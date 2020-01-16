«Предлагал массаж»: как физрук домогался детдомовцев

СК проверит сообщения о домогательствах в казанском детском доме

Воспитанницы детского дома под Казанью пожаловались на домогательства со стороны учителя физкультуры. Девочки от 10 до 13 лет сообщили, что мужчина регулярно трогал их за интимные места под предлогом игры или массажа и не остановился даже после того, как об этом стало известно руководству учреждения. Следователи и сотрудники прокуратуры проверяют достоверность этой информации — правоохранители уже посетили детский дом и опросили девочек.

В Татарстане Следственный комитет и прокуратура проводят проверку детского приюта «Акчарлак» после того, как в Сети появилось видео, на котором воспитанницы дома пожаловались на домогательства со стороны одного из сотрудников.

15 января на YouTube-канале «Нет произволу» была опубликована запись, на которой несколько девочек от 10 до 13 лет представились воспитанницами детского приюта и рассказали, что учитель физкультуры постоянно трогал их за интимные места. Мужчину они называют «Марсель абый». Региональные СМИ сообщают, что речь идет о Марселе Хасанове.

В связи с появившейся информацией в соцприют по требованию прокурора выехали следователи, чтобы проверить достоверность обвинений. Кроме того, прокуратура проверит законность действий авторов ролика, которые организовали опрос и видеосъемку несовершеннолетних — лица девочек на видео не закрыты.

По словам героинь ролика, мужчина работает учителем физкультуры в спорт-центре при детдоме, который по желанию могут посещать воспитанники — там есть спортзал, а также возможность кататься на коньках или лыжах.

«Когда все ушли кататься на великах летом, я осталась с Марсель абый, чтобы он мне колеса накачал. Потом он поднял меня, покрутил и взял за грудь», — отметила 13-летняя воспитанница. Голос за кадром пояснил, что съемка ведется на территории самого детского дома.

На вопрос о том, как она на это отреагировала, девочка сказала: «Боялась, что что-то произойдет». Подобное повторялось «много раз» — и не только с ней.

Другие воспитанницы подчеркнули, что девочки помладше соглашались, чтобы мужчина прикасался к ним, поскольку тот объяснял, что покружит их «как жених невесту». Иногда, по словам собеседниц канала, учитель начинал трогать их под предлогом массажа и не останавливался, несмотря на просьбы.

При этом администрация приюта якобы была в курсе происходящего — летом прошлого года девочки сообщили о приставаниях старшим воспитанницам, которые передали информацию руководству. После этого мужчина был оштрафован, но остался на месте работы. Через некоторое время приставания возобновились.

Так, 10-летняя воспитанница уточнила, что совсем недавно, в январе этого года, мужчина снова предложил ей сделать массаж. «Я сказала, что пойду в туалет, и сбежала от него», — вспомнила она. Девочка снова рассказала о случившемся, руководство сделало выговор учителю, и он пообещал, что «больше так не будет». Кроме того, одна из руководителей детского дома после случившегося посоветовала воспитанницам не ходить в спорт-центр.

На вопрос авторов ролика о том, трогает ли учитель мальчиков, девочки ответили: «Мальчиков — нет, он только на них кричит и ругается матом».

Местное издание «Казанский репортер» сообщает, что мать одной из героинь ролика Екатерина Сафина написала заявление в полицию с требованием возбудить уголовное дело в отношении учителя физкультуры и директора детского дома. По словам женщины, после публикации видео в Сети все девочки и авторы ролика были опрошены. На месте присутствовала и замминистра труда и соцзащиты Татарстана Юлия Абдреева. По данным издания, дочь Сафиной оказалась в приюте, поскольку женщину лишили родительских прав. Однако с девочкой она старается общаться как можно чаще.

Издание Live Press также передает, что после публикации видео одну из воспитанниц детского дома якобы заперли в комнате и не выпускали, требуя удалить запись из сети.

Портал опубликовал аудиозапись переговоров матери и дочери по телефону — девочка в истерике просит вернуться за ней.

Между тем руководство приюта также обратилось в следственные органы и прокуратуру с жалобой на авторов ролика. Об этом сообщили в министерстве труда, занятости и соцзащиты республики. В ведомстве пояснили, что размещение таких материалов в интернете приводит к незаконному распространению личных данных несовершеннолетних. Проверку по факту публикации ролика проводит и аппарат уполномоченного по правам ребенка в регионе.

Согласно информации на сайте Рыбно-Слободского муниципального района, социальный приют для детей и подростков «Акчарлак» находится в селе Верхний Тимерлик примерно в 80 км от Казани и рассчитан на содержание 25 несовершеннолетних, которые находятся на полном гособеспечении. Учреждение было основано в 2003 году с целью реабилитации детей от 3 до 18 лет, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.