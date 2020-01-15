Потерял 10 млн: белорус взял брокера в заложники в Москве

В Москве 36-летний гражданин Белоруссии Виктор Крысин пробрался на 13-й этаж башни «Империя» Москва-сити и взял в заложники 22-летнего работника офиса Владислава Иванова. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

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По данным СМИ, заложник работает консультантом по инвестициям в «Международном Финансовом центре». Свидетели сообщили, что злоумышленник угрожал работнику предметом, похожим на нож.

Выяснилось, что Крысин приехал в офис, чтобы вывести деньги со счета после того, как потерял на бирже около 10 млн рублей. Однако брокеры отказались предоставить ему доступ к финансам — в итоге белорус разозлился и напал на консультанта по инвестициям, передает Baza.

По данным пресс-службы МВД, в результате случившегося никто не пострадал. В настоящее время с задержанным беседуют в ОМВД. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

При этом ранее СМИ сообщали о том, что заложницей Крысина стала девушка, которую он связал и угрожал ей ножом.

25 декабря 2019 года в Заводском районе Саратова мужчина взял в заложники свою жену. Как писал региональный портал «ЧП Саратов», это произошло в одной из квартир дома №225 по улице Огородной.

«Переговоры с ранее судимым гражданином, находившимся в состоянии алкогольного опьянения, велись около трех часов. Он угрожал убить супругу и не позволял ей выйти из квартиры, к себе никого из прибывших на место сотрудников оперативных служб не подпускал», — сообщали в управлении местного СК.

В итоге муж ранил жену ножом, а сам выпал из окна третьего этажа. Мужчину госпитализировали — при падении он серьезно повредил голову, ударившись о бордюр. Женщина получила несильное ранение в шею.

По словам источника портала «Саратов24», саратовец разозлился на супругу из-за того, что та подала на развод, а также не давала видеться с ребенком. Следственный комитет по Саратовской области возбудил в отношении местного жителя уголовное дело по статье «Покушение на убийство».

Похожий инцидент произошел в Рыбинске Ярославской области. 22 ноября 2019 года две сотрудницы почты принесли пожилому мужчине пенсию в одну из квартир в доме №11 на улице Фурманова.

По данным СК, в итоге пенсионер закрыл дверь жилища изнутри и взял женщин в заложники.

Как писал сайт kp.ru, он требовал связать его с руководством пенсионного фонда и президентом РФ. Почтальоны согласились, но, воспользовавшись моментом, позвонили своему руководству и в полицию.

Приехавшим на место сотрудникам полиции пенсионер не открыл. В итоге сотрудникам МЧС, которых вызвали правоохранители, пришлось вскрыть дверь. Сотрудницы почты не пострадали. Позже выяснилось, что мужчина, который запер почтальонов в квартире, состоит на учете в психдиспансере.

«Страдающий психическим заболеванием родственник пенсионера передан медикам, госпитализирован», — уточняли в региональном МВД.

В Магадане 10 ноября 2019 года 21-летний мужчина выпивал в компании из пяти молодых людей и двух девушек. В ходе пьяной ссоры злоумышленник убил приятеля, второго ранил, а после захватил двух заложниц и забаррикадировался.

«В заложниках осталась 18-летняя собутыльница. Позднее выяснилось, что вторая девушка в этот момент спала, а Георгий решил ее не будить», — передавал «Пятый канал».

Выманить 21-летнего вооруженного ножом пьяного молодого человека правоохранителям удалось хитростью. Они пообещали предоставить преступнику авто, на котором он бы мог скрыться. Как только мужчина подошел к машине, стражи порядка задержали его.

Девушка, которую преступник удерживал в квартире, была освобождена и не пострадала. Один из раненных ножом гостей вечеринки скончался на месте. Другой доставлен в больницу.

Следственным комитетом по Магадану было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство» и «Покушение на убийство».