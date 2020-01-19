«Апрельская погода»: что ждет Москву на следующей неделе

Москвичей в ближайшие дни ожидает аномальное потепление, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные прогностических карт Гидрометцентра.

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Отмечается, что климатическая норма будет превышена на 12 градусов. Синоптики утверждают, что в этот период показатели температуры будут колебаться в диапазоне от -2°C до +5°C.

Вместе с тем, как сообщил принадлежащему Григорию Березкину изданию РБК и.о. директора Гидрометцентра Роман Вильфанд, погода, которая установится в Москве на следующей неделе будет напоминать весеннюю.

«Это апрельская погода. Мы даже прогнозируем в начале недели температуру +3... +5°C», — обратил внимание синоптик.

По прогнозам специалиста, в понедельник, 20 января, столбики термометров в столице России поднимутся до +1… +3°C. На следующий день, температура воздуха станет еще выше и составит, как предполагают метеорологи, +3… +5°C. Вместе с тем в столице будет высокое давление (754-755 мм рт. ст.), что не допустит существенных осадков в начале следующей недели. Тем не менее специалисты не исключают возможную морось на улицах города. Помимо этого, с понедельника ветер в Москве станет более порывистый. Из-за высокого давления в эти дни существенных осадков в столице не ожидается, может быть морось, а с понедельника ветер станет порывистым.

Теплая погода также сохранится и в среду, она составит до +2°C, однако после этого температура воздуха начнет падать, так как произойдет смена направления ветра – с западного на северо-западный. «В четверг ночью мы уже прогнозируем отрицательные температуры. В пятницу — легкий мороз, ночью даже до -4… -9°C», — рассказал Вильфанд изданию. Однако отрицательные показатели столбиков термометра продержатся недолго – уже в следующие выходные тепло начнет возвращаться в российскую столицу.

Эту же информацию подтвердил и метеоролог центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в комментарии «Вечерней Москве». Он так же, как и специалисты Гидрометцентра, рассказал, что сначала наступит потепление, а затем столбики термометра опустятся ниже -5°C. Вместе с тем он пообещал, что в ближайшую среду Москву ожидает пасмурная погода, а уже в четверг столицу накроет метель. «Температура опустится до -6°C, на будущей неделе это будет самая холодная ночь. Днем потеплеет до -4… +1°C», — рассказал Тишковец столичному изданию, отметив, что такая погода сохранится и в пятницу.

О том, что в Москву придут отрицательные температуры было известно и ранее. Накануне специалист Гидрометцентра Людмила Паршина сообщила «Российской газете», что уже в конце следующей недели ожидается похолодание не только в Московском регионе, но и по всей Центральной и Северо-западной части страны.

Так, с четверга, 23 января, в этих регионах ожидается похолодание и небольшой снег. Как отметила специалист, температура составит -1… -6°C. Такая погода ожидает, к примеру, Владимир. В Рязани в это же время будет около -3°C, в Туле и Калуге столбики термометров опустятся до -2°C, а в Твери и Санкт-Петербурге — до -1°C. С 24 по 26 января местами выпадет снег, а температура ночью снизится до -3… -8°C. В дневные часы столбик термометра будет показывать от -1°C до -6°C. Вместе с тем, по словам Паршиной, пока рано говорить о том, на какой срок задержится похолодание в этих регионах России.

Накануне, 18 января, в Гидрометцентре отмечали, что наибольшие отклонения от нормы в сторону плюсовых температур в ближайшие 10 дней будут зафиксированы в столичном регионе, Петербурге и в Эвенкии, передает РИА «Новости».

С 18 по 27 января, как утверждают метеорологи, отклонение будет составлять около 12 градусов и будет отмечено в центре Европейской России, в столичном регионе, а также в Санкт-Петербурге и области. Таким образом, в этой части страны среднесуточные показатели столбиков термометра будут сохраняться на уровне -4°C.

Кроме того, аномальное потепление будет зафиксировано, уверены метеорологи, и в Эвенкии (поселок Тура). Здесь, согласно прогнозам российского метеоцентра, среднесуточная температура будет около -24°C, вместо положенных -36°C.