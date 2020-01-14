Холодец из приятелей: как питался каннибал из Архангельска

14 января в Архангельском областном суде началось рассмотрение дела 51-летнего местного жителя Эдуарда Селезнева. Судебный процесс проходит с участием присяжных заседателей, на чем настоял сам злоумышленник.

«Пускай народ рассудит виновен я или нет», — заявил он в суде, передает архангельское агентство «Регион 22». Мужчине грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Ранее Селезневу было предъявлено обвинение по части 2 статьи 105 УК РФ «Убийство трех лиц, в целях использования тканей потерпевших». Согласно версии следствия, в течении года он убил троих мужчин.

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«Установлено, что с марта 2016 года по март 2017 года на территории Исакогорского округа и округа Майская горка обвиняемый, в целях использования мягких тканей человека для употребления в пищу, убил трех знакомых мужчин», – сообщали в пресс-службе СУ СК РФ по Архангельской области.

По версии следствия, мужчина знакомился с местными жителями, после чего приглашал их распить вместе спиртное. Когда в состоянии алкогольного опьянения они засыпали, злоумышленник убивал жертв ножом и расчленял. После этого он частично употреблял их в пищу — как утверждает портал Vologda Poisk.ru, по версии следователей, каннибал варил из своих жертв холодец, так как не мог есть жесткое мясо из-за отсутствия зубов.

Останки он упаковывал в пакеты и выбрасывал в протоку реки Волохница Исакогорского округа или озеро Бутыгино в округе Майская горка.

При этом ранее о преступлениях жителя Архангельска следственным органам ничего не было известно: у двоих из его жертв не было родственников, поэтому сообщить об их исчезновении было некому. Родителям третьей мужчина врал на протяжении нескольких лет.

«Следует отметить особую дерзость, беспринципность и хладнокровие обвиняемого. Так, убив одну из своих жертв, он стал проживать в его квартире, при этом родителям убитого рассказывал о том, что их сын, якобы, уехал на заработки в другой город, а ему сдал квартиру. Эту же версию он уверенно выдвигал и сотрудникам полиции, разыскивавшим пропавшего», — заявили в СК.

Установить личности убитых удалось только после большого количества экспертиз, так как части трупов были обнаружены фрагментарно. И лишь спустя год, в августе 2018 года, полиция вышла на след самого злоумышленника.

Кроме того, вместе с останками человеческих тел были найдены кости кошек, собак и птиц – как оказалось, Селезнев употреблял в пищу и животных. При этом судебно-психиатрическая экспертиза признала мужчину психически здоровым, уточняет «Регион 22».

«В ходе следствия Селезнев в содеянном полностью признался, дал подробные показания и показал, где скрывал останки своих жертв, подробно описал их и свои действия в квартире», — сообщал прокурор уголовно-исполнительного отдела прокуратуры Архангельской области Иван Заворухин.

Ранее, в июне 2019 года, Прикубанский районный суд Краснодара вынес приговор 36-летнему Дмитрию Бакшееву — мужчина был признан виновным в убийстве и изнасиловании женщины, а также каннибализме. В феврале того же года, был вынесен приговор и его супруге Наталье Бакшеевой.

Как установил суд, 8 сентября 2017 года между женой осужденного и их 35-летней знакомой произошел конфликт во время посиделок с употреблением спиртного на улице. Вместе с ними тогда находился и Бакшеев, которого супруга заставила убить их приятельницу.

«Бакшеев в силу своего психологического состояния, а также слабохарактерности находился под влиянием супруги и, взяв нож, который носил с собой, нанес два удара в грудную клетку женщины, тем самым убив ее. Позже он расчленил тело, часть фрагментов оставил на месте, а часть забрал с собой», — уточняли в региональном Следкоме.

После этого мужчина также сделал несколько фотографий, на которых держал в зубах отрезанную женскую кисть с ободранным до кости мизинцем. Позже телефон со снимками был утерян — через несколько дней его нашли рабочие, укладывавшие асфальт, и отнесли в полицию.

Другие улики преступления обнаружили местные жители, которые заметили на месте убийства пакет и ведро с частями тела погибшей, а также сумку с ее вещами. Установив личность мужчины с фотографий в телефоне, правоохранители провели обыски в общежитии, где проживали супруги Бакшеевы. Там были обнаружены останки тела убитой, а также изъято «мясо неясного происхождения».

В ходе следствия обвиняемые настаивали, что человеческое мясо не ели. На суде Бакшеев и вовсе заявил, что просто нашел части тела убитой в лесопарке, после чего принес их домой. Для вынесения решения суду потребовалось проведение психолого-психиатрической экспертизы — супруги были признаны вменяемыми. Как уточняли в Следственном комитете, у Дмитрия лишь выявили небольшие психологические проблемы.