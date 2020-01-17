«Мне не стыдно»: СК завел дело на главу минздрава Саратовской области

Уголовное дело в отношении главы минздрава Саратовской области Натальи Мазиной возбуждено по статье 285 УК РФ «О злоупотреблении должностными полномочиями». Об этом сообщили в региональном управлении СКР. Помимо нее в качестве фигурантов по делу проходят еще несколько сотрудников ведомства, однако их имена не раскрываются.

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По версии следствия, в 2018 году областной минздрав с разрешения Мазиной подписал три госконтракта о покупке 18 аппаратов ультразвуковой диагностики для областных больниц.

На момент подписания соглашений Мазина и другие должностные лица ведомства знали, что аппараты не соответствуют условиям контрактов, однако дали указания главным врачам принять медицинские изделия, говорится в сообщении СКР.

«Затем министр здравоохранения организовала оплату оборудования ненадлежащего качества, причинив ущерб бюджету Саратовской области на сумму свыше 53 млн рублей», – отмечается в сообщении.

Следствие считает, что Мазина и ее коллеги действовали из личных интересов и интересов фирмы-поставщика.

17 января в кабинете министра прошли обыски. Об этом РИА «Новости» рассказал начальник пресс-службы минздрава области Александр Колоколов.

«Действительно, в данный момент в служебном кабинете министра здравоохранения Натальи Мазиной проводятся следственные действия в виде обыска. Их проводят сотрудники следственных структур. Министр находится на рабочем месте, она оказывает сотрудникам следственных органов необходимую помощь, оказывает содействие», – сказал он.

Колоколов предположил, что в материалах дела речь может идти о закупке отечественного медоборудования у фирмы «Электрон» из Санкт-Петербурга. Он также подчеркнул, что сотрудники ведомства оказывали и оказывают помощь расследованию, чтобы установить «истинные причины возможных нарушений, а также причастных лиц».

Наталья Мазина настаивает на своей невиновности. Она подчеркнула, что придерживается открытой позиции, поскольку не причастна к инкриминируемым ей преступлениям.

«Мне за себя не стыдно ни перед кем. Это – раз. Второе. Я своими принципами не поступалась, я уже об этом говорила. И имею честь», – сказала чиновница телеканалу «Саратов 24», комментируя ситуацию.

Кроме того, обыски проводились в областной клинической больнице, которую возглавляет экс-глава минздрава по Саратовской области Владимир Шульдяков.

25 декабря прошлого года правоохранители провели обыски в квартире главы ведомства и нескольких действующих сотрудников в рамках уголовного дела. Об этом журналистам рассказала сама Мазина.

Тогда, по ее словам, речь шла о злоупотреблении полномочиями при закупке оборудования для детских поликлиник.

«В 06:45 (05:45 мск) в квартире, где я проживаю, сотрудниками правоохранительных органов был проведен обыск. В ходе него изъяты правоустанавливающие документы на объекты имущества, сведения о которых содержатся в моей декларации о доходах и размещены в открытых источниках. Известно, что подобные мероприятия сегодня проведены еще у ряда действующих сотрудников министерства с изъятием примерно таких же документов. Подчеркну, что ведомство работает в штатном режиме», – процитировала Мазину пресс-служба минздрава.

Чиновница возглавляет региональный минздрав с 2018 года. До этого в течение пяти лет она занимала пост замминистра здравоохранения области.

В конце прошлого года по подозрению в совершении уголовного преступления была задержана министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская. 28 ноября в ее доме и рабочем кабинете были проведены обыски.

Следствие подозревает чиновницу в махинациях с госзакупками по утилизации медотходов. В декабре ей и ее заместителю Станиславу Беседовскому были предъявлены обвинения по части 1 статьи 286 – превышение должностных полномочий.

Быковская находится под домашним арестом до 27 января. По решению суда она отбывает его не по месту прописки, а по месту фактического проживания – в особняке своего гражданского мужа. Подробнее об этом деле «Газета.Ru» писала здесь.