«Хотел изнасиловать дочь»: как мать убила бывшего мужа

В Гатчине Ленинградской области 36-летняя местная жительница подозревается в убийстве 33-летнего экс-супруга — якобы он пришел к ним домой, чтобы изнасиловать 16-летнюю дочь. Об этом сообщает издание «Комсомольская правда».

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По данным СМИ, трагедия произошла 13 января 2020 года. В тот день пьяный мужчина пришел в гости к бывшей жене, после чего пошел в комнату их несовершеннолетней дочери, где решил изнасиловать ее.

Сперва мать попыталась оттащить мужчину, однако в итоге, испугавшись, сняла пояс халата, накинула ему на шею и задушила. Как только женщина поняла, что экс-супруг больше не дышит, сразу же позвонила в полицию.

Прибывшие на место оперативники осмотрели труп и квартиру, изъяли следы пальцев, пояс, а также одежду девочки, в которой она была во время нападения.

Известно, что 36-летняя женщина работала инспектором по контролю качества, но на момент убийства была в декретном отпуске и ухаживала за двумя малолетними детьми, передают СМИ. На данный момент, по информации сайта kp.ru, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В ноябре 2019 года произошла еще одна трагедия. Пьяный местный житель пришел в гости к своей супруге, с которой в то время оформлял развод. В квартире также была его 15-летняя падчерица вместе с подругами. Между ними завязался конфликт, в результате которого мужчина напал на девушек.

«Добежала до кухни, схватила нож и ударила отчима в грудь, остальные сразу же вызвали скорую помощь. Бригада приехала только через 40 минут, но к этому моменту мужчина был мертв — лезвие пробило легкое», — рассказывала РИА «Новости» один из очевидцев трагедии.

На девочку завели уголовное дело по статье «Убийство». Ее адвокаты настаивают на переквалификации статьи обвинения на «Убийство в состоянии аффекта» либо «Превышение самообороны», поскольку уверены, что школьница защищала своих друзей и близких.

Ранее в Забайкальском крае осудили женщину-инвалида, которая зарезала своего мужа, защищая сына. Было установлено, что 7 января 2019 года пьяный супруг в течение всего дня вел себя агрессивно. Он неоднократно избивал и оскорблял женщину, а также их несовершеннолетнего ребенка.

По данным РИА «Новости», в день трагедии она дважды вызывала сотрудников полиции, чтобы те приняли меры и успокоили мужа. После их отъезда он снова напал на супругу, угрожая ей и ребенку убийством. Так как женщина в тот момент находилась без протезов, у нее не было возможности убежать. Тогда она схватила нож и дважды ударила им мужа. Во время драки женщина продолжила наносить удары ножом, пока супруг не скончался

«Он навалился, схватил меня за горло. Дети проснулись, кричат: «Папа, не трогай маму! Прости нас!». В темноте он по ошибке схватил ногу сына, начал ее выкручивать. Он закричал.

И у меня замкнуло все. Я вырвала ногу, как-то вывернулась, навалилась сверху на супруга, закричала: «Сын, неси нож!». Он принес, и я ткнула его ножом два раза, даже не видела куда», — вспоминала жительница Забайкалья.

Изначально суд первой инстанции приговорил ее к 8,5 годам лишения свободы по статье 105 УК РФ «Убийство». Однако спустя некоторое время дело отправили на пересмотр. Правоохранители выяснили, что мужчина неоднократно избивал свою жену-инвалида, а также всячески оскорблял ее и детей. По информации из местного отдела полиции, вызовы от данной семьи поступали регулярно. Однако правоохранители не предприняли мер для предотвращения конфликтов.

В итоге суд переквалифицировал статью, вменяемую жительнице Забайкалья, на часть 1 статьи 108 УК РФ «Убийство, совершенное при превышении пределов необходимой самообороны». Женщине дали полтора года условно. Суд учел, что на ее иждивении находятся двое малолетних детей.

Женщина рассказала порталу «Тайга.Info», что на протяжении долго времени терпела издевательства со стороны мужа. «Он начал пить, потом я стала замечать, что он покуривает, варит траву в гараже. Я ругалась, мы скандалили, он начал распускать руки. Постоянно придирался ко мне: то кружку не так поставила, то еще что-то. Я ходила вся в синяках, детей было стыдно водить в садик», — делилась осужденная.