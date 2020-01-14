Виноваты роботы: москвичей штрафуют за бесплатную парковку

В Москве тысячи автомобилистов не могут получить или продлить разрешение на бесплатную парковку у собственных домов и вынуждены платить за стоянку в своих районах.

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Согласно законодательству, москвичи, дома которых попали в платные зоны парковки, имеют право на бесплатные разрешения, которые позволяют парковать машину с 20.00 до 8.00 (или круглосуточно при доплате в 3 тыс. руб.) Всего в городе действует более 420 тыс. таких разрешений, и каждый месяц городские службы обрабатывают более 20 тыс. заявок на продление и выдачу новых документов или изменение данных. За два месяца до окончания действия разрешение можно продлить. Однако, сообщает «Коммерсант», соответствующие документы еще с декабря выдаются гражданам с задержками в несколько недель.

Разрешение выдает ГКУ «Администратор московского парковочного пространства» (АМПП). Как пояснили в учреждении, чтобы выдать документ на бесплатную парковку, необходимо проверить собственников жилья через Росреестр в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН).

Система выдает ответы с задержками, поэтому Росреестр не может вовремя отправить информацию в АМПП. В учреждении также сообщили, что в очереди на получение разрешений сейчас стоит около трех тысяч москвичей.

АМПП и департаменту информационных технологий Москвы удалось «наладить поступление ответов на часть запросов».

«В случае если срок ответа на запрос о продлении парковочного разрешения истек, а разрешение не было продлено, просим автомобилистов дождаться уведомления о продлении. Также рекомендуем автомобилистам заранее подавать заявки на продление разрешений», — добавили в учреждении.

Столичные власти также пообещали разобраться со штрафами москвичей за неуплату парковки, если проблема состоит в задержке выдачи разрешения.

«Уважаемые жители, с каждым штрафом по этой причине будем разбираться вручную. Мы всегда на стороне резидента», — говорится на официальной странице Московского транспорта в Twitter.

Некоторые пользователи в комментариях рассказали о том, что в течение нескольких недель не могли получить документ на бесплатную парковку.

«Столкнулся с этой же проблемой. Разрешение выписали через месяц. И через неделю после окончания предыдущего. Интрига, сколько штрафов насчитают за неделю. Росреестр молодцы», — сыронизировал пользователь Андрей Пивоваров.

В Росреестре также признали проблему и пояснили, что в конце прошлого года резко увеличилось количество запросов о предоставлении сведений из ЕГРН, в том числе от федеральных и региональных органов власти. Кроме того, нагрузка на электронную систему увеличилась из-за сайтов-двойников, которые используют роботов для формирования запросов в ЕГРН, чтобы собрать сведения «для дальнейшей их перепродажи».

«В настоящее время проводятся мероприятия по восстановлению работоспособности сервиса в части обеспечения выдачи подготовленных ответов», — приводит заявление ведомства «Коммерсант».

Ведомство ведет работы по созданию ЕГРН с 2014 года. Единая информационная система призвана заменить восемь старых программных комплексов, с которыми до этого работал Росреестр.

По данным Счетной палаты (СП), к началу 2019 года на эти цели было потрачено 1,9 млрд руб. В феврале прошлого года СП раскритиковала работы по внедрению системы.

«Счетная палата отметила несоблюдение сроков на всех этапах реализации проекта. На протяжении 2018 года срок внедрения системы переносился трижды, а с августа Росреестр и вовсе приостановил работы из-за аварии в Центре обработки данных (ЦОД) ПАО «Ростелеком». На тот момент ФГИС ЕГРН работала в 51 регионе. Окончательные сроки внедрения системы не были определены на момент проверки», — отмечалось в документе.

Зампред СП Вера Чистова также отметила, что дальнейшие работы по внедрению единой системы повлекут за собой дополнительные затраты.

В конце 2019 года глава Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов заявил, что проблемы в работе Росреестра имеют все признаки коррупционной составляющей.

«Проблема возникла, когда пропали миллиарды выделенные на создание этой самой базы данных. Замглавы Росреестра Сапельников (в 2013 году) скрылся сначала в Италии, потом в США. Я думаю, что и сегодня проблема не решена, в том числе коррупционная. Более того, есть все основания говорить о том, что все коррупционные сборы возросли, поскольку возникают очереди», — пояснил он в эфире НСН.