Лежала без сознания: судьба пропавшей новосибирской школьницы

В городе Карасук Новосибирской области спустя два дня нашли пропавшую 10-летнюю школьницу — она находилась в подвале одного из общежитий. Об этом сообщили в управлении регионального Следственного комитета.

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По данным следствия, 15 января 2020 года около 14.00 (18.00 мск) девочка ушла из дома в музыкальную школу, после чего домой не вернулась. Приемные родители сразу обратились в правоохранительные органы с заявлением.

«Я отправил дочь домой, а мы с женой пошли в отделение банка. Дочка хорошо знает дорогу, идти всего 10 минут. Около 16.30 мы зашли домой, дочки не было, стали звонить одноклассникам, учителям, затем обратились в полицию.

Она обычно возвращалась домой засветло, она пугливая и боится темноты. Уехать из города сама не могла, мы с ней не ездили на маршрутках, она остановки не знает. С собой у нее телефона не было, только ручка и музыкальные ноты», — рассказал сайту kp.ru отец пропавшей.

В поисках малолетней было задействовано более 200 человек, в том числе сотрудники правоохранительных органов, спасатели и поисковый отряд «Лиза Алерт». Поздно ночью 17 января ребенка обнаружил волонтер с собакой в подвальном помещении дома.

«Позвонил друг. У меня собаки просто охотничьи. Говорит: «Давай проверим. Может, след возьмет». Я говорю: «Ну давай». Он за мной приехал. Мы поехали. Подъехали к общежитию №5. Мы сразу с ним поговорили, что надо начинать с подвала.

Решили подойти. Подвал был закрыт. Сверху была отогнутая решетка. Я залез через решетку. Собака не смогла пролезть. Я взял фонарик у человека, пошел искать и нашел девочку под щитом», — поделился с порталом «НГС» волонтер Алексей Рассолов.

По словам охотника, через эту решетку пробирался полицейский, однако тогда девочку найти не удалось. Мужчина добавил, что, когда нашел школьницу, она была без сознания. Он взломал замок и вызвал на место бригаду скорой помощи. Когда пропавшую полили водой, она пришла в сознание, однако спустя несколько минут снова упала в обморок.

Девочку доставили в районную больницу. Травм, следов насилия, признаков употребления наркотиков или алкоголя медики у нее не зафиксировали. Врачи диагностировали у школьницы переохлаждение, обезвоживание и легкую степень обморожения стоп.

Как рассказал «НГС» свидетель, спустя некоторое время девочка пришла в себя и рассказала матери о произошедшем. Школьница заявила, что засиделась у подруги, а когда собралась домой, обнаружила, что выход из здания закрыт, поэтому решила переждать под лестницей в тепле и уснула.

В день пропажи ребенка Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Убийство». «В настоящее время следствием установлено, что в отношении ребенка каких-либо противоправных действий не совершалось, девочка не вернулась домой, по предварительным данным, из-за ссоры с родителями», — подчеркнули в ведомстве.

Как выяснила газета «КП-Новосибирск», родители не скрывали от девочки, что взяли ее из детского дома. Известно, что родная мать школьницы была лишена родительских прав из-за алкоголизма, а в графе отец стоит прочерк. В приемную семью малышка попала в два года.

Отец рассказал, что накануне пропажи он сильно поругался с дочкой, из-за чего забрал у нее телефон. «Сотовый забрали родители накануне исчезновения как раз. Забрали в воспитательных целях: в телефоне много сидела, отвлекал от уроков. Поэтому девочка потерялась без телефона», — сообщал источник в правоохранительных органах.

По словам отца, претензий к дочери не было — она училась в четвертом классе и получала хорошие оценки. В январе девочки пошла в музыкальную школу — ей нравилось петь и играть на фортепиано.

Ранее в Благовещенске также нашли пропавшего двухлетнего мальчика — он пропал 31 декабря 2019 года, а обнаружен был 1 января. «В ходе проведенных поисковых мероприятий установлено местонахождение двухлетнего ребенка, пропавшего накануне. В целях контроля за состоянием мальчика, он помещен в медицинское учреждение. Учитывая ситуацию, которая могла повлечь угрозу жизни малолетнего или его здоровью, перед органом опеки и попечительства следствием поставлен вопрос об изъятии ребенка у матери до выяснения всех обстоятельств случившегося», — отмечали в Следкоме.

По предварительным данным, ребенок ушел из дома вместе с матерью. Женщина вернулась домой одна и не смогла пояснить, где находится ее сын.