственную информационную систему «Мир», проходят необходимую проверку и после ее успешного завершения поступают на фабрику «Гознака» для изготовления документов. Готовый документ передается в МФЦ для выдачи заявителю», — пояснили в «Ростелекоме».

По словам Евтушенко, автоматизация процесса сбора биометрических данных упростит для граждан процедуру оформления документа, поскольку она исключает человеческий фактор на стадии сбора материалов — «у криптобиокабин не бывает перерывов и выходных». Таким образом специалисты надеются сократить и вовсе ликвидировать очереди из заявителей, а также время ожидания после записи в МФЦ.

Кроме того, система криптобиокабин уменьшает риск утечки личных данных или незаконного доступа посторонних лиц к биометрической информации, заявляют создатели устройства.

Согласно данным, которые приводит глава компании, каждый год в России выдается около трех млн загранпаспортов, при этом 75% из них — биометрические.

Разработчики криптобиокабин надеются, что в будущем они будут использоваться для выдачи электронных паспортов и иных документов.

«Ростелеком» является единственным поставщиком КБК на 2019-2021 годы. В прошлом году компания заключила договоры на поставку комплексов в МФЦ «Мои документы» в более 50 субъектах страны. Устанавливать новые комплексы в центрах госуслуг начали осенью.

«У нас впереди масштабные задачи по налаживанию работы комплексов в регионах, чтобы заявителям с любым уровнем цифровой подготовки было комфортно ими пользоваться», — сказал первый вице-президент «Ростелекома» Владимир Кириенко. В этом году компания планирует поставить и запустить несколько сотен криптобиокабин по всей стране.

Осенью 2019 года издание «Известия» со ссылкой на источник, близкий к одному из участников проекта по установке КБК, сообщило, что в 2020 году работники перестанут принимать биометрические образцы в МФЦ. По его словам, сейчас этим занимаются сотрудники МВД, однако, согласно постановлению правительства, они могут это делать лишь до 1 февраля нынешнего года. При этом срок работы сотрудников МВД в центрах госуслуг могут продлить.