Не дождетесь: погода заставит москвичей взмокнуть

На предстоящей неделе — с 17 по 24 января — погода не принесет москвичам долгожданного снега и мороза, по которому жители столицы искренне скучают. Аномально теплая зима продолжается — мокрый снег, промозглый ветер и нулевые температуры не дадут выложить красивых фотографий в Instagram, прокатиться на горке, подложив под зад пакет, облизать сосульку или хотя бы написать на заснеженном капоте соседской машины неприличное слово. Температура, как сообщает центр погоды «Фобос», останется близкой к рекорду 1925 года, когда она составила +4,2°.

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В пятницу, 17 января, ощущение будет почти весенним – из-за облаков будет выглядывать солнце, приятный ветер освежит лицо, а столбики термометров остановятся на отметке +3…+5°. В такую весеннюю погоду обязательно нужно влюбиться, не дожидаясь марта. Краснейте, глядя на предмет вашей симпатии, бойтесь сказать глупость, купите новые брюки или помаду, чтобы обрести уверенность в себе, шутите — можно неловко.

В конце концов, наберитесь смелости и пригласите понравившуюся вам особу выпить кофе. Женщин это тоже касается — глянцевые журналы уже лет двадцать советуют не бояться делать первый шаг, и если весь ваш жизненный опыт показывает, что это глупый совет, вы ничего не теряете: в худшем случае — всего лишь убедитесь в своей правоте.

В субботу, 18 января, москвичи ощутят приближение религиозного праздника. Кстати, это будет видно и по погоде. Крещенские морозы 2020 года будут выглядеть так: днем температура воздуха — 0…+2°С (по области -2…+2°С), ночью -3…-1°С, по области -5…0°С. Ветер юго-западный 5-10 м/с. Осадков не ожидается.

Если вы не исповедуете православие или вовсе полагаете себя агностиком, вы и думать не будете о том, чтобы нырнуть в прорубь. Но это не значит, что вам должны быть чужды зимние развлечения. Отправляйтесь на каток. Лучше — с искусственным льдом, так вы точно избежите разочарования в жизни. Если вы не умеете кататься или забыли, как это делается, не стыдитесь, а исправьте это недоразумение. В Гончаровском парке с 15.00 до 16.00 на искусственном льду пройдет мастер-класс для таких, как вы. Вход на каток свободный.

В воскресенье, 19 января — по-прежнему переменная облачность, без осадков, а температура будет держаться на отметке -1…+1°С. Лишь ночью, когда столбики термометров опустятся до 0…-2°С, пройдет небольшой, неубедительный снег.

Если внезапно почувствуете себя сбитым с толку, не удивляйтесь – вся природа удивляется такой теплой зиме. Нам еще хорошо – мы всегда можем прочесть объяснение климатологов: оказывается, в этом году над Западной и Восточной Сибирью, Красноярским краем и Якутией вовремя не сформировалась зона высокого давления, которая удерживает теплый воздух, из-за чело на Урал и в Центральную Россию приходят холода.

А каково растениям? В «Аптекарском огороде» уже вовсю цветут подснежники — бедняги решили, что наступила весна.

В понедельник, 20 января, по обещаниям синоптиков, местами пройдет небольшой снег. Но в целом будет облачно с прояснениями, а температура составит 0…+2°С. Первый рабочий день не начинайте с обсуждения погоды — она давно уже никому не интересна. Лучше поговорить о перестановках в правительстве или про импичмент, грозящий Дональду Трампу. В крайнем случае — новости из жизни принца Гарри и Меган Маркл, они за выходные наверняка успеют еще как-нибудь удивить общественность, которая в противном случае о них просто забудет.

Во вторник, 21 января, ждите осадков. Но не снега – потому что температура составит +1…+3°С. Если будете ощущать некоторую вялость в теле, то это не потому, что вы успели устать от работы уже ко вторнику: просто давление понизилось до 735 мм рт. ст., а это — существенно ниже нормы.

Не пытайтесь взбодрить себя черным чаем, кофе или энергетиками, все это от лукавого. Вообразите себя Instagram-блогером, сделайте утром смузи из чего-нибудь оранжевого (апельсин, морковка, потекшая хурма – подойдут). Добавьте свежего имбиря, откажитесь от шпината и капусты кейл, снизойдите до банана. Не забудьте сфотографировать, выложить в Instagram и обязательно сопроводить назидательным текстом о вреде кофе. На недоуменные взгляды коллег не обращайте внимания — они ничего не понимают.

В среду, 22 января, атмосферное давление обратно повысится, меж облаков будет виднеться солнце, температура воздуха составит +1…-3°С.

Правда, будет ветрено (если вам интересно, ветер северо-западный, 10-15 м/с), так что если вы действительно решили, что на улице почти весна, вспомните: весенняя погода – очень обманчива.

Не отказывайтесь от шапки и перчаток. Не относитесь презрительно к теплым подштанникам. Под свитер наденьте футболку, чтобы ветер не тревожил беззащитный живот. Соберитесь – и преодолейте этот день середины недели, когда понедельник давно прошел, а до пятницы еще далековато. Еще немного – и вы снова сможете выспаться, неспешно позавтракать и не отвечать на сообщения начальства.

В четверг, 23 января, — дождь и мокрый снег, а ветер, по-прежнему сильный (5-10 м/с), сменит направление и начнет дуть с юго-запада. Температура днем и ночью составит -2…+2°С. Если не слишком устанете от работы, вечером выберитесь в центр: в новогодние праздники там и шагу нельзя было ступить, чтобы не уткнуться в спину такого же гуляющего, а теперь можно передвигаться относительно свободно – и даже заметить, что с улиц убрали новогодние украшения. Стоит ли горевать об этом? Наверное, нет – пусть этот факт станет напоминанием о том, что и вашу искусственную елку пора разобрать, не дожидаясь 8 марта.

В пятницу, 24 января, в столице ожидаются дождь и мокрый снег. Температура воздуха днем и ночью 0…+3°С. По-прежнему ветрено. Атмосферное давление рухнет до 725 мм рт. ст., это существенно ниже нормы – и совершенно неизвестно, что с этим делать. Скорее всего – пораньше разобраться с делами, добраться до теплой постели и устало рухнуть, включив наобум любой сезон «Друзей».

Кстати, нового сезона «Друзей», на который рассчитывали поклонники, пока что не будет: В ноябре The Hollywood Reporter со ссылкой на источники писал, что работа над ним уже начата, однако 16 января издание Deadline рассказало, что переговоры команды с компанией Warner Bros застопорились. Что ж, остается смотреть серии двадцатилетней давности, отмечая про себя, что они выглядят милыми, но совершенно архаичными в 2020 году.