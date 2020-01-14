Мороза не будет: россиян ждет самая теплая за 130 лет зима

Новый температурный рекорд ожидается в Центральной России в четверг, 16 января. Синоптики центра «Фобос» прогнозируют, что столбики термометров поднимутся до +5°С. Последний подобный рекорд был зафиксирован в 1925 году, тогда температура воздуха зимой поднялась до +3,1°С.

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Эта зима в России может войти в историю, как самая теплая более чем за 130 лет. Морозов не стоит ждать даже на праздник Крещение, 19 января. В Центральной России в этот день ожидается -1...+2°С. При этом ведущий сотрудник «Фобоса» Евгений Тишковец опроверг распространенное мнение о том, что на Крещение приходятся сильные морозы. По его словам, за всю историю метеоисследований всего в 16% случаев температура в этот праздник опускалась ниже -20°С.

Тишковец также призвал россиян быть осторожными во время крещенских купаний, потому что лед на реках встал позднее из-за аномально теплой зимы. Хотя на севере России, в Предуралье и Поволжье реки покрылись крепким льдом, в центральной части страны и на северо-западе ледостав все еще продолжается.

Даже на малых реках толщина льда пока менее 25 см, что недостаточно для организации прорубей.

В Гидрометцентре подтвердили, что погода на этой неделе по всей России будет «экстремально теплая».

«В ближайшую неделю норма климатических значений во всех регионах страны будет отличаться на 6-15 градусов в сторону тепла. Это уникальный случай. Понятно, что везде аномалии будут заметны по-разному: в Якутии норма -45°С, а в Москве -9°С. Но в целом страна буквально раскраснелась от январской жары», – сообщил и.о. директора Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с «Известиями».

Что касается Москвы, то жителям города стоит приготовиться к теплой погоде без осадков. Ночью в среду, 15 января, температура в городе составит -1°С, а днем поднимется до +2°С. Ожидается облачность, атмосферное давление составит 752 мм рт. ст. В четверг температура даже ночью составит +3...+5°С, днем столбики термометров буду показывать такие же значения. 17 января, в пятницу, давление поднимется до 756 мм рт. ст., на его фоне ожидается пасмурная погода, ночью и днем +1...+3°С.

В выходные температура опустится, но незначительно, зато погода будет ясная. В субботу ночью и днем 0..+2°С. В праздник Крещения, 19 января, ночью и днем -1...+1°С, будет дуть юго-западный, умеренный ветер. Атмосферное давление составит 760 мм рт. ст.

Синоптики объясняют аномально теплую зиму в России движениями циклонов, которые проходят по северным траекториям. Из-за этого территория нашей страны постоянно находится в их теплом секторе. Как отметил Евгений Тишковец, в Россию также постоянно поступает атлантическое тепло, а сибирский антициклон слишком слаб, чтобы управлять погодой.

В свою очередь Роман Вильфанд сообщил, что в умеренных и высоких широтах зимы за последние 30 лет стали теплее в среднем на два градуса. Однако это не означает, что в Россию больше не придет морозная зима.

«Зимы будут теплеть. Однако это не значит, что в следующем году не будет холодной зимы. Могут быть экстремально теплые зимы, как сейчас, но возможны и очень холодные зимние эпизоды», — сказал эксперт.

Ранее в Гидрометцентре рассказали о последствиях теплой зимы.

«На европейской территории теплая зима связана с частыми оттепелями. И это проблема. Кроме того, что постоянные перепады температур негативно влияют на человека, сильно страдает дорожная инфраструктура, которая в результате к весне приходит в негодность. При температуре около нуля увеличивается скольжение и возникают проблемы для транспорта. Теплая зима часто сопровождается обильными осадками, в том числе ледяным дождем», — сказал Вильфанд.

При этом он добавил, что теплые зимы в каком-то смысле являются благом для России, поскольку во время них не возникает проблем с энергообеспечением. Кроме того, морозный воздух опасен для людей, имеющих проблемы с органами дыхания.

Первые месяцы весны в этом году, по предварительным прогнозам, также обещают быть теплее нормы.

«Не существует корреляции между теплой зимой и холодным летом или другими сезонами. По моим оценкам, весна будет теплая, температура в марте-апреле ожидается выше нормы», – рассказал Евгений Тишковец. К маю-июню погода вернется к своим обычным показателям: температура в мае составит около +18°С, а в июне +21...22°С.