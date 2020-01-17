«Нет сожаления»: кировчанка заморила 3-летнюю дочь голодом

В Кирове осудили 21-летнюю Марию Пленкину, оставившую трехлетнюю дочь на неделю одну в квартире, где та умерла от истощения. Об этом сообщает управление регионального Следственного комитета.

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Суд установил, что тело ребенка 20 февраля 2019 года обнаружила бабушка, которая пришла поздравить внучку с днем рождения в квартиру на улице Щорса.

Она лежала на диване головой к окну, без одежды — по данным судебно-медицинской экспертизы, девочка умерла от обезвоживания.

Известно, что незадолго до трагедии женщина заперла свою малолетнюю дочь в квартире без еды и воды. При этом сама мать отправилась в гости к подруге.

В день рождения девочки в своем профиле в Instagram она выложила совместное фото с ребенком и прикрепила хэштеги: #сегоднятвойдень, #совсембольшая, #3years и #мояжизнь. Так она поздравила с трехлетием дочку, которая на тот момент уже умерла.

Спустя два дня кировчанку задержали. Против нее возбудили уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ «Убийство малолетнего с особой жестокостью». «Мать девочки родительские обязанности по воспитанию и содержанию дочери длительное время не исполняла, напротив, совершила умышленные действия, повлекшие смерть малолетней», — сообщили в СК.

В ходе следствия Пленкина частично признала свою вину. Она заявила, что не хотела гибели ребенка, когда уходила из дома. На допросе девушка рассказала, как незадолго до смерти дочери она перекрыла вентили с водой и оставила дочку одну.

«Она даже не плачет, никакой доли сожаления. Ушла и несколько дней не появлялась дома», — отмечали правоохранители в разговоре с kp.ru.

На суде было озвучено заключение психиатра по характеристике Пленкиной. Так, по результатам экспертизы, для нее характерны эгоизм, низкое чувство ответственности, высокие требования к другим и склонность обвинять других в своих проблемах.

Когда девушке дали последнее слово, она рассказала, что забеременела в 17 лет, однако с отцом ребенка они расстались, когда дочери был один месяц. Она отметила, что ее мать помогала ей и давала денег. Несмотря на то что мать помогала Пленкиной материально, отношения были натянутыми.

Сначала они жили вместе, однако незадолго до трагедии разъехались. На вопрос, где она была восемь дней, подсудимая ответила, что искала работу. Но не приходила домой, потому что ей было плохо из-за расставания с сожителем.

Она добавила, что, уходя, оставила дочери еду: йогурт, разделанную курицу и открытый пакет с сардельками. Краны перекрыла, чтобы ребенок не замочил пол.

В итоге суд приговорил ее к 13 годам колонии общего режима с ограничением свободы на 1 год и штрафом в размере 7 тыс. рублей. Приговор в законную силу еще не вступил.

Между тем на опросе родственники осужденной рассказали, что россиянка хотела отдать свою дочь в детский дом. Известно, что девушка воспитывала дочь самостоятельно — отец не живет с семьей с 2016 года.

По данным местных СМИ, мать неоднократно отказывала ему во встречах с девочкой, говоря, что «у него своя жизнь». Мужчина хотел увезти ребенка жить в Санкт-Петербург, однако экс-супруга не позволила сделать это. Она якобы заявила, что напишет заявление в полицию о похищении дочери, если тот заберет ее.

По словам отца погибшей девочки, в прошлом Пленкина была хозяйственной девушкой и практически всегда сидела дома.

«Подруги к ней приходили, но не было такого, чтоб она шлялась по клубам, пропадала, дома не ночевала. Я не знаю, что произошло в ее жизни, что поменялось», — отмечал мужчина в разговоре с телеканалом «360».

После начала расследования силовики также возбудили уголовное дело о халатности в отношении сотрудников органов профилактики, а также учреждений здравоохранения Кирова.

Вскоре была задержана заведующая местной поликлиники. По версии следствия, ребенок погиб из-за недосмотра медика, поскольку она не сообщила в органы соцзащиты о том, что девочка два года была лишена медицинского контроля за здоровьем. Правоохранители вменяли женщине обвинения по статье 293 УК РФ «Халатность».

Однако спустя некоторое время Следственный комитет закрыл дело, поскольку оснований для привлечения к уголовной ответственности заведующей найдено не было.

По данным следствия, ребенок наблюдался в поликлинике с рождения до восьми месяцев. После того, как девочку перестали водить на прием к врачу, участковая медсестра четыре раза приходила домой к ребенку и звонила по телефону, однако на звонки ответа не было, а дверь дома не открывали.