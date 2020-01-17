«Все в порядке»: за что московский школьник растерзал учителя

15-летний ученик московской школы напал на учительницу после того, как она сделала ему замечание во время урока и порвала наушники. По данным СМИ, инцидент произошел 15 января на юго-западе столицы во время урока физики.

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61-летняя преподаватель заметила, что один из учеников 8-го класса слушает музыку в телефоне. Она попросила его прекратить, но Егор (имя изменено — «Газета.Ru») не отреагировал. Тогда женщина подошла к нему и попыталась выдернуть наушник из уха со словами: «Этого делать нельзя, но я сделаю». В результате провод порвался.

Подросток вскочил и ударил женщину по лицу. Второй удар пришелся ей по руке, в которой она держала пульт от интерактивной доски. Пульт отлетел и рассек учительнице кожу на голове.

Преподаватель выбежала из класса, чтобы позвать на помощь, а школьник стал громить помещение. В сети было опубликовано видео одного из очевидцев. На кадрах подросток ломает клавиатуру, затем резко откидывает ее в сторону и ударом ноги разбивает стекло в шкафу.

Другие ученики пытаются успокоить разбушевавшегося одноклассника словами, но близко к нему никто не подходит. Подросток не реагирует на уговоры. После этого он надевает портфель на плечо и выходит из класса.

Одноклассница Егора рассказала телеканалу RT, что тот кричал на учителя матом: «У нее начала течь кровь, их разняли, после чего он начал буянить. Орал: «Ты мне за эти наушники заплатишь». После того как их разняли, я и другие ученики пошли за охранником, врачом и директором».

«Охранник сказал, что это не его дело и он, мол, вообще для другого тут, в кабинете директора сказали, что директор на 3 этаже (мы были на первом) и добавил, что это не их дело и нам нужно искать дежурного. Нормально себя повёл только врач, который помог учителю», – приводит слова одноклассницы Егора радиостанция «Говорит Москва».

Учительницу доставили в больницу с рассечением кожи головы. Сейчас она находится дома на больничном. Московские следователи начали проверку по факту инцидента.

При этом в школе, комментируя ситуацию, отметили, что ничего страшного не произошло. «Конфликт улажен, ничего такого. Все в порядке», – сказал директор учебного заведения.

Сотрудники школы также добавили, что подросток имеет плохую успеваемость. Он оставался на второй год, так как часто прогуливал уроки. Мальчик стоит на учете в инспекции по делам несовершеннолетних. Его воспитывает бабушка.

Судя по рассказам его одноклассников, друзей у подростка мало. В школе в основном он общается с учениками пятых и шестых классов.

«Он просто ничего не делает и сидит в наушниках, с ним уже прекратили попытки поговорить. Мать есть, но в разводе. Воспитывается бабушкой и отцом. 12 двоек из 12 предметов за триместр.

Мы не считаем разумным с ним разговаривать. Это не бойкот, спросит – ответим. Просто друзьями с ним быть нецелесообразно. Тупой», – сказала одна из учениц школы.

Телеграм-канал Life Shot сообщает, что несколько лет назад подросток якобы пытался покончить с собой.

По словам соседки, мальчик никогда не видел свою маму – спустя несколько месяцев после его рождения она якобы убила женщину, к которой приревновала мужа.

Как рассказала женщина, убитая была ее одноклассницей. Трагедия произошла в мае 2007 года. Мать Егора уехала с ним в больницу, но ей позвонили и расссказали, что муж «пьет с какой-то бабой».

«Она сбежала из больницы, забрав ребенка оттуда, приехала сюда, это было где-то 7 утра», – рассказала женщина, добавив, что за убийство мать Егора на шесть лет отправили в колонию.