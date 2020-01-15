10 ударов ножом: кто убил мебельщика в центре Петербурга

В Санкт-Петербурге 25-летний местный житель подозревается в убийстве 41-летнего жителя Тихвинского района, тело которого было найдено на набережной Лейтенанта Шмидта. Об этом сообщили в управлении регионального Следственного комитета.

По предварительным данным ведомства, трагедия произошла 14 января 2020 года. После застолья обвиняемый нанес более 10 ножевых ранений приятелю. В СК считают, что убийство произошло из-за неприязненных отношений. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.

После обнаружения тела правоохранители вызвали кинолога с собакой — она прошла около 500 метров по набережной, однако вскоре потеряла след, пишет kp.ru. Спустя некоторое время в результате проведения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий предполагаемого злоумышленника удалось задержать.

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Следственным комитетом по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство». Как рассказала соседка погибшего сайту kp.ru, он работал мебельщиком в Купчино и в последнее время жил в коммунальной квартире на Среднем проспекте.

Ранее, в октябре 2019 года, стало известно о еще одном убийстве. 9 октября 39-летний житель Казани выпивал вместе с приятелем. В ходе застолья между ними вспыхнул конфликт — злоумышленник ударил оппонента топором по голове, а после расчленил тело и закопал его на берегу Казанки.

Казанца с окровавленными мешками в руках заметили соседи, которые сразу вызвали полицию. В момент задержания мужчина был сильно пьян.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Похожая история случилась 24 апреля 2019 года в частном доме на улице Томской Хабаровска. Там 45-летний хозяин жилища в ходе застолья также расправился с приятелем. По данным СК, в день убийства изрядно выпивший 59-летний мужчина решил покататься на иномарке. Однако домовладелец не разрешил ему садиться за руль и даже отобрал ключи от машины.

После он позвонил хозяевам арендованной Toyota Axio и попросил их забрать автомобиль. Вскоре у частного дома появились владелец иномарки и его сын. Когда мужчины ушли, знакомый набросился на хозяина дома и обвинил его в предательстве. Затем он начал оскорблять бывшую супругу мужчины.

«В ходе распития спиртных напитков, на фоне личных неприязненных отношений подсудимый нанес не менее 17 ударов ножом знакомому в область расположения жизненно важных органов: живота и шеи. От полученных ранений потерпевший скончался на месте преступления», — сообщала помощник прокурора Индустриального района по городу Хабаровску Карина Бурдо.

Она отмечала, что после совершения преступления обвиняемый ушел в запой — он звонил хозяину арендованного транспортного средства и бывшей супруге и обвинял их в убийстве.

В итоге 13 мая 2019 года, когда экс-жена приехала проведать бывшего супруга, который внезапно перестал выходить на связь, она обнаружила его тело. Калитка была открыта, и она смогла зайти на участок. Женщина позвонила в полицию, подозреваемого правоохранители нашли на участке — он был сильно пьян. Нож, которым мужчина убил таксиста, следователи обнаружили в печи — на нем осталась кровь жертвы.

Следственным комитетом по Хабаровску было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». В октябре 2019 года Индустриальным районным судом был вынесен приговор — хабаровчанину дали 10 лет колонии строгого режима.

Известно, что после развода с женой мужчина переехал в частный сектор, где и жил со знакомым. Мужчины часто выпивали. При этом работу имели оба. Убитый подрабатывал в такси на арендованной машине, а хозяин был токарем в частной фирме, занимающейся перевозкой пассажиров.

По данным сайта kp.ru, осужденный был женат три года. После развода женщина часто приезжала к экс-супругу в гости — она привозила вещи и продукты. При этом она отметила, что в дом бывший муж ее не пускал — встречались они у калитки.

Она также добавила, что у мужчины и раньше были проблемы с законом. Его судили за оскорбление и нападение на представителя власти, а также угон машины. Последний приговор мужчине был вынесен в 2017 году — ему дали два года условно.