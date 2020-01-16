Оказывал покровительство: задержан глава МВД Коми

Министр внутренних дел Коми Виктор Половников задержан по подозрению в получении взятки. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета.

Реклама

«По материалам республиканского УФСБ возбуждено уголовное дело в отношении министра внутренних дел по Республике Коми, подозреваемого в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ)», — сообщили в ведомстве. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

По данным Telegram-канала «112», Половников получил деньги за непривлечение к уголовной ответственности. Идет ли речь об одном человека или группе лиц, пока неизвестно. Посредником в передаче взятки стал экс-глава ФСКН по Республике Татарстан Фаяз Шабаев. Уточняется, что он получил 10 млн рублей наличными, после чего передал большую часть Половникову. Еще 8,8 млн рублей переводили через фирмы-однодневки, пишет «112»

Сам Шабаев был задержан 19 декабря 2019 года в Москве. Следственный комитет по Республике Коми возбудил уголовное дело. Шабаева до 17 февраля отправили в СИЗО. Если его вина будет доказана, ему грозит до 12 лет тюрьмы.

Фаяз Шабаев был одним из влиятельных силовиков Татарстана. Он возглавлял татарстанское управление ФСКН с 2010 года — вплоть до того, как эту службу расформировали в 2016 году. До этого генерал Шабаев возглавлял УВД Казани. Он также был руководителем Федерации дзюдо Татарстана, передавал портал Kazanfirst.

Что касается министра Половникова, то с ноября 2011 года он занимал должность замначальника Главного управления МВД России по Дальневосточному федеральному округу.

Указом президента РФ №236 от 8 мая 2015 года он был назначен главой МВД по Республике Коми. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР его также награждали медалью «За отличную службу по охране общественного порядка».

Отметим, что в декабре 2019 года в Москве по подозрению в получении взяток был задержан начальник управления таможенного дознания Федеральной таможенной службы (ФТС) генерал-лейтенант Александр Кизлык. Вместе с ним в этот день были задержаны его заместитель Алексей Серебро, а также заместители глав Внуковской и Домодедовской таможни Константин Мишин и Юрий Черкашин.

По данным СМИ, Кизлык оказал покровительство жене российского посла в Кении, которая якобы попыталась ввезти в Россию незадекларированную крупную сумму валюты. Женщине удалось пронести через зеленый коридор около $50 тыс.

Также следствие считает, что генерал-лейтенант за денежное вознаграждение помогал уйти от ответственности контрабандистам валюты. В результате его действий преступники вернули себе средства, изъятые как контрабандные.

Между тем в ходе обысков силовики изъяли у Кизлыка €600 тыс. и $600 тыс. (всего около 80 млн руб.), а также коллекцию швейцарских часов, драгоценности и золотые слитки.

Следственный комитет по городу Москве возбудил в отношении Кизлыка уголовное дело по статье 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями» — ему вменяют два эпизода. Басманный суд поместил подозреваемого в СИЗО до 22 февраля 2020 года.

Еще одно громкое задержание прошло в июле 2019 года. Тогда правоохранители пришли к заместителю предправления Пенсионного фонда РФ Алексею Иванову.

Как сообщал анонимный источник ТАСС, дело было связано с контрактами прошлых лет на поставку оборудования. По его словам, также задержан сотрудник IT-интегратора, которого подозревают в даче взятки. Сотрудника IT-компании Алексея Копейкина задержали за два дня до Иванова.

По данным собеседника агенства, разбирательство в отношении Копейкина связано с контрактами между «Техносервом» и ПФР прошлых лет — ориентировочно, с 2017 по 2018 год. Следственный комитет возбудил уголовное дело о взяточничестве. Расследование продолжается — подозреваемые арестованы.

Известно, что с 2002 по 2011 год Иванов работал в коммерческих структурах, а с 2011 по 2013 год был замдиректора ФГУП НИИ «Восход». В 2016 году он занимал должность советника руководителя Рослехоза, а также был советником предправления Пенсионного фонда. С апреля 2017 года вступил в должность заместителя предправления ПФР.