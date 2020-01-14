«У меня все нормально»: как Захарченко подрался в колонии

Драка с участием осужденного за взятки экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко произошла на территории колонии в Мордовии. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу республиканского УФСИН.

Конфликт между осужденными произошел 9 января. Как пояснили в ведомстве, причиной стали «неприязненные отношения», которые привели к тому, что Захарченко несколько раз ударил своего оппонента кулаком и головой в лицо.

«Проводится проверка. Материалы переданы в следственные органы для принятия процессуального решения», — рассказали в УФСИН.

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Драка между Захарченко и его оппонентом началась после того, как экс-полковник надел ботинки другого заключенного. Как уточняет Telegram-канал Life Shot, им оказался бывший полицейский из Санкт-Петербурга, который получил условный срок за незаконный оборот наркотиков, однако за нарушения режима отбывания наказания был отправлен в колонию.

«Хозяин обуви предъявил Захарченко претензии и предположил, что теперь экс-полковник будет иметь аналогичный статус», — объяснила представитель УФСИН изданию.

В ответ экс-полковник начал драку. В результате пострадавшему понадобилась медицинская помощь.

Ранее в СМИ также появилась информация, что Захарченко написал письмо из колонии, которое якобы было адресовано его «покровителям». Следователи обнаружили записку на ноутбуке его гражданской жены и зафиксировали ее в протоколе осмотра.

Текст послания оказался в распоряжении издания News.ru.

«Свяжитесь обязательно с Мариной и помогите ей! У меня все норма! Я не виновен. Помогите обязательно Марине и Уле. Не трусьте работать! Выполните мою просьбу предыдущую (на еду им займите). Я о Вас молчу! Не бросайте меня! <…> Я Ваш друг и должник!» — обращался Захарченко к неустановленным адресатам.

В послании есть зашифрованные имена, упоминания о некой «легенде» и вопросы о незавершенных делах. Также Захарченко просит оказать ему помощь в освобождении: «Помоги мне пож. выбраться отсюда!!!»

Как становится ясно из записки, связь с внешним миром осужденный держал через адвоката. Тем не менее, ни один из его защитников не признался в том, что передавал письма Захарченко кому-либо и вообще знал о его переписках. Одна из адвокатов – Валерия Туникова – отдельно подчеркнула в разговоре с News.ru, что в письме «нет ничего вообще о преступной деятельности».

Издание также приводит предположение одного из источников, который считает, что письмо могло быть адресовано бывшим владельцам группы компаний «1520». По версии правоохранительных органов, эти люди платили Захарченко за то, чтобы он «крышевал» их деятельность по хищению бюджетных средств.

13 января стало известно, что СК нашел доказательства незаконного происхождения восьми миллиардов рублей, изъятых из квартиры экс-полковника. Об этом сообщил замглавы ведомства Игорь Краснов в интервью «Коммерсанту».

По словам Краснова, расследование преступлений Захарченко продолжается, в то время как он отбывает срок в колонии строгого режима. В частности, устанавливается происхождение сумок и коробок, набитых деньгами, ранее обнаруженных в квартире сестры бывшего полковника — все вместе было оценено в 8 млрд рублей.

«Собранные доказательства позволяют сделать вывод, что эти деньги могли быть получены бывшим полковником в результате совершения коррупционных преступлений.

В частности, в настоящее время устанавливаются обстоятельства ежемесячного получения Захарченко взяток за покровительство в коммерческой деятельности группе компаний», — сообщил Краснов.

Как уточняет издание, речь идет о крупнейшей подрядной компании РЖД — «1520».

Изначально замначальника Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России Дмитрий Захарченко был задержан в сентябре 2016 года по подозрению во взяточничестве. Тогда в отношении него было возбуждено уголовное дело по статьям «Получение взятки в особо крупном размере» и «Воспрепятствование производству предварительного следствия».

В июне минувшего года Пресненский суд Москвы вынес экс-полковнику приговор – его осудили на 13 лет колонии строгого режима и оштрафовали на 117 млн рублей. Кроме того, Захарченко был лишен специального звания полковника и госнаград, а также возможности занимать руководящие должности в госорганах на срок два года после освобождения из колонии. В середине октября назначенный Захарченко срок снизили до 12 лет и шести месяцев.