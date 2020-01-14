«Писал о Красной площади»: как погиб испанский журналист

Столичный Следственный комитет запустил проверку по факту гибели 40-летнего корреспондента РИА «Новости» Sputnik Mundo, испанца Антонио Мануэля Санчеса Регаладо. По предварительным данным, мужчина выпал из окна.

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Трагедия произошла 13 января – в тот день журналист находился в своей квартире на восьмом этаже дома на улице Кедрова вместе со своей супругой, уроженкой Австрии Бенедик Барбарой Элизабет, сообщает сайт kp.ru. Вечером он при неизвестных обстоятельствах выпал из окна. Через некоторое время тело Регаладо обнаружила соседка.

Следователи уже осмотрели его квартиру, назначена судебно-медицинская экспертиза. Кроме того, правоохранители опросили соседей и супругу погибшего. По словам женщины, в последнее время ее муж страдал депрессией, но не злоупотреблял алкоголем, передает kp.ru.

Более того, по предварительным данным, днем 13 января Регаладо вызывал скорую помощь – фельдшерам он жаловался на сильную усталость и спутанность сознания, сообщает Telegram-канал «112». Однако медики дали ему успокоительные таблетки и уехали.

Между тем гендиректор информационного агентства Sputnik Дмитрий Киселев отказался комментировать информацию о депрессии у корреспондента. «Регаладо действительно работал в редакции Sputnik по испанскому направлению. Это большая трагедия. Мы поможем его близким», — сообщил он порталу «Ридус».

Сотрудница РИА «Новости» Sputnik и коллега погибшего Елизавета Шагина уточнила в разговоре с «Газетой.Ru», что Регаладо работал редактором статей русскоязычных журналистов, которые писали тексты на испанскую версию сайта — Sputnik Mundo. До этого, по словам девушки, испанец работал обычным корреспондентом на своей родине.

«Иногда он давал свои материалы, например, о параде на Красной площади. Регаладо был прекрасным человеком, его все любили. Он был очень умным, талантливым, знал свое дело. Прекрасно разбирался как в журналистике, так и в тонкостях языка. Мы все очень скорбим о нем», — сообщила журналист «Газете.Ru».

На сайте Sputnik Mundo указано, что испанец родился в Саламанке — столице одноименной провинции. Он получал образование в Мадридском университете Комплутенсе, а в Sputnik пришел работать в 2016 году. Отметим, что 19 января испанцу должен был исполниться 41 год. Кроме того, в день, когда он погиб, в России отмечался профессиональный праздник журналистов – День печати.

13 мая 2019 года при похожих обстоятельствах погибла другая журналистка — 25-летний корреспондент издания Wonderzine Маргарита Вирова. Об этом сообщалось на сайте СМИ.

В день трагедии девушка выпала из окна своей квартиры на восьмом этаже. По словам ее друга Егора Сковороды, опубликовавшего информацию о гибели журналистки на своей странице в Facebook, в тот момент рядом с ней находились несколько друзей, которые зашли в гости. Они сообщили, что во время посиделок с приятелями Вирова отошла к окну, чтобы сфотографировать их в другом конце комнаты.

Чтобы иметь лучший обзор, она села на подоконник и, откинувшись с телефоном на антимоскитную сетку, потеряла равновесие, после чего выпала из окна, сообщил Сковородов.

На тот момент девушка еще дышала, поэтому ее экстренно увезли в реанимацию Боткинской больницы – там, не приходя в сознание, корреспондент скончалась. «Нашей подруги Риты больше нет. <…> Это не самоубийство. Это трагическая случайность, и от этого еще страшнее и непонятнее, как теперь жить», — подчеркнул друг погибшей.

Редакция издания написала материал в память о Вировой – в нем они назвали девушку «самой артистичной, трогательной и остроумной». «Погибла наша подруга и любимая коллега Рита Вирова. <...> И то, что ее больше нет с нами, совершенно невозможное горе», — рассказывали журналисты Wonderzine.