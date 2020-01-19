«Я не бухал»: за что в Миассе выгнали врача

Врача из города Миасса Челябинской области уволили после того, как в соцсетях распространилось видео, на котором он принимает пациентку, находясь в нетрезвом состоянии. Об этом ТАСС сообщили в региональном минздраве.

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По данным ведомства, ролик был заснят 16 января в городской больнице №3. В тот день местная жительница Ольга Савельева пришла в учреждение, чтобы получить описание снимка флюорографии.

Женщина застала медика в пьяном виде и решила снять общение с ним на телефон. Видео началось с того, что сотрудник больницы стал спиной к пациентке, показывая, по ее словам, «пятую точку». Возмутившись, горожанка заявила, что заранее позвонила в отделение и узнала, можно ли ей забрать результаты обследования — и только после этого приехала с другого конца Миасса и полтора часа ждала врача.

По слова женщины, рентгенолог был не способен оформить необходимые документы, так как не мог управиться с компьютером. За кадром она обвинила сотрудника больницы в пьянстве, на что тот ответил: «Я не бухал».

После этого мужчина достал из кармана кнопочный телефон и произнес в трубку: «Представляешь, да, я за всю свою жизнь заработал вот это!». Женщина несколько раз потребовала от врача описание флюорографии, параллельно называем его «товарищем», на что он ответил: «Я товарищ, но не доктор».

Разговор на повышенных тонах между недовольной пациенткой и медиком продолжался, пока в кабинет не зашла другая сотрудница больницы и не поинтересовалась у врача, что случилось.

Как пояснил главврач учреждения Андрей Неучев, пациентка пришла к рентгенологу в 18.30 — в то время как его рабочий день заканчивается в шесть вечера. «Вероятнее всего, медработник действительно находился в состоянии алкогольного опьянения. 17 января утром поступила докладная от заведующей флюорографическим отделением, проведено служебное расследование», — заявил глава больницы порталу Ura.ru.

Он добавил, что лично позвонил пациентке, заснявшей инцидент на камеру, и принес извинения от всего медучреждения. В результате провинившегося рентгенолога уволили, однако несмотря на то, что инцидент был исчерпан, жительница Миасса все равно выложила видео в соцсети на выходных, добавили в региональном Минздраве.

Жители Миасса неоднозначно отреагировали на увольнение медика. По словам одной из пациенток врача, Валентины Орловой, рентгенолог всегда вел себя как компетентный специалист, однако страдал из-за тяжелых условий труда. «Верните врача нам! Пусть работает, да добавьте уже зарплату ему. <…> Он — специалист своего дела! Все ждут свои снимки, приходят и забирают их на первом этаже. А она — особенная какая-то? Может, по телефону она тоже на своем блатном жаргоне общалась?» — написала женщина в сообществе «Чп Миасс» соцсети «Вконтакте».

Высокий профессионализм мужчины отмечали и другие горожане. «Много лет знаю этого врача, всегда улыбнется, снимки и описание в руки подаст. Благодаря автору видео поселок остался без врача. Аукнется!» — рассказала местная жительница Наталья Анашкина.

Подобный инцидент ранее произошел в Воронежской области. Там 19 ноября 2019 года была уволена врач, которая, находясь в нетрезвом состоянии, не смогла оказать помощь ребенку. Об этом сообщили телеканалу «360» в Центральной районной больнице (ЦРБ) города Семилуки, где и работала медик.

По словам отца мальчика, в тот день он привел сына на рентген из-за подозрения на перелом руки. Однако рентгенолог была настолько пьяна, что не смогла даже войти в кабинет.

Мужчина записал инцидент на видео — на кадрах видно, как сотрудница учреждения в белом халате сидит на кровати и не реагирует на возмущения отца ребенка, а также других пациентов.

«Вот пришли на снимок, сделать ребенку рентген. Вот она сидит. Чудо пьяное. Вот она — чувырла. Что с тобой делать? Ну, тут не с кем общаться — это просто зомби»,

— комментируют посетители больницы за кадром.

В итоге они вызвали полицию – женщину отправили на освидетельствование, которое подтвердило наличие алкоголя в крови, заявил главврач ЦРБ Алексей Акульшин — в результате проверки сотрудницу уволили. «Мы с огромным сожалением комментируем эту неприемлемую для всех ситуацию. Она уже уволена. В ее объяснительной сказано, что у нее сложились вот такие семейные обстоятельства», — заявил глава учреждения «360».