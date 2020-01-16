«Унижали в суде»: видео о психинтернате загубило воронежца

Дмитрий Бартенев, адвокат экс-пациента Борского психоневрологического интерната Сергея Фатенков, заявил в разговоре с «Газетой.Ru», что его клиента вновь отправили на принудительное лечение из-за того, что он рассказал об ужасных условиях содержания в прежнем учреждении.

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Юрист объяснил, что после того как 21 ноября 2019 года мужчину выписали из психинтерната, он вернулся в квартиру, где проживают еще несколько его родственников. Не успел Фатенков после годового пребывания в интернате пожить дома и двух дней, как близкие обратились к врачу психиатрической больницы в микрорайоне Тенистый. Они заявили медику, что воронежец ведет себя неадекватно, в связи с чем семья его опасается, рассказал адвокат.

В итоге, по словам Бартенева, родственникам удалось договориться с медиком о госпитализации его клиента. «Он по настоянию родственников поехал к своему врачу-психиатру для того, чтобы якобы пройти обследование, но в итоге его сразу же поместили в больницу.

Это произошло только на основании обращения родственников, из-за их слов, что он неадекватный и опасный», — пояснил Бартенев.

Защита воронежца обратилась в суд по факту насильной госпитализации. Заседание в Советском районном суде состоялось 28 ноября, однако тогда решение о принудительном лечении оставили без изменений. В итоге адвокат Фатенкова подала апелляцию в вышестоящую судебную инстанцию — Воронежский областной суд.

Там, по словам адвоката, выступала специалист из Москвы, которая приехала в Воронеж для обследования экс-пациента психинтерната. Она выявила, что оснований для госпитализации действительно не было. «Даже в суде он себя вел абсолютно спокойно и достойно в сравнении с его родственниками, которые высказывали совершенно неадекватные претензии и фактически унижали Сергея. Тем не менее никто к специалисту из Москвы не прислушался», — отметил Бартенев в разговоре с «Газетой.Ru».

14 января Воронежский областной суд оставил решение о лечении без изменений. «Полагаем, что вот эта его история с информацией об ужасающих условиях в интернате стала поводом. Я не говорю о том, что с ним пытаются расправиться подобным образом, но во всяком случае инцидент привлек внимание СМИ к его семье, что, например, спровоцировало неадекватную реакцию родственников», — уточнил адвокат.

Он добавил, что к нынешней больнице у Фатенкова нет претензий. Он лишь был недоволен длительным ограничительным режимом, согласно которому ему нельзя было звонить и принимать в больнице каких-либо знакомых, кроме адвоката. По словам юриста, это странный момент, учитывая, что в истории болезни указано, что пациент ведет себя спокойно и не проявляет агрессии.

После суда ограничения сняли — телефон мужчине так и не вернули, но технику стали выдавать, когда он просит, уверяет адвокат. Нейтрально относятся к Фатенкову из-за того, что боятся повторения истории с Борским психинтернатом, полагает юрист.

Отметим, что Сергей Фатенков поступил туда в январе 2019 года с шизофренией, однако в разговоре с «Газетой.Ru» он называл данный диагноз «липовым». «Здесь многие, как и я, не болеют. Родственникам эти люди не нужны — они отправляют их психушку, чтобы, например, завладеть квартирой. На самом деле они абсолютно адекватные, но сотрудники это не признают, потому что в другом случае посадят тех, кто выписал диагноз. А это их знакомые», — сообщал воронежец.

Помимо подобных правонарушений, сотрудники учреждения еще и издеваются над пациентами, утверждал Фатенков. Так, они якобы каждый день поднимают больных не в 07.00, как указано в расписании, а в 05.30. «При этом до обеда лежать на кровати запрещено, поэтому все делают это на лавочках и земле даже в холод. Что касается туалетной бумаги, то, когда она заканчивается, люди ищут ее в мусорке. Сам туалет работает два дня в неделю, потом его закрывают. Также не дают зубную пасту», — отмечал мужчина.

В качестве подтверждения он публиковал фото на своей странице в соцсети Facebook — на них видно, что у некоторых больных нет многих зубов, а оставшиеся — гнилые.

Кроме того, Фатенков поделился видео, на котором безногий мужчина взбирается по крыльцу на коленях из-за отсутствия пандуса. «Этот инвалид постоянно жаловался, что ему надо заменить коляску. У него вместо сидения — простыня. Всего пациентов на колясках человека три, еще лежачих больше шести и один слепой. Ухода за ними практически нет — просто убирают отходы», — добавил воронежец.

Мама Фатенкова при этом не поддерживала сына — она раскритиковала его за доносы, объяснив их желанием вернуться домой. «Я навещаю сына раз в две недели. Его состояние намного лучше, чем в больнице.

Врач грамотно лечит, не обкалывает препаратами. За сыном хороший присмотр, он чистый, сытый. Когда приезжаю навестить, на еду не набрасывается. Конечно, он как любой человек хочет домой. Но я вынуждена работать на пенсии. Если возьму его, то работать не смогу — нужен будет постоянный присмотр», — заявила женщина телеканалу «Вести Воронеж».

Несмотря на это Фатенкова выписали — он связывал это с широким общественным резонансом вокруг публикаций о психинтернате. Тогда мужчина рассказывал «Газете.Ru», что на свободе намерен снять с себя клеймо шизофреника и добиться независимой психиатрической экспертизы.

Воронежский Следственный комитет в свою очередь запустил проверку по факту жалоб экс-пациента психинтерната, а областной департамент соцзащиты пообещал навести порядок в учреждении.