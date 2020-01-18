Москву ударит морозами: к чему готовиться жителям столицы

Резкое похолодание после аномального тепла придет в центральные и северо-западные регионы страны. Об этом сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина «Российской газете».

По словам синоптика, понижения температуры стоит ждать уже в конце следующей недели.

Тем не менее в первые рабочие дни россияне еще продолжат жить в весеннем режиме: в понедельник в столичном регионе ожидается -1...+4°C. При этом местами возможны небольшие осадки.

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21 января в Москве будет также не по-зимнему тепло: до +4°C и днем, и ночью. Ситуацию испортит только сильный ветер, который и пригонит беду – уже 22 января пойдет снег, а температура начнет постепенно понижаться и достигнет отметки в -3°C. Так выше нее в ближайшие дни и не поднимется.

Начиная с четверга и до конца недели погода будет придерживаться отрицательных значений: 23 января ожидается небольшой снег и -6...-1°C. Примерно такая же ситуация сохранится и с 24 по 26 число. Все эти дни ночные температуры будут достигать отметки в -8°C.

Несмотря на то что начало недели порадует почти весенним теплом многие регионы, похолодание доберется и до них. Во Владимире в четверг, 23 января, столбики термометров опустятся до -5...-4°C. В Рязани установится -3°C, в Туле и Калуге — -2°C, а в Твери и Санкт-Петербурге до -1°C.

О сроках, на которые похолодание задержится в перечисленных регионах, говорить пока рано, отметила Паршина.

Ранее о том, что в Россию придут холода, уже говорил исполняющий обязанности главы Гидрометцентра Роман Вильфанд. По словам синоптика, в феврале температура воздуха в сравнении с январскими показателями будет значительно ниже, передавали РИА «Новости».

«Это необычно, но, тем не менее, это так. Это не значит, что он будет суперхолодным, я говорю в сравнении с январем», — отмечал синоптик.

Метеоролог также напомнил, что климатическая весна в европейской части России начинается в конце марта, а в Сибири и на Дальнем Востоке — в середине апреля.

При этом в феврале Москву может еще не раз засыпать – третий месяц зимы станет самым снежным, обещают синоптики, однако высота снежного покрова составит всего 20 миллиметров.

Весной температурная аномалия будет плавно сокращаться, сообщал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Так, в марте климатическая норма будет превышена на 3-4°C, в апреле — на 1-2°C, в мае — на 1°C.

Синоптики уже успели назвать зиму 2019-2020 «неклассической», «невероятно аномальной», «по-европейски слякотной», «розовой» и «вишневой». В целом все прогнозы сходятся в одном: так тепло в зимний период в Москве не было за всю историю метеонаблюдений.

«В целом, да, зима ожидается нехолодной. Зима прогнозируется в таком цвете — даже боюсь слово произносить — розовом», — пояснял Вильфанд.

Цвет зимы определяет тот оттенок, который преобладает на прогностической карте того или иного периода, уточнил метеоролог. Розовый цвет, в частности, означает превышающую нормы температуру.

«Вишневой» предстоящую зиму назвали специалисты сайта «Метеоновости», которые также опираются на климатические карты — их цвет даже в холодное время остается красным. С середины XIX века, когда в России были начаты регулярные метеорологические наблюдения, в Москве было зафиксировано всего семь «вишневых» зим. Самая теплая пришлась на начало 1960-х годов. Кроме того, синоптики полагают, что в цветовой окраске будущих зим все больше будет преобладать «красный» цвет — зима будет все теплее и теплее.

Прошлый год стал самым теплым за всю историю метеорологических наблюдений в России: 2019-й на 0,3-0,4°С превысил показатели предыдущего рекорда. Как отмечали в Гидрометцентре, завершившийся год в Сибири и северных районах Дальнего Востока стал вторым самым теплым в ранжированном температурном ряду самых теплых лет.

Тем не менее, ожидать, что следующая зима будет такой же теплой, не стоит, заявил старший научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Воейкова, климатолог Андрей Киселев.

Прогнозы погоды возможны только на очень короткое время, отметил он, не став связывать теплую зиму в РФ с глобальным изменением климата. «Количество жидких осадков увеличивается. <...> Утверждать, что вся зима будет бесснежная, нельзя. Как и утверждать, что никогда раньше не было декабря без снега, тоже не стоит», — отметил климатолог.