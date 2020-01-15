«Я бы не стал бить»: первый приговор по делу о пытках в колонии

В Ярославле Заволжский районный суд вынес первый приговор по делу об избиении сотрудниками ФСИН осужденного Евгения Макарова в исправительной колонии №1 летом 2018 года. Бывшего замначальника оперативного отдела ИК Сергея Ефремова признали виновным в превышении должностных полномочий и приговорили к четырем годам колонии общего режима.

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Слушания по делу проходили в особом порядке, без исследования доказательств, поскольку Ефремов признал свою вину и заключил сделку со следствием.

Сторона обвинения запросила для подсудимого пять лет лишения свободы. Защита просила суд назначить Ефремову наказание, не связанное с лишением свободы, либо приговорить к тому сроку, который тот уже отбыл под стражей и под домашним арестом. По данной статье обвиняемому грозило от трех до 10 лет лишения свободы.

Помимо заключения в колонию суд постановил лишить Ефремова звания капитана внутренней службы, а также права занимать руководящие должности в госорганах на два года.

Отягчающим обстоятельством стал тот факт, что подсудимый участвовал в пытках Макарова в составе группы лиц. Ефремова взяли под стражу в зале суда.

Адвокат потерпевшего сказала журналистам, что она и ее клиент довольны решением суда и не будут обжаловать приговор. Прокурор Алексей Матвеев считает, что позиция суда по этому делу в целом «не сильно отличается от позиции гособвинения».

О пытках над Макаровым в ярославской ИК-1 стало известно летом 2018 года. «Новая газета» опубликовала представленное фондом «Общественный вердикт» видео с избиением заключенного, снятое на портативный видеорегистратор одного из сотрудников ФСИН. На кадрах видно, что заключенный лежит лицом на столе, пока несколько человек в форме с резиновыми дубинками бьют его по голеням и пяткам, а также льют воду из ведра на голову.

Видео пыток возмутило общественность, по факту избиения было возбуждено уголовное дело, а ФСИН начала проверку колоний по всей стране, чтобы выявить случаи необоснованного применения насилия к заключенным.

В ходе расследования выяснилось, что пыткам в ИК-1 в Ярославле подвергались еще несколько заключенных. В общей сложности по всем эпизодам побоев в колонии были арестованы 20 человек.

Ефремов рассказал следствию, что заключенного избивали в «воспитательных целях», поскольку тот с первого дня пребывания в ИК нарушал режим и вел себя вызывающе. 29 июня 2018 года Макаров нецензурно выругался, когда один из сотрудников колонии уронил на пол конверт с письмом его матери во время проверки камеры. Сотрудники доложили об этом руководству колонии, которое поручило провести и снять на видео «профилактическое воздействие» на Макарова.

По словам Ефремова, указание исходило лично от начальника колонии Дмитрия Николаева и его зама по безопасности Игита Михайлова. Оба они являются подозреваемыми по делу и находятся под домашним арестом.

Ефремов также заявил, что любое применение силы к заключенным должно обязательно фиксироваться на камеру, однако записи «никогда не предоставляются прокурорам или следователям». Это, пояснил подсудимый, является нормальной практикой для всего ведомства.

На одном из допросов следователь спросил у Ефремова, почему в пытках участвовало больше 10 сотрудников колонии. «Дело в том, что в целом в системе ФСИН всегда прививалась позиция силы, принцип, в соответствии с которым все сотрудники учреждения должны быть одним целым.

Если заключенные обидели одного сотрудника, наказать обидчика должен весь коллектив», — сказал он.

Ефремов добавил, что причинение боли Макарову не было основной целью избиения: «Главная задача была в другом, чтобы Макаров, который высказывался нецензурной бранью в адрес одного сотрудника, потом, после избиения, сказал другим заключенным о том, что с ним произошло после того, что он сделал. Это делалось для того, чтобы заключенные боялись нарушать режим. Позиция грубой силы».

При этом Ефремов заявил, что раскаивается в содеянном: «Если бы мне дали второй шанс, конечно же, я бы не стал бить».

По делу об избиении Макарова проходят 15 экс-сотрудников ИК-1, всем им предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий, 11 из них арестованы, еще четыре находятся под домашним арестом.