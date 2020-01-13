Виноваты таблетки: что случилось с моделью Ксенией Пунтус

Фотомодель Ксения Пунтус могла выпасть из окна в центре Москвы под воздействием препаратов для похудения. Сразу после происшествия правоохранители обнаружили в ее личных вещах таблетки для снижения веса, которые изготавливают на основе амфетамина — в сочетании с алкоголем препарат может вызвать непредсказуемый эффект. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник в силовых структурах.

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Происшествие случилось в ночь на 11 января. По предварительным данным, в тот день 21-летняя фотомодель отдыхала в баре со своим возлюбленным – 20-летним Андреем Баковым, внуком режиссера Никиты Михалкова, сообщал телеканал РЕН ТВ. После этого пара поехала на квартиру к молодому человеку — находясь в нетрезвом состоянии, Баков лег спать.

В это время Пунтус выпала из окна — по словам ее подруги и фотомодели Алеси Кафельниковой, обстоятельства происшествия она не помнит из-за травмы головы. Обнаружил сидящую на земле девушку дворник в 4.00 утра по московскому времени.

«Услышал всхлипы. Вышел из-за угла — сидит девушка, плачет. Кое-как имя узнал, больше ничего. «Скорую» вызвал, дождался, «скорая» забрала и все»,

— рассказал мужчина «Пятому каналу».

Он добавил, что на фотомодели в этот момент была домашняя одежда: футболка, штаны — при этом никакой обуви и даже носков. По словам дворника, Пунтус находилась в шоковом состоянии, из-за чего не могла сообщить ему, где живет — больше всего дворника испугало, что нога девушки была неестественно вывернута. В итоге он решил не тревожить пострадавшую и вызвал скорую помощь. «Алкоголя никакого не почувствовал. Потому что я же рядом с ней разговаривал, если б было, я унюхал бы», — уточнил дворник.

В сети уже распространились слухи о том, что в тот вечер девушка употребляла не алкоголь, а наркотики. Но их поспешила развеять подруга пострадавшей, модель Алеся Кафельникова — по ее словам, Пунтус была трезва, а дворник скрывает информацию о следах насилия на теле девушки.

«Ксюшу нашли в кустах раздетую, недалеко от дома, где она якобы выпала. У нее сломаны ноги, ребра. <…> Ксюша была на вечеринке с кучей моих знакомых, родители которых сделают все, чтобы никто не узнал правду», — рассказала модель, подчеркнув, что ее приятельница не употребляла наркотики.

То, что девушка не употребляет запрещенных веществ, говорят и другие знакомые девушки — в частности, ее бывший молодой человек 26-летний Назар Дармилов, с которым Пунтус рассталась только 28 декабря 2019 года.

«Ксюша могла иногда выпить алкоголь, но это случалось довольно редко. При мне она никогда ничего не употребляла, я старался контролировать это. Также ни разу не видел, чтобы она принимала какие-либо таблетки для похудения», — пояснил молодой человек газете «МК».

Он также добавил, что не знал об отношениях экс-возлюбленной с внуком Михалкова. При этом соседи Бакова подтвердили, что не раз видели его в компании модели. «Нормальная пара. Правда, в обычной жизни Ксения поскромнее макияж носит, чем на фотографиях, которые сейчас во всех СМИ. Но это совершенно точно та же девушка», — сообщила одна из жительниц дома в Трехпрудном переулке сайту kp.ru.

Знакомые модели также отмечают, что она — адекватная и жизнерадостная девушка. Ее подруга и фотомодель Кристина Рай сообщила «Газете.Ru», что в последний раз виделась с Пунтус на кастинге — в тот день приятельница находилась в приподнятом настроении.

«Она прекрасный человек, очень позитивная и искренняя. Помимо всего, разносторонняя и очень начитанная девочка», — отметила собеседница издания.

Кастинг-директор модели, который работал с ней на протяжении двух лет, сообщил, что девушка всегда ответственно подходит к работе – в частности недавно она отказалась сниматься в клипе в начале января, так как уже согласилась на съемки в Париже, которые должны были состояться 14 января. «Билеты были у нее на руках. Я знаю, что Ксения ответственно подходила к работе, даже на встречи никогда не опаздывала. Она не курила, не пила, сидела на правильном питании, серьезно занималась спортом», — рассказал мужчина сайту kp.ru.