«Предлагал массаж»: как физрук домогался детдомовцев

В Татарстане Следственный комитет и прокуратура проводят проверку детского приюта «Акчарлак» после того, как в Сети появилось видео, на котором воспитанницы дома пожаловались на домогательства со стороны одного из сотрудников.

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15 января на YouTube-канале «Нет произволу» была опубликована запись, на которой несколько девочек от 10 до 13 лет представились воспитанницами детского приюта и рассказали, что учитель физкультуры постоянно трогал их за интимные места. Мужчину они называют «Марсель абый». Региональные СМИ сообщают, что речь идет о Марселе Хасанове.

В связи с появившейся информацией в соцприют по требованию прокурора выехали следователи, чтобы проверить достоверность обвинений. Кроме того, прокуратура проверит законность действий авторов ролика, которые организовали опрос и видеосъемку несовершеннолетних — лица девочек на видео не закрыты.

По словам героинь ролика, мужчина работает учителем физкультуры в спорт-центре при детдоме, который по желанию могут посещать воспитанники — там есть спортзал, а также возможность кататься на коньках или лыжах.

«Когда все ушли кататься на великах летом, я осталась с Марсель абый, чтобы он мне колеса накачал. Потом он поднял меня, покрутил и взял за грудь», — отметила 13-летняя воспитанница. Голос за кадром пояснил, что съемка ведется на территории самого детского дома.

На вопрос о том, как она на это отреагировала, девочка сказала: «Боялась, что что-то произойдет». Подобное повторялось «много раз» — и не только с ней.

Другие воспитанницы подчеркнули, что девочки помладше соглашались, чтобы мужчина прикасался к ним, поскольку тот объяснял, что покружит их «как жених невесту». Иногда, по словам собеседниц канала, учитель начинал трогать их под предлогом массажа и не останавливался, несмотря на просьбы.

При этом администрация приюта якобы была в курсе происходящего — летом прошлого года девочки сообщили о приставаниях старшим воспитанницам, которые передали информацию руководству. После этого мужчина был оштрафован, но остался на месте работы. Через некоторое время приставания возобновились.

Так, 10-летняя воспитанница уточнила, что совсем недавно, в январе этого года, мужчина снова предложил ей сделать массаж. «Я сказала, что пойду в туалет, и сбежала от него», — вспомнила она. Девочка снова рассказала о случившемся, руководство сделало выговор учителю, и он пообещал, что «больше так не будет». Кроме того, одна из руководителей детского дома после случившегося посоветовала воспитанницам не ходить в спорт-центр.

На вопрос авторов ролика о том, трогает ли учитель мальчиков, девочки ответили: «Мальчиков — нет, он только на них кричит и ругается матом».

Местное издание «Казанский репортер» сообщает, что мать одной из героинь ролика Екатерина Сафина написала заявление в полицию с требованием возбудить уголовное дело в отношении учителя физкультуры и директора детского дома. По словам женщины, после публикации видео в Сети все девочки и авторы ролика были опрошены. На месте присутствовала и замминистра труда и соцзащиты Татарстана Юлия Абдреева. По данным издания, дочь Сафиной оказалась в приюте, поскольку женщину лишили родительских прав. Однако с девочкой она старается общаться как можно чаще.

Издание Live Press также передает, что после публикации видео одну из воспитанниц детского дома якобы заперли в комнате и не выпускали, требуя удалить запись из сети.

Портал опубликовал аудиозапись переговоров матери и дочери по телефону — девочка в истерике просит вернуться за ней.

Между тем руководство приюта также обратилось в следственные органы и прокуратуру с жалобой на авторов ролика. Об этом сообщили в министерстве труда, занятости и соцзащиты республики. В ведомстве пояснили, что размещение таких материалов в интернете приводит к незаконному распространению личных данных несовершеннолетних. Проверку по факту публикации ролика проводит и аппарат уполномоченного по правам ребенка в регионе.

Согласно информации на сайте Рыбно-Слободского муниципального района, социальный приют для детей и подростков «Акчарлак» находится в селе Верхний Тимерлик примерно в 80 км от Казани и рассчитан на содержание 25 несовершеннолетних, которые находятся на полном гособеспечении. Учреждение было основано в 2003 году с целью реабилитации детей от 3 до 18 лет, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.