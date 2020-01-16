«Личное решение»: школьница забеременела от 10-летнего друга

В Красноярском крае 13-летняя школьница забеременела от 10-летнего друга. Об этом сообщает сайт kp.ru со ссылкой на источники. По данным издания, дети учатся в разных школах одного из городов региона. Населенный пункт, а также номер школы не сообщаются для защиты личных данных несовершеннолетних. При этом известно, что девочка учится в седьмом классе, а предполагаемый отец ребенка — в четвертом.

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Как рассказал источник, срок беременности у школьницы составляет около семи недель. Полиция уже начала проверку по данному факту. Информацию о такой необычной ситуации подтвердили и в региональном минобразования.

Там пояснили, что еще «9 января в ведомство поступила служебная записка от директора школы с информацией о беременности 13-летней девочки».

Представитель также пояснил, что хотя ведомство уведомили о случившемся, работа по поддержке молодой мамы — «за рамками полномочий минобра». По данным минобразования, девочка проживает в многодетной семье, которая состоит на учете как находящаяся в социально-опасном положении. После постановки на учет девочке оказывали помощь социальный педагог, психолог и классный руководитель.

«Школой осуществлялся патронат семьи, к ним домой неоднократно приходили педагоги», – добавили в ведомстве. Замдиректора школы, в которой учится девочка, также подтвердила информацию.

«Еще в октябре 2018 года семья была поставлена на учет как находящаяся в «социально опасном положении». Но не потому, что родителю пьют или издеваются над детьми (у девочки есть два младших брата, трех и пяти лет). Их мама тяжело больна (последняя стадия рака), поэтому не может заниматься детьми, а отец не вытягивает заботу о троих», — пояснила сотрудница школы.

По ее словам, работники соцорганов приходят к семье каждый месяц. Дети выглядят хорошо — сыты и прилично одеты. При этом 13-летняя школьница отличается «сложным характером»: прогуливает школу, плохо учится и хулиганит. Замдиректора добавила, что семья приняла решение сохранить беременность.

«Девочка находится под наблюдением врачей, с ней и ребенком все хорошо. Это их личное решение, никто не мог принять его за них. Мы поддержим ученицу и всю их семью в любом случае», — сказала она, пообещав, что школа окажет девочке всю возможную помощь.

Врач-педиатр Николай Скоробогатов, комментируя ситуацию, пояснил, что в теории 13-летняя девочка могла забеременеть от 10-летнего мальчика, поскольку в этом возрасте оба ребенка могли войти в репродуктивный возраст. Он призвал проверить репродуктивную способность мальчика с помощью специальной экспертизы, а также провести генетический анализ — он поможет установить отца, передает телеканал «360».

Ранее главный внештатный специалист Минздрава по репродуктивному здоровью Олег Аполихин заявил, что россияне все раньше вступают в половые отношения.

«В среднем возраст сексуального дебюта снизился и сейчас для девушки составляет 17-18 лет, а у молодых людей — 16-17 лет.

За последние 15-20 лет у юношей интервал снижения — два года, у девушек чуть больше — три года приблизительно», — рассказывал специалист ТАСС в августе 2019 года.

Наряду с этим возраст вступления в брак значительно вырос. Так, россиянки выходят замуж в 24-26 лет, а для молодых людей средний возраст женитьбы составляет 26-28 лет.

«Всего 7,1% сексуального дебюта сейчас происходит в браке. Все остальное вне брака. Получается, что люди начинают жить половой жизнью, менять партнеров без целеполагания создания семьи. Заболеваемость, естественно, формируется, потому что основная масса людей начинает вступать в сексуально-устойчивые отношения и совершенно не имеет представления, чем это грозит», – отмечал Аполихин.

В своих выводах врач опирался на данные исследований Росстата, Минздрава РФ, Центра по контролю и профилактике заболеваний, а также Фонда ООН в области народонаселения.