Мороз по коже: как россияне страдают на Крещение

40-летней москвичке понадобилась помощь во время крещенских купаний на Святом озере. Об этом сообщают РИА «Новости» со ссылкой на столичный департамент по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

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Отмечать христианский праздник Крещения Господня 19 января женщина приехала на водоем в муниципальном районе Косино-Ухтомский. По данным департамента, она окунулась в купель, после чего вышла из воды, заметно пошатываясь.

Спасатели, дежурившие около Святого озера, сразу обратили внимание на состояние москвички, подхватили ее и передали бригаде скорой помощи — сейчас жизни женщины ничего не угрожает.

Еще одного отмечающего религиозный праздник спасли в центре Москвы, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Росгвардии по Центральному округу.

19 января к силовикам, обеспечивающим безопасность по случаю Крещения неподалеку от Красной площади, обратилась женщина — она увидела человека в Москве-реке рядом с Большим Москворецким мостом.

В итоге правоохранители прибежали на место происшествия и увидели мужчину, который находился у берега водоема, но не мог самостоятельно выбраться из него.

Росгвардейцы вытащили москвича из ледяной воды, обогрели в служебном автобусе и передали полицейским для дальнейшего разбирательства. Неизвестно, правда, по какому случаю он оказался в Москве-реке.

По последним подсчетам департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности, опубликованным в 10.00 по московскому времени, более 87 тыс. жителей столицы пришли к купелям и водоемам 19 января.

Из них купались только 53 тыс. При этом самое большое число празднующих пришлось на Святое озеро — около 10 тыс. человек. Также более 5 тыс. жителей столицы посетили купели в Сокольниках и Южном Бутово.

По всей России приняли участие в крещенских купаниях уже более 2 млн человек, сообщила ТАСС в 12.00 по московскому времени официальный представитель МВД Ирина Волк.

Всего на территории страны проходят более чем 8,7 тыс. религиозных мероприятий по случаю Крещения Господня, отметила правоохранитель. Она добавила, что, помимо спасателей, на местах празднования дежурят свыше 41,1 тыс. сотрудников полиции, росгвардейцев, представители частных охранных организаций, добровольных народных дружин и общественных формирований. При этом пока никаких нарушений со стороны граждан они не выявили.

Отметим, что, действуя подобным образом, христиане вспоминают крещение Иисуса в реке Иордан. Согласно евангельскому преданию, после крещения Иисус удалился в пустыню, где готовился к исполнению своего предназначения.

При этом из года в год для некоторых желающих искупаться в холодной воде праздник оборачивается проблемами со здоровьем. 18 января 2019 года к медикам Тюмени обратились 18-летняя и 53-летняя местные жительницы. Об этом сообщал портал «Вслух.ру» со ссылкой на пресс-службу местной скорой помощи.

Девушка купалась в реке Туре возле парка Заречный, после чего упала в обморок — фельдшерам удалось привести в чувство горожанку, после чего ее госпитализировали. У 53-летней женщины в том же месте поднялось давление.

В тот же день в городе Балашов Саратовской области женщина и ребенок едва не утонули, провалившись под лед. Местная жительница пришла на реку в честь Крещения Господня вместе со своим 9-летним сыном, сообщалось на сайте региональной службы спасения.

Они вместе вышли на лед и прошли полкилометра до проруби, как вдруг провалились.

Спасателям, дежурившим на религиозном мероприятии, удалось вытащить мать и ребенка. Им тут же оказали помощь — местные власти поощрили сотрудников экстренных служб за оперативные действия.